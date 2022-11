Mundial Qatar 2022: Análisis del Grupo C, ¿Qué posibilidades tiene México?

En los recientes mundiales de fútbol la afición mexicana siempre se ha preguntado si el Tri llegará al quinto partido, pero en esta ocasión la pregunta es ¿superará la fase de grupos?

Y es que hay dos factores a tomar en cuenta, primero es el pobre nivel que mostró la Selección Mexicana en los últimos partidos y segundo, que necesita sortear un bravísimo pelotón.

En el Grupo C, Argentina es el claro favorito, con México y Polonia –en ese orden, si me preguntan- disputándose una segunda plaza. Arabia Saudita lleva haciendo bien las cosas, pero si el diablo no mete la cola, es el eslabón más endeble en este encuadre.

Sí o sí para Lionel Messi con Argentina en el Mundial de Qatar

Argentina

Argentina y la “Pulga”, Lionel Messi, no pueden defraudar en esta Copa del Mundo. Con 35 años, el astro del fútbol mundial, tiene a su alrededor a un buen grupo de jugadores que enchufados tienen armas para sentirse favoritos para levantar la Copa del Mundo el domingo 18 en el Estadio Lusail.

Lo que Lionel Scaloni ha hecho es de alabar. Técnicos anteriores no habían podido con la presión de dirigir a una selección como la argentina, con egos y necesidades. Sin ser de primera línea o muy mediático, hizo que la albiceleste caminara sin inconvenientes en una eliminatoria dominada por ellos y por un potente Brasil, que terminó en primero.

Terminaron invictos con 11 victorias y seis empates. Un partido, ante Brasil, no se jugó debido a problemas derivados por la pandemia. FIFA, al ya no haber necesidad, decidió que se quedara así.

Mundial Qatar 2022: ¿México podría aguarles la fiesta?

México

Detrás de Argetina hay dos que quieren aguarle la fiesta a los argentinos, pero primero tienen un duelo entre ellos que es clave para sus aspiraciones.

México llega con muchas dudas, pero con una racha importante: desde 1994 siempre se ha clasificado a los octavos de final, la barrera del cuarto partido es la que no ha podido pasar.

Los de Gerardo Martino fueron perdiendo el rumbo, pero no hay que atribuírselo a cosas extrañas ni las teorías de conspiración. No se dejan de llamar jugadores por presión mediática, si eso fuera cierto el primero en subir al avión rumbo a Qatar sería Javier Hernández.

Factores que influyeron en el "bajón" del Tri del Tata Martino

Dos bajones de juego por diversos factores están influyendo en la poca generosa actualidad de México. Raúl Jiménez y Héctor Herrera tienen mucho que ver.

La desafortunada lesión de Jiménez, fuera casi un año por una operación en la cabeza, y la terrible baja de juego de Herrera, quien se fue a refugiar a la MLS dejando al Atlético de Madrid, reventaron la forma de juego del Tri.

Pero esto no es pretexto y el “Tata” no quiere convertirse en ese técnico que no pudo clasificar a México a los octavos. Ya del quinto partido ni hablar.

Polonia: Su argumento más grande se llama Robert Lewandowski

Polonia

Polonia, en tanto, buscará ser esa piedra en el zapato de los mexicanos. Y tiene todos los argumentos para serlo.

Robert Lewandowski es un goleador de época al que solo le falta coronarlo con su selección. En Mundiales y Eurocopa se ha quedado corto y tal parece que es ahora o nunca, con compañeros como Arkadiusz Milik y Piotr Zielinski, muy infravalorados pero con un talento que rivaliza con el de Robert.

Czeslaw Michniewicz, su director técnico, ha estado probando varios parados en los amistosos previos y parece no le encuentra aún la forma a su equipo. En individualidades sobresalen, por lo que será su fuerte. Han quedado a deber en torneos grandes y esperan ahora no tener ese inconveniente.

Arabia Saudita, la incógnita del Grupo C de la Copa del Mundo

Arabia Saudita

Arabia Saudita es una incógnita. Se podría decir lo mismo de los equipos de Asia, pero los árabes y su hermetismo lo hacen más complicado.

Llegan concentrados más de un mes (al menos los de la liga local) para preparar una Copa del Mundo en la que, por la región, deben tener mucho apoyo.

El francés Hervé Renard terminó en primer lugar del Grupo B de la eliminatoria asiática. Después de eso, la preparación ha sido dura. Incluso sus partidos han sido sin prensa, evitando que se filtre las alineaciones. Mucho ruido… esperemos por su bien no haya pocas nueces.

Argentina es absoluto favorito con México y Polonia pelándose una plaza. El cruce es complicado. Los que clasifiquen se las verán con el D, un grupo encabezado por el campeón Francia y por Dinamarca, pero de eso hablaremos mañana.