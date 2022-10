Tío Salim, otro rechazado de Raúl Velasco que con su talento hoy suma 50 años de tayectoria

Salim Alcocer Lixa, el entrañable Tío Salim, está cumpliendo 50 años de trayectoria como animador.

En la entrevista con Diario de Yucatán, de la cual ayer publicamos la primera parte, recordó que de niño veía la tele en casa de su abuela materna y su programa preferido eran “Los Polivoces” (Enrique Cuenca y Eduardo Manzano), pero el artista que más le impactó en su infancia y conoció a través de la televisión fue el ventrílocuo Paco Miller y su personaje “Don Roque”. Tenía entonces 14 años de edad y estaba por terminar la primaria en la “David Vivas Romero”, en la avenida Cupules, donde comenzó a ser conocido por su sentido del humor, chistes y ocurrencias.

Viniéndose encima la fiesta de graduación de los chicos del sexto grado, se acordó entonces entre todos montar una función de despedida con números musicales, baile y comedia.

La maestra le dijo a Salim que ella tenía en casa un muñeco de ventrílocuo que le habían regalado a su hijo, pero éste no lo usaba ni le importaba y estaba arrumbado “por ahí”, y pensó que Salim y otro chico de nombre Germán Pasos podrían hacer una jocosa rutina con el objeto. Así Salim conoció a “Rufino”, al cual se acopló casi de inmediato.

El número consistía en que Salim y “Rufino” (operado por el primero) interactuaban con divertidos diálogos. En esa presentación la voz de “Rufino” la hacía Germán, oculto detrás de un templete. Un éxito arrollador. Fue en ese momento que Salim descubrió su vena artística.

German Pasos no quiso continuar. “¿Para qué, si Salim lo hacía muy bien solo?”, diría.

Todavía sin la mayoría de edad, Salim comenzó a darse a conocer en los eventos artísticos que se llevaban al cabo en la pérgola del Parque Zoológico del Centenario, siempre acompañado de “Rufino”. De ahí le dieron la oportunidad de participar en el proyecto “Las Caravanas de Sidra Pino”, que encabezaban la mancuerna cómica regional del momento, “Chela y Ponzo”, y que viajaban a los municipios del interior del Estado.

El Tío Salim en Ciudad de México

Un día Salim se dio cuenta que, si deseaba triunfar, tendría que probar suerte en la capital del país. Con lo poco que había ahorrado emprendió el viaje y logró una entrevista con el productor Raúl Velasco, a quien pidió una oportunidad.

En aquel entones “México, Magia y Encuentro” era un programa televisivo producido por Velasco que visitaba los estados de la República y difundía sus principales atractivos y artistas. Se abría la posibilidad de ser incluido en el proyecto cuando le tocara el turno a Yucatán, pero Velasco le hizo ver que para triunfar en la farándula no bastaba talento, sino que había que invertir en ropa, imagen, accesorios, producción y muchas cosas de las cuales carecía el joven Salim. Al final la añorada oportunidad nunca llegó y la falta de presupuesto jugó en su contra.

Pero el talento de Salim no pasó inadvertido para otros artistas yucatecos que buscaban fama y fortuna en la capital del país. El cuarteto melódico “Los Continentales” le abrió la puerta de su departamento para que se quedara con ellos y probara suerte en otros espacios. Se puso entonces a trabajar en la Alameda y ahí conoció en 1975 al promotor artístico Ulises Sánchez Querol.

Éste llevaba a los estados a las figuras del momento más conocidas. De Salim le gustó el número con “Rufino” para ser el telonero del show.

En esas giras de algunos días viajaban Ana Luisa Pelufo, la cantante María de Lourdes, Los Sonomímicos, el comediante e imitador Flavio, el intérprete Marco Antonio Vázquez y el Tío Salim, el más joven de todos.

En uno de esos azares del destino, la vida le puso en una disyuntiva que marcaría su vida para siempre: alguien le ofreció la dorada oportunidad de hacer una gira a Las Vegas, él solo tenía que decir sí, pues todo estaba listo, pero la madre de Salim se puso delicada de salud y requería de su presencia y atenciones. El animador yucateco no lo dudó un segundo, su lugar estaba al lado de mamá y su familia; rechazó la oferta y regresó a Mérida.

“Nunca recriminé a Dios el haber perdido semejante oportunidad, por el contrario, agradecido estoy de que me permitió discernir y elegir lo mejor para mí, Dios sabe por qué hace las cosas. Al final, el tiempo me dio la razón, quizá no hice fama y fortuna al otro lado de la frontera, pero grandes cosas estaban por sucederme aquí en mi tierra”.

Salim conoció en las correrías de sus presentaciones al mago Edgardo Armenta, tamaulipeco, el cual le preguntó por qué no hacia magia para redondear su show. Así, el prestidigitador fue aleccionándolo en el arte de desaparecer las cosas sin riesgo de terminar en la cárcel o apareciéndolas mágicamente de la nada sin ser político. El primer truco que aprendió Salim fue el de ir apareciendo cosas del interior de una bolsita.

Salim encontró fascinante la magia e ideal para el propósito que se había fijado: convertirse en un animador para el público infantil.

“Había un extraordinario personaje llamado ‘Lagrimitas’, el Mago Más Payaso se hacía llamar y que animaba fiestas infantiles con su show de divertida magia. Cuando no estaba caracterizado era común observarle en las cercanías del restaurante Nicté Ha de la 61 con 60 y 62 del Centro, ofreciendo lo que él llamaba ‘Micro Magia’, una serie de pequeños trucos que eran la delicia de chicos y grandes. De él aprendí algo, así como de otros personajes que ya eran reconocidos por ese don de alegrar las fiestas infantiles, como el Oso Yogui y la mancuerna de payasos Pitibirrín y Bodoque”.

“Admiraba a Gamboa, el Tío Gamboín, la imagen del canal 5 de Ciudad de México y que era un referente de carisma para los niños de México”.

“Todos tenían algo en común, sabían del valor que tienen los niños como personas y seres humanos, inteligentes, creativos, imaginativos, honestos, buenos y por tanto había que tratarlos como lo que eran, con amor, sin gritos, con dulzura, tan creativos e imaginativos como ellos, inculcando valores y cosas buenas; un niño feliz disfrutando su infancia será un adulto de bien que tendrá empatía por quienes le rodean”.

Tío Salim, entre anécdotas

Durante la administración municipal de Gaspar Gómez Chacón se le encomendó a Salim la administración del nuevo Parque Recreativo La Ceiba, ubicado en uno de los sectores populares del sur de la ciudad. Ahí tuvo que echar mano de todo su ingenio y filosofía sobre la infancia para atender un problema que se suscitaba en el lugar: la presencia de jóvenes que iban al sitio y no precisamente a jugar.

El consumo de sustancias nocivas causaba temor y desconfianza en las familias. Fue el trabajo de persuasión de Salim lo que ayudó a contrarrestar el problema, les hacía ver a los jóvenes que el parque era también para sus hermanitos y sus familias y que lo que ellos hacían no contribuía en nada a generar el ambiente y convivencia que el lugar buscaba.

Durante la administración de Guido Espadas Cantón fue nombrado director del Parque Zoológico del Centenario. Durante su gestión buscó hacer de este espacio uno de los centros de esparcimiento favorito de las familias.

“La anécdota favorita que me pasó en el Centenario la viví cuando los representantes de un parque costero de Quintana Roo me visitaron para ofrecerme en venta una chimpancé. La autoridad municipal se hizo cargo de la negociación, sin embargo en lugar de comprar al primate el Ayuntamiento propuso un intercambio, así algunos excedentes de aves, pequeños mamíferos y reptiles fueron entregados a cambio de la chimpancé Susi”.

“Las primeras semanas no tuvimos problemas con Susi, parecía una chimpancé normal; de su origen solo sabíamos que en el parque del que provenía era ‘una atracción para los turistas’ sin que se nos especificara en qué consistía dicha atracción”.

“Una madrugada Susi se escapó, nunca supimos cómo pero logró romper la cerradura de su encierro, aún no amanecía cuando recibí la llamada telefónica de una persona muy molesta que se dijo ser el dueño de una cantina cercana al Centenario y me decía que un chimpancé se había metido a su negocio, había destruido varias botellas, se las había tomado, emborrachado y ahora… ‘la mona estaba echando la mona’ sobre la barra”.

“Sin entender del todo lo que esta persona me dijo al teléfono me dirigí al lugar. En efecto, Susi, en completo estado etílico y totalmente ajena al desastre que había propiciado, dormía la borrachera plácidamente. El dueño del lugar estaba furioso y exigía el pago de daños por unos $15,000 de entonces y que yo le pagara”.

“Le expliqué que no podía pagarle porque yo solo era el encargado de cuidar a Susi y me reviró que no estaba cumpliendo bien con mi trabajo; el sujeto decía que él pudo haber tomado un arma y poner fin a la existencia del animal, pero le hice ver que eso sería tanto como causarle un daño al patrimonio municipal, después de todo Susi era ‘propiedad del Ayuntamiento’, así que le dije que si había algo que pagar eso se tendría que ver con la autoridad municipal”.

“No tardó en llegar personal del Ayuntamiento a exigencia del dueño de la cantina, quien insistía en el pago inmediato de los daños. Inspectores del Ayuntamiento comenzaron a enumerar al propietario una serie de violaciones y faltas administrativas de la cantina. La cosa se le puso fea al demandante, pronto sería él quien terminaría debiendo al Ayuntamiento. Afortunadamente ambas partes llegaron a un mutuo acuerdo. La borrachera de Susi solo le costó $2,000 al Ayuntamiento. Habíamos adquirido un chimpancé alcohólico cuya gracia era departir con los turistas bebidas espirituosas y cervezas para tomarse la foto del recuerdo”.

En la televisión

Fue hacia 1982 cuando a iniciativa del gobierno del Estado le ofrecieron a Salim un segmento vespertino en la naciente televisora oficial de Yucatán, el canal 13, llamado “Felices tardes” en el que habría dibujos animados y su participación enviando saludos y comentando eventos y actividades infantiles.

Tenía que hacerse de un nombre y una persona le hizo ver que si en Ciudad de México un yucateco triunfó como el Tío Gamboín, por qué no habría en la televisión yucateca un Tío Salim. La idea le encantó y pronto el programa se convirtió en uno de los favoritos de la chiquillada local, el programa tenía muchos sobrinitos que seguían tarde a tarde al Tío Salim.

El alcalde Herbé Rodríguez Abraham le ofreció un cargo en el área de acción social y cultural municipal donde su objetivo era llevar diversión y entretenimiento, cultura y valores a las familias de los sectores populares de la capital yucateca.

De forma simultánea el Tío Salim era contratado por una empresa refresquera para ser parte de las dinámicas de visitas escolares a las plantas envasadoras. Además era el promotor de una nueva bebida sabor chocolate.

Siendo Federico Cuesi Adrián titular de la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV), éste le pidió como un favor especial un evento popular en la Plaza de Toros Mérida, un show cómico taurino cuyo objetivo era crear un acercamiento de mayor confianza entre la policía y la sociedad. El Tío Salim, ya un personaje conocido ampliamente, contó con todo el apoyo y los recursos para preparar el espectáculo que se llamó “Las Tortugas Ninjas Toreras”.

Desde ese momento el Tío Salím trabajó estrechamente con la corporación en una campaña de visitas a las colonias. Los titulares subsecuentes de la corporación le expresaron siempre su apoyo y respaldo a esa labor de la cual se jubiló hace algunos años.

Desde hace 20 años el Tío Salím y su esposa son parte del equipo de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Yucatán y ministros de la Eucaristía.

Hace dos años, en plena pandemia, sufrió un infarto que puso en riesgo su vida. Aunque su esposa es derechohabiente del Issste, la reconversión del hospital a “zona Covid” le obligó a buscar otra alternativa. En el IMSS, del cual es derechohabiente jubilado, fue la misma situación. Fue ahí que su familia tomó la decisión de enviarlo a una clínica privada para someterlo a un cateterismo de emergencia. Se le ordenó descanso y reposo lo cual ha hecho hasta hoy.