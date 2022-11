AMLO: seis promesas olvidadas, los engaños del Presidente

"El buen juez por su casa empieza". Así reza un antiguo, popular refrán que exhorta a no juzgar con severidad e incluso con injurias a los demás sin antes ver y admitir los errores que comete la persona que critica o denosta los actos y las intenciones de otra.

Y el dicho le cae "como anillo al dedo" a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que ya como Presidente electo prometió, juró que con su proyecto de la Cuarta Transformación (4T) acabaría con muchos males enquistados en las entrañas del organismo político, social y económico de México.

Sin embargo, tras cuatro años al frente del país, AMLO al parecer olvida sus ofrecimientos o como describe en su libro "Años, engaños y desengaños" el escritor e historiador oaxaqueño Andrés Henestrosa, demuestra que "los engaños, son las ilusiones que nos hacemos, y los desengaños lo que la vida nos da al final...".

AMLO, sus acciones y omisiones en el gobierno de la 4T

¿Qué pasa con la erradicación contra la corrupción, el rechazo al control militar, al ya no más endeudamiento de la nación, a la defensa de la democracia e INE, a aniquilar la mafia del poder, a esa austeridad que comenzó siendo republicana y luego pobreza franciscana, pero que ¿no aplica para sus allegados, su familia, sus hijos...?

El doctor Martín Rodrigo Echeverría Victoria, profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, analiza cada uno de los seis postulados que enarbola el líder morenista, el creador de la 4T, y explica las razones de sus supuestos incumplimientos.

Además, el profesional yucateco, doctorado en Comunicación y Cultura por la Universidad de Sevilla y máster en Comunicación Política y Opinión Pública por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, ambos en España, distingue qué influye en cada uno de esos compromisos que todo indica arrastraría al final de su sexenio.

Y en consecuencia, examina, observa si AMLO es condescendiente con sí mismo, con sus simpatizantes y seguidores, pero siempre halla una justificación en el pasado lejano o reciente para sus acciones u omisiones que lo convertirían en un verdadero maestro de la demagogia o como lo califica, un experto del teatro de la política.

¿Hay una batalla para erradicar la corrupción en el país?

Para sus opositores, durante el mandato de AMLO la corrupción se agravó, y unas cuantas muestras visibles son las acusaciones que pesan sobre Manuel Bartlett Díaz y Alejandro Gertz Manero, director de la CFE y fiscal general de la República, e incluso sobre sus familiares cercanos, como su hermano Pío y su prima Felipa López Obrador.

En opinión del doctor Echeverría Victoria la promesa de erradicar la corrupción sigue ahí por medio de operaciones simbólicas para capturar a los peces gordos de pasadas administraciones o vinculados con actos de deshonestidad, aunque no concluyen porque son casos pobremente armados, sin un andamiaje jurídico profesional y se caen.

"Vemos actos simbólicos de 'luchas contra la corrupción', lo que no hay es continuidad por medio de un Sistema Nacional Anticorrupción que se instauró en el anterior sexenio o esfuerzos más sistemáticos para eliminar esas prácticas en los niveles bajos, donde la corrupción generalmente fluye, entre los ciudadanos, funcionarios de bajo rango".

"Lo que se ve en las encuestas de transparencia internacional es que no se ha erradicado la corrupción para nada, se mantiene igual que en anteriores sexenios, así que con la gestión de Andrés Manuel no hay un cambio importante, porque sólo se limita al plano simbólico, no hay una entrega firme en la lucha contra la corrupción", considera.

¿Qué pasó con el control militar, regresó el Ejército a sus cuarteles?

En varias ocasiones durante su campaña presidencial, AMLO afirmó que el control militar y las tareas de seguridad pública a nivel federal no eran la solución e insistió en que "tenemos que ir sacando al Ejército de las calles", decisión que luego cambia e incluso apoya con el voto legislativo la militarización de la Guardia Nacional.

"La promesa de regresar al Ejército a los cuarteles, sacarlo de las calles, es una afirmación que no se calibró bien al constatar el grado de descomposición en la Policía Federal o en otras corporaciones. Creo que AMLO, al llegar al gobierno halló un panorama desolador en el que sólo podía echar mano del Ejército para dar resultados más o menos inmediatos", destaca el académico.

Con esa resolución, agrega el maestro en Comunicación Política, lo que se advierte es el rasgo de cortoplacismo del Estado mexicano, y el tema de sacar al Ejército a las calles atiende, no resuelve el problema de la seguridad pública a corto plazo y da resultados que permiten celebrar modestamente, pero no hay una solución concreta, más amplia.

"Lo que el Presidente hace es utilizar ese recurso, continuar el proceso de militarización, que de hecho se comenzó a dar desde finales del sexenio de Vicente Fox Quesada y preservar esta visión de actuar a corto plazo sin pensar en un futuro que no sea el inmediato, y obviamente esa promesa no se cumple aunque AMLO la justifique", abunda.

No endeudar al país, ¿una necesidad por causas externas?

A pesar de que durante su toma de posesión como Presidente, López Obrador se comprometió a no elevar más el nivel de endeudamiento de México que rebasa los 10 billones de pesos, el viernes 21 de octubre pasado, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos 2023.

Con ese nuevo aval del poder legislativo dominado por Morena, el partido en el poder, se autoriza al gobierno de la 4T para contraer una deuda interna de 1.1 billones de pesos y una deuda externa de hasta 5 mil 500, aproximadamente 110 mil millones de pesos al tipo de cambio actual.

Al respecto, el maestro en Comunicación Audiovisual por la Universidad Internacional de Andalucía, España, juzga que el endeudamiento del país fue una necesidad derivada de tres choques externos: la pandemia del Covid, la guerra de Ucrania-Rusia y los problemas de desabasto de la potencia China, y sus intenciones con EE.UU.

"El endeudamiento del país fue una necesidad, en términos generales, y hasta donde recuerde menor que otras naciones que afrontaron cabalmente la crisis del Covid basados en deuda. El gobierno ahora se endeuda en un sentido más o menos natural, al parecer, medianamente controlable, porque hay condiciones históricamente adversas en la economía global", agrega Martín.

Defensa de la democracia y los ataques al INE

Con el argumento de acabar con los fraudes electorales que afirma resultó víctima en dos elecciones presidenciales, ahora el Presidente lanza duros ataques en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre todo durante sus acostumbradas conferencias de prensa matutinas.

El doctor Echeverría Victoria, autor del libro "Comunicación política y crisis de la democracia. Nuevas tendencias y desafíos", afirma que hay un rasgo interesante de la actual administración federal y del propio Presidente, que se presenta como demócrata en el sentido liberal y juarista de la democracia.

Pero al mismo tiempo evidencia claramente algunas operaciones de centralización del poder, lo que implica que no le gusta mucho distribuir el control, le agrada controlarlo, una característica no democrática.

"Por ejemplo, en términos de libertad de expresión, AMLO también critica acremente al disenso, otro atributo no democrático, con un estilo personal de gobernar que tiene, por un lado, un componente de conducción autoritaria, centralista del poder, y por el otro, la forma en la que llega al poder con un discurso aparentemente democrático".

Con el INE, destaca, maneja un alegato de reforma al órgano electoral, no desaparecerlo, pero sí con cambios significativos que lo hagan distinto a como operó antes, pero con la crítica constante a los consejeros y sus costos son difíciles en un México donde transita la desconfianza, el crimen organizado y las malas prácticas de los políticos.

"Creo que AMLO no se ha metido a fondo en los procesos locales o federales al estilo de los viejos priistas, pero sí tiene muchos recursos a su favor y no tiene pudor en utilizarlos. Yo esperaría una actitud más democrática e incluso oxigenar la democracia siendo de izquierda a niveles populares con prácticas novedosas que impliquen referendos, plebiscitos genuinos", subraya.

Nada con la mafia del poder, ¿enemigos o aliados?

Para el exvicepresidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la mafia del poder fue un imaginario de unas élites manipuladoras que controlan los hilos del poderío, enemigos de AMLO que le impidieron llegar, en dos ocasiones previas al gobierno federal, para preservar sus privilegios.

"Es un discurso que Andrés Manuel manejó durante las campañas presidenciales de 2006 y 2012, pero que eventualmente lo dejó a un lado porque se dio cuenta, creo, que si seguía atacando a la mafia del poder, en efecto ese grupo de supremacía no lo iba dejar llegar a Palacio Nacional", señala el doctor Echeverría Victoria.

Ante ese panorama, opina Martín, AMLO lo que hizo fue "no reaccionar en contra de aquéllos a los que denominó la mafia del poder, e incluso buscó aliarse en algunos casos, invitándolos al consejo de negocios de su gobierno, y de esa manera desactivar o por lo menos tender puentes de diálogo, ser más incluyente", interpreta.

En contraste, el periodista Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, el 19 de marzo pasado hace una denuncia pública en la que ofrece un panorama de la administración de AMLO compuesta por funcionarios públicos que no respetan la ley y utilizan métodos mafiosos para beneficiarse o beneficiar a particulares.

Su familia, sus hijos, ¿un lastre para la austeridad republicana?

Dentro de la predica de austeridad, de pobreza franciscana que presume López Obrador, en la que insiste que los gobernantes deben vivir sin lujos ni privilegios, sin espacio para el "familiar incómodo", al menos su hijo José Ramón López Beltrán lo contradice al exhibir en redes sociales un nivel de vida alejado de "primero los pobres".

"AMLO dijo que podría iniciar procesos en contra de su propia familia, y a pesar de las acusaciones contra su hermano Pío, no han surgido evidencias de actos indebidos, de malas prácticas retrospectivas, es decir financiamiento ilegal de su movimiento, aunque por otro lado está la situación de su hijo, José Ramón López Beltrán", recuerda.

El investigador dice que a su juicio existen prácticas en la administración federal de nepotismo, aunque no necesariamente están vinculadas con el Presidente, pero añade que no lo observa a la vieja usanza priista, colocando a sus parientes políticos en todos lados.

"Tampoco veo un enriquecimiento obsceno de su familia, me parece inevitable que sus hijos reciban los beneficios de ser los descendientes del Presidente. Es muy difícil evitar conflictos de interés porque hay muchas personas detrás de los hijos, sobrinos y parientes de AMLO pidiendo, rogando favores para que haya reciprocidad del mandatario".

"Cuando una figura llega al poder, su círculo familiar y de amigos se beneficia, y sí hay muchas tentaciones, pero esas seducciones hay que mantenerlas a raya, hay que corregirlas. Creo que sí merece un mejor escrutinio, una explicación del Presidente de qué hará para aislar a sus allegados y parientes de los frutos del poder", enfatiza.

Insiste AMLO en que cumplirá todas sus promesas de campaña; no será justificación la crisis que vive el país, señala https://t.co/T6uiBURJB8 @LaJornada pic.twitter.com/8qwqmdSxNq — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) September 19, 2018

¿Cuáles son las principales razones del incumplimiento de esas seis promesas?

De hecho, el maestro en Comunicación Audiovisual por la Universidad Internacional de Andalucía, España, refiere que cada uno de los ofrecimientos que hizo AMLO tienen una naturaleza muy distinta, ya que algunas promesas son imposibles de cumplir, como por ejemplo suprimir la corrupción.

"Erradicar la corrupción en un sólo sexenio es difícil, es un plan a largo plazo, un proyecto de Estado, generacional, lo que es bastante complicado. Y hay otros que tienen que ver con los choques externos, como el no endeudar al país, vinculado con el Covid, y las repercusiones de la guerra de Ucrania y los problemas con China, crisis globales".

Y hay otras cuestiones, según el investigador, que tienen que ver más bien con elementos contradictorios respecto al proyecto inicial que obedecen a la forma en que se configuró la alianza que lleva a López Obrador al gobierno de la República.

"El tema de la mafia del poder fue un discurso que no se utilizó en 2018, porque el ahora Presidente hizo una concesión para sentarse a la mesa con los que eran sus adversarios, sus enemigos para mantenerlos a raya, no estigmatizarlos a fin de generar una coalición más amplia que le permitiera llegar al poder".

"La dura realidad obliga a rectificar, y creo que AMLO no calculó cuán podrido estaba el sistema y se dio cuenta en el camino que no tenía más opción que reforzar el control militar, y el Ejército, la militarización de la seguridad era la salida a corto plazo, eso lo orilló a recular", subraya el académico.

Ahora si ya se acabó la imagen de AMLO como un líder social justo, honesto e incorruptible, ¡hipócrita! Realmente es un populista corrupto, antidemocrata y autoritario. Se ha aliado con los criminales. Ha militarizado al país y quiere destruir al INE para imponer una dictadura — Oscar Ote Periodista (@Ote_EDOMEX) November 3, 2022

¿Qué característica de AMLO influye en esos compromisos de su gobierno?

El doctor Echeverría Victoria recalca que el rasgo de un liderazgo populista es sobreprometer, y en general en las campañas contemporáneas ofrecer de más son las principales críticas que se hacen a las formas en que los políticos se valen para llegar al poder.

"La realidad es tan compleja, tan canija que es muy difícil cumplir lo que ofrecieron durante la campaña, y más en el caso de un liderazgo populista que lo que hace es construir ese gran imaginario político, que en el caso de AMLO catalizó la indignación en contra de las élites y la esperanza de tender un puente hacia una utopía posible".

"Naturalmente los liderazgos populistas tienden a hacer una inflación de los compromisos y luego durante sus gobiernos típicamente buscan enemigos que sabotearon supuestamente las promesas que estaban intentando, buscan causas externas, pero obviamente raramente hay una labor de autocrítica, como con AMLO", insiste.

AMLO al final de su sexenio, ¿cumplirá sus promesas o seguirá el engaño?

En realidad, el analista yucateco acepta que es muy difícil que algún gobierno en cualquier parte del mundo cumpla con las promesas que hace al pueblo. Y acentúa que no fallar, no mentir, es retórica, es el arte del juego de una administración, pero evidentemente a la luz de un análisis serio no se lograría lo que ofreció AMLO.

"Lo que se podría esperar que sí lograra, eso sí, es que comenzara a tomar pasos, sobre todo institucionalizados para combatir, en el caso de erradicar la corrupción, ya que (Enrique) Peña Nieto hizo el trabajo sucio de instalar un Sistema Nacional Anticorrupción que se reproducía en los estados y apuntalaba toda la ingeniería institucional".

Y evidencia que cuando Andrés Manuel llega al poder con esa cuestión de que las escaleras se barren de arriba para abajo, parece que la cruzada contra la corrupción es personal, en efecto, en su persona asegura no ver mezquindad, codicia, pero eso no garantiza que en sus allegados, en las burocracias de bajo nivel no haya corruptelas.

"Por lo tanto, con los pasos que dio AMLO quedamos en el peor de los mundos posibles, sin mecanismos institucionales para echar a andar una gran formación de mediado plazo, para que en 10 o 15 años ver si se podría erradicar la corrupción, porque no es un problema que se extirpe de manera personal" .

Acerca de la defensa de la democracia, Martín valora que el INE es un órgano que necesita reformarse, ya que la democracia tiene que ser más barata, "pero me parece que hay un golpeteo incluso ad hóminem, a los consejeros y a todo el aparato institucional, no a sus fallas, lo que implica ya un retroceso".

¿Es AMLO el maestro de la demagogia o del teatro de la política?

"La definición de demagogia en el diccionario implica la apelación a los sentimientos populares y por otro lado la construcción de promesas que no se pueden cumplir. En el perfil de AMLO hay algo de eso, pero además un rasgo populista. En ese sentido su discurso es populista, extraordinario y muy eficaz", sostiene.

El experto opina que el Presidente mantiene no sólo popularidad sino legitimidad de origen, el bono con el que llegó a la Presidencia es simbólico, ya que mucha gente piensa que AMLO genuinamente representa sus intereses, independientemente de que el desempeño no sea el deseado y sus fines, sin importar los medios, sean legítimos.

"Hay un manejo extraordinario de la comunicación personal, gubernamental y una destreza en el discurso populista que conecta, que seduce, que preserva la llama de la esperanza. Creo que AMLO es un gran maestro de los símbolos, de la política simbólica, del teatro de la política", apunta Martín.

El populismo y el daño a la democracia, al desarrollo de México

Así, el comunicólogo admite que tiene una visión encontrada en ciencia política, ya que hay corrientes que dicen que el populismo le hace daño a la democracia, al desarrollo, a la economía. Y otras, de que oxigena al pueblo, porque le permite tener un sentido de representación, de dignificación, que llegó al poder a través de un hombre fuerte para enfrentar a los enemigos de la nación.

"Creo que AMLO llegó en un momento en donde la olla estaba a punto de explotar, la legitimidad política per se (por sí misma) estaba en su límite, había elementos de estallido social, y él llega con este discurso, con esta imagen, con talante a despresurizar todo ese descontento político e inyectarle un sentido de representación".

Hablar de Andrés Manuel, refiere el académico, es hablar de su desempeño y cómo evidentemente esas seis promesas algunas no son olvidadas e incluso están todo el tiempo repitiéndose en las "mañaneras", en los comunicados, en las acciones simbólicas que todo el país ve o escucha.

"En síntesis, hay el cumplimiento de ciertas promesas y una gestión eficaz del desempeño del aparato oficial, pero también la política simbólica que hace a la gente tener la sensación de ser incluida en ese proceso, y por último, pese a retrocesos, tiene legitimidad, entonces ¿por qué no le estalla el país en la cara a este gobierno?", concluye el doctor Echeverría Victoria.