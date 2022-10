Yucateco, coleccionista de mundiales de fútbol

En una llamada al Diario, José Alcocer Sansores comunica: “Tengo un boleto del partido del siglo, el Italia-Alemania. Me gustaría que lo puedan ver”.

Sonaba interesante, sin duda. Y responde a la pregunta lógica de si estuvo presente en ese memorable partido de la Copa del Mundo de México-70: “Sí, claro. Vi el gran partido que ganó Italia 4-3, el partido del siglo”.

Qué privilegio encontrarse con alguien que haya estado presente en una de las semifinales más famosas de toda la historia de los Mundiales. Y qué hazaña que, a 52 años de distancia, siga conservando el boleto de entrada a ese partido.

Y agrega: “También vi jugar a Pelé en vivo, no en el Mundial, sino antes, cuando era una magia verle. Y eso es algo que guardo por siempre en mi memoria”.

Recuerdos del Mundial de Suecia 1958

Pues ahora, con 78 años de edad, José Alcocer Sansores se prepara para vivir su Mundial número 17, en una historia que sus ojos, desde la televisión, los periódicos y las revistas, comenzaron a disfrutar en la Copa de Suecia de 1958, en la irrupción de un jovencito llamado Edson Arantes do Nascimento, conocido como “Pelé” y luego reconocido como “O’Rei”. Garrincha, en ese Mundial y el de Chile en 1962, “era un genio también”.

De 16 Mundiales ha visto todo, disfrutado a los grandes, sufrido y llorado con la eliminación de México tras perder los famosos cuartos partidos. Pero, aficionado a los deportes, especialmente al fútbol, disfruta plenamente cada partido.

Nació en Mérida, creció en el entonces Distrito Federal, se hizo aficionado al fútbol, adoptó a un equipo al que sigue amando, el Necaxa, iba a los partidos colgado de los camiones. Y guardó todo lo que pudo de esa época.

“No sabía si era un coleccionista o un acumulador compulsivo. Guardaba todo, mi casa se llenaba de cosas”, dice en su domicilio en Polígono 108, y presume sus cajas con fotos, boletos, recortes de periódicos. También está entre sus colecciones algo especial para nosotros en el Diario: debidamente ordenadas, guardadas en bolsas de nailon, la historia de los últimos seis Mundiales, desde Francia en 1998 hasta Rusia en 2018.

Recortes del Diario de Yucatán

“Los tengo todos, todos los recortes tomados del Diario. He disfrutado cada juego, cada comentario. A veces he escrito alguna opinión sobre el fútbol y sus equipos. Y aquí están”, comenta, mientras desempaca su colección de “diarios mundialistas”.

Su juventud en la capital le permitió ver fútbol desde el Estadio de la Ciudad de los Deportes, que fue la primera gran casa del balompié, luego el Estadio de Ciudad Universitaria y posteriormente en el Estadio Azteca.

De niño, en sus juegos infantiles cada quien escogía el nombre de un equipo y él se decantó por uno: Necaxa. “Soy necaxista de corazón, de los buenos, no oportunista. Pude ver a lo mejor de lo mejor de ese equipo, cuando era otra cosa, no lo comercial que es hoy”.

Fotos y fotos de aquel legendario Necaxa aparecen entre sus documentos. La foto previa de un partido de 1966 la identifica totalmente, y en ella aparece Agustín Peniche, el “Yuca”, que fue el segundo jugador nacido en la tierra del Mayab que jugaba en Primera, tras Carlos Iturralde. A Iturralde le vio alguna vez con Necaxa. “Lo recuerdan por su fútbol y por ser un caballero”.

¿Cómo era el Necaxa?

Volviendo al Necaxa-Santos del 2 de febrero de 1961, dice: “Fue el ‘Yuca’ el autor de uno de los goles de ese partido”. Los entonces necaxistas le ganaron al Santos de Brasil, que era uno de los mejores equipos del planeta y traía en sus filas a Pelé, la joya, que tres años antes había ganado la Copa de Suecia. Un apunte de “El Universal” lo corrobora: “Morelos en la portería; Larrasolo, Gandini y Romero en la línea de defensa; Reynoso y Giancomi en la media, con la delantera a cargo de Baeza, Evaristo, Juárez, Chatito Ortiz y Peniche”.

“Pelé era único, va a ser siempre el mejor jugador de la historia. La historia es distinta, claro, porque cada época es diferente, pero los que pudimos verle en acción, podemos decirlo así. Ese año del 61 lo vi correr, fue una fantasía. Y un yucateco le metió gol al mejor equipo de esos tiempos”.

Los años pasaron y llegó el Mundial de 1970. Pelé, asentado en Guadalajara, tuvo al mejor equipo de esa época. “Junto con Carlos Alberto, Gerson, Rivelino, Clodoaldo, Tostao. ¡Qué podemos pedirle a la vida si vemos a un equipo así! Algo grande”.

Fue una aventura enorme hacer cola y conseguir boletos para la Copa de México y lo logró. “Aquí está el boleto… Es uno de mis grandes tesoros”, dice señalando una carpeta en la que, efectivamente, aparece el ticket de entrada al Azteca el 17 de junio de 1970. “Cuatro de la tarde, sección C, puerta 12… Parece que lo vivo”.

Alineación de Italia

De Italia la dice casi toda: “Atbertori, Burgnich, Cera, Rosato, Fachettl, Bertini; De Sisti, Dominghini, Mázzola, Bonlhsegna y Riva”. Con Alemania venían Maier, Vogts, Schultz, Parkke; Schnellinger, Beckenbauer; Overáth, Graboski, Seeler; Muller y Loher. Y los ítalos ganaron “con gol de Giani Rivera 4-3, pero perdieron luego ante Brasil en la final”.

La carpeta lo delata como lo que es: un coleccionista, no precisamente un acumulador empedernido. Boletos para los Juegos Olímpicos de México-68 (“que tienen historia grande, pero también historia negra, triste, ya sabes por qué”), y para partidos en Ciudad Universitaria, la Ciudad de los Deportes y el Azteca. De sus cajas aparecen las fotos y fotos de las selecciones de esa época, también de su querido Necaxa. “Para mí, guardar todo esto es un sentimiento, una pasión. No sé qué pasará el día que me vaya. Y no sé, no creo, que haya gente que siga coleccionando con el esmero que lo hacemos la gente de nuestra época. Pero me siento afortunado de haber vivido todo eso, de tener guardadas tantas cosas, y vamos a seguir disfrutando con (el Mundial de) Qatar”.

Le tocó ver fútbol en que era sacrificio humano, distinto al que hoy en día se mueve en torno a grandes avances de la tecnología. “Los futbolistas hoy en día corren, pero dejan de lado lo que era la magia. Claro, hay grandes jugadores, siempre los ha habido, pero, por ejemplo, en otros casos, ¿cómo decir que Maradona es un dios, si jugó drogado?”.

Mundial de Qatar 2022

De los tiempos actuales, comenta que “en cada Mundial hay una joya a la que debemos seguir, pero siempre hay uno o unos que emergen sorpresivamente y se convierten en figuras”.

A Leo Messi, comenta, “no se le ha visto brillar tanto en las Copas. Se espera que en este Mundial de Qatar brille. Lo tendremos en la ronda de grupos ante México. Ese será otro privilegio”.

Y, a unos días de iniciar la Copa, “ya estamos listos para abrir otra historia. Un Mundial más. Seguramente nos tendrá muchas sorpresas”. Y material para coleccionar.— Gaspar Silveira Malaver