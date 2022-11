Feria Xmatkuil: ¿qué cambió y qué sigue igual? (FOTOS)

MÉRIDA.- La Feria de Xmatkuil regresa este 2022, luego de dos años de ausencia. Sin embargo, las de 2020 y 2021 no fueron las únicas ediciones suspendidas desde su fundación en 1974. Además, al hacer una revisión de las últimas tres décadas resulta que el número de expositores creció de 500,en 1992, a 1,400 este año. Por su parte, el precio de entrada se duplicó en los últimos 10 años: en 2012 se pagaban 15 pesos por entrar y este año serán 30; mientras que la duración pasó de dos a tres semanas.

A través de los años hay atractivos que se han mantenido, como la exposición ganadera, los juegos mecánicos, las visitas escolares y el palenque. Hubo épocas en los que artistas como Juan Gabriel, Cristian Castro y Alejandra Guzmán venían cada año con llenos totales. Este año, en la Feria Xmatkuil 2022, el único cantante anunciado hasta el momento es Carlos Rivera.

Otro punto que se repite en las crónicas del Diario, en distintas ediciones, son las largas filas para entrar o salir del recinto, así como incidentes ocurridos en los estacionamientos, ya sea relacionados con la inseguridad o con la falta de espacios.

Las filas de vehículos para ingresar a la feria en 2002

A continuación, detalles de la primera y la última edición de la muestra, así como de las que se realizaron en 1992, 2002 y 2012. Se eligieron esos años a fin de mostrar el contraste década con década.

Historia de la Feria de Xmatkuil, de 1974 a 2022

La primera edición de la feria se inauguró el 8 de noviembre de 1974. Se le llamó Feria Nacional Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial y Artesanal de Yucatán en los terrenos de la ex hacienda Xmatkuil. Estuvo a cargo del presidente Luis Echeverría Alvarez y el gobernador Carlos Loret de Mola Mediz. El secretario general de la feria era Armando Casares Ponce.

Inauguración de la primera edición de la Feria de Xmatkuil, a cargo del presidente Luis Echeverría Álvarez en 1974.



La feria ocupó en su primera edición un terreno de 10 hectáreas, al cual se dotó de energía eléctrica, sistema de agua potable y calles pavimentadas, entre las que destaca la avenida central que hasta la fecha se conserva. Las instalaciones también tenían una línea férrea para un carro (truck), en el cual hizo su recorrido el Presidente. En las instalaciones se invirtieron 5.6 millones de pesos de aquella época, las cuales se construyeron ex profeso para el festejo. En aquella ocasión participaron menos de 100 expositores y se expusieron 389 piezas de ganado.



Así lucía el recinto ferial de Xmatkuil en 1974

Ediciones canceladas de la Feria de Xmatkuil

En los años posteriores no todos los años hubo festejo. De acuerdo con el archivo de Diario de Yucatán, en 1976 y 1977 no se realizó la feria, "al parecer por falta de organización". Tampoco durante 1982 y 1983. En esa ocasión fue porque el gobernador Graciliano Alpuche Pinzón tenía planes de que se realizara en la Unidad Deportiva Kukulcán, que apenas estaba en construcción. Los ganaderos se negaron al cambio de sede. Como ya se mencionó, en 2020 y 2021 el evento no se realizó a causa de la pandemia de Covid-19.

Feria Xmatkuil 1992

En 1992, la Feria de Xmatkuil se realizó del 7 al 22 de noviembre, con la participación de 500 expositores y 700 mil asistentes. La gobernadora era Dulce María Sauri Riancho y el ingeniero Humberto Rodríguez Cural era presidente del Comité Organizador.

En ese entonces el precio de entrada a la feria fue de $3,000 y el estacionamiento, $4,000. En las instalaciones había máquinas automáticas de refrescos, lo cual se consignaba como una novedad, y kioscos que "ofrecían toda clase de frituras, golosinas y bebidas refrescantes". Ese año llegaron 37 juegos mecánicos, entre los que el "Kamikase" y el "superloops" eran la novedad.

El kamikaze era en 1992 la novedad entre los juegos mecánicos de la Feria de Xmatkuil

Las crónicas del Diario detallan embotellamientos de tránsito, largas filas para entrar y salir y hasta dificultad para caminar en el interior. Incluso, en una de las jornadas dominicales escaseó el agua, los refrescos y la cerveza. Las visitas escolares eran parte de la feria. En esa edición acudieron, 50,000 estudiantes de 200 escuelas.

En 1992 fue cuando se estrenaron las fachadas "tipo hacienda" en los locales, así como los kioscos en la avenida ubicada en el área ganadera. También se mejoró la calle que conduce al lienzo charro.

Una de las naves en el recinto ferial en 1992

Hace 30 años el Palenque de Xmatkuil presentó a Gaby Rufo,conductora de TVO, así como a Juan Gabriel, Yuri y Garibaldi, quienes también estuvieron presentes el año anterior. Igual que en 1991, Juan Gabriel actuó dos días, igual que Alejandra Guzmán, quien se presentaba en Mérida por primera vez desde que dio a luz. Los precios para las funciones, que en ese entonces aún incluían las corridas de gallos, iban de los $30,000 a los $220,000.

Feria Yucatán Xmatkuil 2002

En 2002 el evento ya se llamaba Yucatán Xmatkuil y era promovido como "la feria de ferias". Ese año, el paso del huracán "Isidoro" puso en duda la realización de la muestra. El domingo 22 de septiembre el meteoro pasó por Yucatán. Para el 2 de octubre , publicó Diario de Yucatán, los rumores de cancelación eran latentes.

En los alrededores de la feria se observó que los vientos de "Isidoro" derribaron una nave completa, la de los artesanos, y dañó los techos del área comercial y de exposición ganadera. El pabellón del Gobierno del Estado, ubicado a un costado de la entrada principal, perdió todo el techo de metal y sus paredes resistieron, aunque quedaron muy humedecidas. La caída de árboles dañó la red eléctrica y bloqueó estacionamientos.

Daños en la Feria de Xmatkuil por el paso del huracán Isidoro

Finalmente, con trabajos a marchas forzadas y sobreponiéndose a los duros golpes de la naturaleza, dijo el entonces gobernador Patricio Patrón Laviada, la feria fue inaugurada el 9 de noviembre. La reina de la feria fue María José Rosado y el presidente del Comité Organizador de la Feria era Arturo Millet Molina. Concluyó el 2 de diciembre con 600 expositores y un millón de visitantes.

En esa ocasión, de lunes a jueves, el precio de la admisión general fue de $5; mientras que de viernes a domingo y el 20 de noviembre, el boleto de entrada costó $10. El estacionamiento estaba en $10. Hubo 54 juegos mecánicos, cuyos precios iban entre 10 y 25 pesos. Ese año, las montañas rusas "El ratón loco" y "Río Salvaje" fueron las atracciones principales para adultos. Sus precios eran de 30 y 20 pesos, respectivamente.

Afluencia a la feria en 1992

Juan Gabriel no llegó y Alejandra Guzmán, "pasada de copas"

En esa edición se le puso techo -una "megacarpa"- y piso de cemento al Teatro del Pueblo, además de que se ampliaron las gradas del lienzo charro para 400 espectadores más. El módulo "Tierra de gigantes" fue el atractivo estrella de Coca Cola en la Feria Yucatán.

Ese año el cartel del palenque lo abrió Lupita D'Alessio y lo cerró Marco Antonio Solís. También estuvieron Cristian Castro, Nicho Hinojosa, Alejandra Guzmán y el comediante Jo Jo Jorge Falcón. Los boletas iban de 150 a 500 pesos, según el artista. También estuvieron anunciados Enrique Guzmán y Juan Gabriel, pero ambos conciertos se cancelaron. Los boletos para este último llegaban a los mil pesos.

"El Buki" en 2002

En el caso de "el divo de Juárez", la cancelación fue la misma noche del concierto, cuando la gente ya lo esperaba en el palenque y otros tantos aún intentaban entrar a un recinto lleno. En el lugar se dijo que fue por averías en su avión, sin embargo, luego se supo que fue por problemas legales en Estados Unidos que le impedían salir de ese país.



En esa misma edición Alejandra Guzmán se presentó “visiblemente pasada de copas, con la mirada perdida y sin poder interpretar completa ninguna de sus canciones", narró el Diario. "Olvidaba la letra, la improvisaba o simplemente la omitía. Se le vio caer y hacer desfiguros".

Alejandra Guzmán durante su concierto en Mérida en 2002

Xmatkuil 2012: ¿cómo era la feria hace 10 años?

En 2012 el festejo ser realizó del 9 de noviembre al 2 de diciembre con 1,150 expositores. El gobernador era Rolando Zapata Bello y el presidente del Instituto de Promoción de Ferias, Juan José Abraham Achach La reina fue Nuestra Belleza Yucatán, Marsha Ramírez.

Nuestra Belleza Yucatán 2012 como imagen de la feria

Aquel año aún no estaban prohibidos los espectáculos con animales en México, así que el circo de los hermanos Atayde presentaba un acto con siete tigres de Bengala como atracción estelar. También había en la feria una exhibición de delfines educados, que también eran usados para delfinoterapia. Ambas atracciones eran gratuitas.

El espectáculo con delfines en la Feria Yucatán

Los atractivos incluían también la exhibición de aves exóticas, un show de “magia extrema”, un parque ecológico con jardines, cascada, lago, puente, zona de descanso, cafetería, servicios sanitarios y expositores. Ese año la innovación fue "Los caballeros del reino”, un espectáculo tipo medieval con hombres con armadura y montados a caballo que se enfrentaban en distintas pruebas. Verlos costaba 15 pesos por persona. El Castillo de los Sueños Coca Cola presentó “La espada y el dragón”.

Largas filas para ingresar al Castillo de los Sueños





Los precios de entrada y de estacionamiento eran de 15 y 30 pesos, respectivamente. Ese año se presentaron Grupo Pesado y Julión Álvarez; así como Playa Limbo, Genitállica, La Sonora Santanera y la Banda Auténtica de Jerez en el Teatro del Pueblo.

En el palenque de la Feria Xmatkuil estuvieron Cristian Castro, Edith Márquez, Beto Cuevas, María José y OV7. Los precios estaban entre 200 y 1,500 pesos, aquellos para ver al hijo de Verónica Castro eran los más caros. En cuanto a los juegos mecánicos, subirse costaba entre $10 y $35.

Feria Yucatán Xmatkuil 2019, la última antes de la pandemia

La última edición de la Feria de Xmatkuil, antes de la pandemia, se realizó del 8 de noviembre al 1 de diciembre de 2019, con 2,100 eventos. Mauricio Vila Dosal ya era gobernador de Yucatán y Abril Ferreyro Rosado era la presidenta del Instituto Promotor de Ferias. Para ese año los expositores ya eran 1,300.

El precio de acceso fue de $25 por persona y de $35 el estacionamiento, sitio al que se dotó de mejor iluminación y mayor vigilancia. Como reina del festejo primero se anunció a la conductora Vanessa Claudio: sin embargo, fue finalmente María Eugenia Nava quien ocupó ese cargo.

María Eugenia Nava como reina de la Feria Yucatán

Los juegos, mecánicos tuvieron precio de promoción de $90 por el uso de los aparatos infantiles y de $150 por el uso de todos, hasta los “extremos”. En cuanto a las innovaciones, en la edición 2019 hubo "Luces del Infinito", el espectáculo internacional Epic con 18 artistas de la acrobacia y actos con efectos especiales. También se presentó "El Circo Urban".

En esa ocasión estuvo en el lienzo charro la estrella mundial del rejoneo Pablo Hermoso de Mendoza, con boletos entre 800 y 1,400 pesos. En el palenque de la Feria Yucatán, Morat abrió los espectáculos. También estuvieron Ed Maverick, Lupillo Rivera, Rocío Banquells, Dulce, Manoella Torres y Karina, Los Ángeles Azules y Nani Namú. Los precios fueron de los 360 pesos a los 1,760 pesos. Los más caros fueron los de Morat.