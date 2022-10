''Octubre Rosa'': testimonio de cómo un diagnóstico a tiempo, puede salvar una vida

“Un estudio a tiempo salva la vida. Pálpense, chéquense, no dejen pasar el tiempo si sienten algo, porque si lo ignoran puede ser peor más adelante”, señala Reina Isabel Ríos May, quien apenas este año fue diagnosticada con cáncer de mama y, gracias a que acudió de manera oportuna al médico, hoy prácticamente ha vencido la enfermedad y disfruta de la vida y su familia.

No fue un proceso fácil, pero valió la pena, asegura.

En el marco del “Octubre rosa”, de concienciación sobre el cáncer de seno, Reina Isabel cuenta al Diario que en agosto del año pasado sintió en el seno derecho una bolita, del tamaño de una perla, y pensó que se debía a que duerme boca abajo.

En noviembre comenzó a tener comezón en la misma área y notó enrojecimiento. En diciembre, al palparse, percibió que debajo de la bolita había una especie de grumo. De inmediato pensó que eso no era normal.

Como no cuenta con seguridad social, acudió al Hospital O’Horán con la idea de realizarse una mastografía, pero le dijeron que no le correspondía ese estudio por ser menor de 40 años —tenía en ese momento 34—, por lo que en su lugar la sometieron a un ultrasonido de mama.

La alarma se prendió al hallarse un pequeño tumor, al que debía hacerse una biopsia para descartar que fuera cancerígeno. Esto ocurrió el 16 de enero.

Recibir un diagnóstico de cáncer de mama

Reina Isabel Ríos May aún recuerda cuando recibió el diagnóstico de cáncer de Mama. Foto de Cortesía

Como tenía que esperar un mes para la cita de la biopsia decidió consultar a un médico particular, a sabiendas de que en los casos de cáncer mientras más rápido se actúe es mejor.

El diagnóstico le cayó como un balde de agua fría, “sentí que el doctor se alejaba y yo me hacía cada vez más chiquita, fue un shock fuerte, pensaba que era joven, saludable y de la nada me dicen que tengo cáncer, y me preguntaba a qué hora pasó”, recuerda Reina Isabel.

Comparte que le pidió a Dios la fortaleza necesaria para continuar. No preguntó por qué le sucedió a ella ni culpó a nadie, simplemente lloró una hora y luego regresó a trabajar, como si nada hubiera ocurrido.

Afirma que la terapia ocupacional ha sido muy importante para ella en este proceso, porque no deja que sus pensamientos sean dominados por ideas negativas, sino que se entretiene trabajando, tejiendo, ofreciendo artículos por catálogo y vendiendo bolis gourmet, decoraciones con globos y otras tantas creaciones que continúa realizando para ayudar a la economía familiar ante los gastos que tuvieron en los últimos meses.

Detalla que fue el 1 de febrero pasado cuando le retiraron los dos tumores que le detectaron, uno maligno y otro benigno, y un quiste. La cirujana que la atendió en el O’Horán le explicó que trabaja bajo la guía de los ganglios centinela, es decir, en la operación utiliza una tintura para determinar hasta dónde ha avanzado el cáncer: si ya llegó a los ganglios de la axila, hay que retirar el seno, pero si no es así es posible conservarlo.

Reina Isabel pudo conservar el seno, aunque entró a la cirugía pensando en que le harían una mastectomía. Cuando su esposo llegó a verla a la habitación unas horas después y le dio la noticia de que no le habían quitado el seno —al estar adolorida e hinchada no lo había percibido— se sintió afortunada.

El apoyo de su esposo, sus familias directa y política, y el ánimo que le brindó su hijo de ocho años fueron para ella fundamentales para afrontar la enfermedad, como lo ha sido también la actitud positiva.

Siente que cuando la persona pone todo de su parte y se centra en la solución y no el problema todo sale mejor. Por eso nunca perdió el ánimo y ha enfrentado cada parte del proceso con la mejor actitud.

Sobrevivir y seguir luchando contra el cáncer

Después de la cirugía vino la quimioterapia, que la dejó sin cabello. Justamente el día de su cumpleaños, el 11 de marzo, notó que lo iba perdiendo. Sintió tristeza y emoción a la vez, porque lo tomó como un nuevo inicio. Antes de someterse a las quimioterapias donó su cabello a los beneficiarios de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc).

Luego se sometió a radioterapia y actualmente se encuentra en terapia hormonal para evitar que el cáncer regrese.

Externa que lidiar con la parte emocional es una de las cosas más difíciles del cáncer, pero da gracias porque tiene una nueva oportunidad de vivir. Reina Isabel Ríos May aún debe mantenerse firme en la lucha contra el cáncer de seno. Foto de Cortesía

El 1 de agosto pasado recibió la noticia de que estaría en revisión por cinco años y que cada tres meses debe acudir a evaluación médica para confirmar que el cáncer se mantiene ausente.

A las mujeres que están enfrentando un proceso similar les dice que no pausen su vida, que continúen con sus planes en la medida de lo posible.

La actitud, clave frente al cáncer de seno

La actitud positiva ha sido también clave para que otras mujeres hagan frente al diagnóstico de cáncer, no necesariamente de seno. Por ejemplo, Jénnifer Ramos, mejor conocida como “La Nacha Rock”, asegura que el cuidado de la salud mental es tan importante como el tratamiento médico para el cáncer, ya que muchas personas no logran superar la enfermedad por la afectación emocional.

A Jénnifer una serie de problemas con los ciclos menstruales y una endometriosis recurrente la hicieron consultar al ginecólogo desde muy temprana edad. Cuando a los 41 años le diagnosticaron cáncer de endometrio no podía creerlo, ya que se había sometido a Papanicolaous y mastografías cuyos resultados habían dado negativo.

La locutora experimentó diferentes emociones al escuchar el diagnóstico, momento en el cual su vida cambió.

Explica que a los 14 años le detectaron endometriosis, para la cual se sometió a tratamiento. Años más tarde reapareció la enfermedad.

En 2018 comenzó a presentar problemas mayores, como desmayos, y a sentirse muy mal cada vez que tenía su período. “Era desgastante y desagradable”, dice, pero tenía la esperanza de que se resolviera para poder formar una familia. Jénnifer Ramos, mejor conocida como “La Nacha Rock”, considera clave la salud mental en la batalla contra el cáncer. Foto de Cortesía

Dado que la situación empeoraba, a sugerencia del médico decidió practicarse en enero de 2019 una histerectomía o extirpación de la matriz. En la cirugía se dieron cuenta que tenía cáncer en el endometrio y había hecho metástasis en los pulmones.

Jénnifer aún tiene a ese huésped incómodo en el cuerpo, pero lo afronta con mucha actitud.

Indica que, de acuerdo con los médicos, su caso es muy raro, ya que el cáncer de endometrio suele presentarse en adultas mayores. Recibir el diagnóstico fue impactante, “crees que no te puede pasar a ti”, admite.

La locutora solía entrevistar a personas con cáncer y ayudar a asociaciones que trabajan a favor de niños y adultos con la enfermedad, por lo que estaba consciente del padecimiento. Lo primero que pensó fue que se había acabado su vida.

Con el reloj en contra

Los médicos le dijeron que probablemente le quedaban pocos meses de vida, ya que el cáncer en los pulmones estaba en etapa cuatro —la más avanzada— cuando se le detectó.

“La Nacha Rock” estaba en el mejor momento de su carrera cuando la enfermedad se hizo presente; siente que no dejar de trabajar al final le ayudó. “Un mes estuve como zombie” y pasó por las diferentes etapas del duelo: tristeza, negación, duda, enojo.., para finalmente llegar a la aceptación.

Destaca el apoyo que recibió de su familia y amigos, que “no me soltaron”, y la ayuda psicológica para manejar las emociones.

A las mujeres, y a los hombres también, los invita a que no tengan miedo de hacerse estudios, ya que es mejor pasar por unos minutos de incomodidad que sufrir el resto de la vida. “Prevenir es lo mejor”, enfatiza.