Luis Echeverría Álvarez en Yucatán: fotos históricas en el Archivo del Diario

MÉRIDA.- Luis Echeverría Álvarez fue presidente de México de 1970 a 1976. De esa administración mucho se ha dicho, ya que sobre ella pesan acusaciones de represión y genocidio. En Yucatán, ¿cómo se vivió su mandato?¿Cuáles fueron sus actividades en el Estado?

La Megateca, el Archivo de Diario de Yucatán, da cuenta de varias de las visitas de Echeverría Álvarez a territorio yucateco desde que era candidato del PRI a la Presidencia, en 1970. Las fotografías muestran tumultos con mantas y pancartas de integrantes la Confederación Nacional Campesina. Esos mismos que acudieron a despedirlo, también en multitud, durante su última gira presidencial en 1976.

Luis Echeverría en Yucatán, durante su campaña presidencia en 1970

Durante esos seis años el presidente de México vino varias veces vitoreado por multitudes. Y es que eran épocas de acarreos de integrantes de organizaciones campesinas y obreras afines al PRI y en las que el jefe del Ejecutivo lo inauguraba todo.

Visita presidencial México-El Salvador en 1973

Escuelas, parques, ferias. Había giras de menos de 24 horas en las que su agenda consistía en cortar listones y descubrir placas en distintos puntos del estado. También recibió aquí a mandatarios extranjeros, el de Costa Rica en 1971, y el de El Salvador en 1973.

Fotos de Luis Echeverría Álvarez en Yucatán

En febrero de 1972, el presidente dio inicio en Mérida a las obras de "la Ciudad Industrial más grande del país" y de la primera etapa del Anillo Periférico de Mérida. En aquella ocasión también rechazó el Doctorado Honoris Causa que le ofreció la Universidad de Yucatán, todavía no era autónoma, a través de su Facultad de Jurisprudecia.

El inicio de las obras de la Ciudad Industrial

Según el Diario, el presidente solicitó a la comunidad universitaria “me haga un favor: que me invite aquí a venir dentro de cinco años, cuando tenga tres meses de haber salido de la Presidencia de la República; que eso lo haga después de valorar si he sabido y si he podido servir a México, y en particular a Yucatán”. Eso ya no ocurrió.

En marzo de 1972, Echeverría Álvarez "le hizo a Mérida el obsequio de un parque de recreo para la colonia Alemán... y con este broche de afecto cerró su segunda visita presidencial a Yucatán", publicó el Diario.

Luis Echeverría Álvarez y la Feria de Xmatkuil

El 8 de noviembre de 1974 fue el presidente Echeverría quien inauguró la primera edición de la Feria de Xmatkuil, que en ese entonces era prioritariamente ganadera. La inauguración de la Feria de Xmatkuil

En 1976, en su última gira como jefe del Ejecutivo inauguró, entre otras obras, los edificios de las secundarias "Eduardo Urzaiz", "Agustín Franco Villanueva" y "Luis Álvarez Barret". Luis Echeverría al inaugurar los edificios para las secundarias Agustín Franco y Luis Álvarez Barret.

Eran épocas también de represión estudiantil. Echeverría Álvarez fue el primero y hasta ahora único expresidente mexicano en ser enjuiciado. Se le acusó de genocidio por dos matanzas: la de la Plaza de Tlatelolco, en 1968, cuando era secretario de Gobernación y responsable de la política interna, y la del Jueves de Corpus, en 1971, ya como mandatario. Echeverría negó a lo largo de su vida haber ordenado las represiones. En ambos casos los jueces determinaron que los delitos habían prescrito.

En Yucatán, durante su gestión ocurrió el asesinato de Efraín Calderón, "el Charras". Fue en febrero 1974. Aquí, el gobernador era Carlos Loret de Mola Médiz. El líder estudiantil conocido por asesorar a sindicatos independientes de obreros fue secuestrado y asesinado en territorio quintanarroense. El autor material fue un policía y junto con él fueron cesados y procesados otros mandos policiacos.

Luis Echeverría Álvarez nació en 1922 en la Ciudad de México. Falleció en el mismo lugar el 9 de julio de 2022.