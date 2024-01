La lista que difundió Morena sobre las candidaturas oficiales a la presidencia municipal de los 106 ayuntamientos de Yucatán contiene un nombre de una panista que, asegura, la incluyeron sin su autorización, sin su conocimiento y sin tener ningún nexo con ese partido.

Se trata de Arminda Chi Náhuat, de 52 años de edad, originaria del municipio de Chichimilá, quien aparece en el lugar número 21 de la lista de Morena de candidatos a la alcaldía.

“Soy integrante activa del PAN desde hace más de 22 años. He sido candidata a la alcaldía de mi municipio por el PAN, desde mi militancia sigo participando hasta hoy con el PAN y soy representante del PAN ante el Iepac de mi municipio”, afirmó ayer en una entrevista durante el V Informe de Resultados del gobernador Mauricio Vila Dosal.

Indignada, la señora Arminda Chi explicó que se enteró que Morena la incluyó en sus encuestas como precandidata a la presidencia municipal de Chichimilá cuando la gente del pueblo le empezó a llamar y lo vio en las redes sociales.

“Me sorprendí muchísimo. Empecé a recibir llamadas telefónicas, como todo Chichimilá y Mérida conoce que soy panista, me preguntaron por qué aparece mi nombre como candidata de Morena”, contó.

“Les dije que quedé sorprendida igual porque en ningún momento me han pedido que diera mi nombre para que sea alguien de ese partido. Nunca he simpatizado con ese partido ni tengo intención de participar en él”, sentenció.

“Estoy firme con el PAN. Me sorprende, nunca di mis datos para que salga en un documento ni para que me registren como precandidata de Morena”.

“Voy a poner una denuncia, que investiguen quién lo hizo. Exijo justicia por utilizar mis datos personales y porque ahora se están metiendo en mi vida privada”, reiteró. “Esas personas de Morena que pusieron mi nombre sin autorización deben pagar por su mala acción. No es válido”.

“En ningún momento he buscado ni he pensado en participar en Morena ni en otro partido. Soy de Acción Nacional, tengo un cargo de mi partido en mi municipio y estoy apoyando a la precandidata de Chichimilá, Karina Pacheco Jiménez; al precandidato Renán Barrera y estoy aquí en el informe de mi gobernador”.

Se le preguntó si sospecha quién o cómo incluyó Morena su nombre como precandidata de ese partido, fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No sé quién haya sido. Por ello voy a poner una demanda para que realicen una investigación y castiguen a quien resulte que haya utilizado mi nombre y mis datos sin mi permiso. Que le den el castigo que se merece”, reiteró.

“Yo nunca, jamás en mi vida estoy representando a ese partido. No tengo intenciones de estar en ese partido ni quiero estar como precandidata de Morena”, subrayó. “Soy miembro activa en el PAN, tengo una convicción y una doctrina sólida. Sé que quien ya no quiere estar en el PAN lo primero que tiene que hacer es renunciar al partido”.

“Yo sigo en el PAN y prueba de ello es que estoy en el informe de nuestro gobernador, estoy apoyando la precampaña del licenciado Renán Barrera y de Karina Pacheco Jiménez, que es precandidata del PAN en Chichimilá”.

Arminda Chi afirmó que toda la gente del pueblo conoce que es panista, todo mundo la empezó a llamar cuando se publicó su nombre en la lista de Morena.

“Se sorprendieron al ver mi nombre en un partido en que no milito ni pienso estar. Yo no soy de ese partido”, dijo. “Me sorprendí mucho porque nunca di mis datos, ni tengo aspiraciones en ese partido. No es válido que estén publicando un nombre cuando ni siquiera se acercaron a preguntar si quería. No sé el motivo del por qué lo hicieron”.

¿Te causa perjuicios?

“Se están metiendo con mi persona, me están criticando y están compartiendo en las redes, están dañando mi imagen en toda la comunidad porque las redes sociales llegan a muchos lugares”, confesó.

Luego sostuvo que Morena la está imponiendo sin su autorización ni consentimiento por alguna razón que desconoce.

“Fui candidata del PAN en Chichimilá. No estoy interesada en participar con Morena, es una injusticia, no sé por qué pusieron mi nombre, no es lo correcto”, señaló. “Desde que empecé a militar en un partido fue con el PAN, sigo hasta la fecha y reitero mi lealtad con su doctrina y estatutos de mi partido que es el PAN”.

Aunque no acepta la postulación morenista, la panista renunció públicamente a la candidatura que le impuso Morena porque jamás la solicitó ni tiene interés en militar en ese partido.— Joaquín Chan Caamal

“Si por situaciones de ellos que se están peleando y están buscando a quienes dejar mal, no es mi culpa que en Morena sólo vayan ‘chapulines’, que vaya gente corrupta donde no los toman en cuenta en sus propios partidos y buscan un refugio para que ellos puedan mandar y hacer lo que quieran con el pueblo”, afirmó. “No es mi culpa que a ellos no los quiera el pueblo”.

“Cuando supuestamente hicieron la encuesta que dicen que yo gané, nadie me notificó si podían poner mi nombre”, reiteró. “La comunidad me dijo que estaban utilizando mi nombre para dejarme mal, saben que soy del PAN, y lo creí hasta que vi mi nombre en esa lista”.

Chichimilá ha sido gobernada en dos ocasiones por el PAN y siempre dominaba el PRI. Morena no ha ganado en ese municipio.

Justicia

“Respeto los colores partidistas, por ello exijo que se haga justicia (contra Morena) por utilizar mis datos sin permiso. ¿Qué derecho tiene este partido de poner mi nombre como precandidata sin avisarme, sin dar permiso?”, dijo la militante panista Arminda Chi Náhuat, de Chichimilá.

Directiva

Según explicó, la directiva estatal del PAN le llamó para saber si era cierto que cambió de partido. Ella dijo que no es verdad, nunca ha estado en Morena y menos dio permiso para que la consideren en su encuesta.