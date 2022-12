La Semana hace 50 años: ofrecen distinción al boxeador yucateco Miguel Canto

Domingo 3 de diciembre de 1972: detención ''melenuda''

La señorita Gabriela CuevasCámara el día de su enlace religioso con el señor Mauricio Mier y Terán Calero, el 2 de diciembre de 1972 en la iglesia de Santa Lucía. Foto de Megateca

MELENUDOS.— Elementos de la Dgspte han detenido en los últimos días a 29 jóvenes melenudos y con apariencia de “hippies”, de los cuales 26 recobraron ya su libertad, según informó ayer el director de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, capitán Castro Gamboa.

De esos jóvenes, 20 son norteamericanos, cinco canadienses, tres yucatecos y uno inglés. Tres de los canadienses fueron enviados a la Penitenciaría por posesión de mariguana y a los liberados se les exhortó para que vistan decentemente, por lo menos mientras permanezcan en Yucatán; los que no aceptaron la exhortación fueron invitados a salir inmediatamente de la entidad.

El licenciado Rodolfo Ricardo Ríos Vázquez y la señorita Ana Mary Farjat Ruiz, quienes celebraron su boda el 2 de diciembre de 1972, en la iglesia de San Rafael Arcángel. A la derecha, la oración a los santos en la ordenación de Jorge Elías Chi y Manuel Ceballos, el 8 de diciembre en Catedral. Foto de Megateca

(De “Diario de Yucatán” número 17,086)

Lunes 4 de diciembre de 1972: II Concurso Canino en Yucatán

CONCURSO.— “Izcoátl Otelo”, un campeón de campeones Basset Hound cuyo amo es Roberto Medina Martínez, llegó ayer de la capital de la República para participar en el II Concurso Canino que se celebró en el Jardín Coca Cola, organizado por el Club Deportivo del Colegio Central, y resultó el ganador absoluto.

El laureado can, según informó su propietario, ganó el premio del mejor ejemplar de la exposición, en un concurso internacional que se celebró en la metrópoli a mediados del presente año. Más de 30 animales de diferentes familias participaron en el concurso, que comenzó a las 12 i.m. y terminó minutos antes de las 16 horas.

El campeón del grupo de cachorros (clase B) fue el pastor alemán “Yuri” de Mario Arturo López Cámara; el segundo lugar lo ganó la gran danés “Grama”, de Jorge Solís Manzanero, y el tercer lugar lo obtuvo el french poodle “Tiri”, de Flor Ferráez. Otro french poodle, “Athos”, de Carmen Barbachano Gómez Rul, fue campeón del grupo miniatura.

SEMANA GUÍA.— El Distrito Mérida de la Asociación de Guías de México, que agrupa ya a más de 200 muchachas y niñas de tres colegios y un suburbio de esta capital, inició ayer por la tarde su Semana Guía 1972 con una guardia de honor ante el Monumento a la Bandera, un desfile desde el hemiciclo de piedra hasta la Plaza Grande y una misa que ofició en Catedral el arzobispo Manuel Castro Ruiz.

Poco después de las 4:30 de la tarde, las compañías de los colegios Mérida, Peninsular y Josefinas de Chuminópolis y del suburbio de San Cristóbal subieron al Monumento a cubrir la guardia de honor y María Cristina Muñoz Menéndez, del Mérida, inauguró las actividades con un discurso.

(De “Diario de Yucatán” número 17,087)

Martes 5 de diciembre de 1972: nombran boxeador del año y dan distinción a yucateco Miguel Canto

BOXEADOR DEL AÑO.— Alberto Eljure informó anoche que la Comisión de Box del Distrito Federal eligió Boxeador del Año al chiapaneco Romeo Anaya, campeón gallo nacional, quien peleará contra Enrique Pínder por el cetro mundial de la categoría. Por otra parte, agregó, este organismo designó a Miguel Canto, campeón mosca nacional, como el mejor púgil del año en provincia y, además, distinguió con una mención honorífica a su manejador, Jesús “Cholain” Rivero.

(De “Diario de Yucatán” número 17,088)

Miércoles 6 de diciembre de 1972: celebran labor de la Obra de los Tabernáculos

TABERNÁCULOS.— Con motivo del septuagésimo aniversario de la fundación de la Obra de los Tabernáculos, anoche, en la capilla de las Madres de la Luz, el arzobispo Manuel Castro Ruiz concelebró una misa con el canónigo Manuel Loría Rosado, venerable presidente de esa institución.

Esta obra, que fue fundada a iniciativa del último obispo y primer arzobispo de Yucatán, Martín Tritschler y Córdova, basándose en las instituciones afines que existían en Roma y París, cuenta hoy con unos 150 bienhechores fijos y tiene como fin recaudar dinero para la compra de ornamentos, sagrarios, objetos sagrados y manteles para las iglesias pobres, en especial las dedicadas al culto del Santísimo Sacramento.

JOSÉ LIMÓN.— FLEMINGTON, Nueva Jersey (UPI).— Anteayer falleció aquí José Arcadio Limón, el famoso bailarín y coreógrafo mexicano, considerado como uno de los pioneros de la danza moderna. Al momento de su muerte, el Departamento de Estado se hallaba negociando una gira de la compañía de danzas de José Limón por la Unión Soviética.

(De “Diario de Yucatán” número 17,089)

Jueves 7 de diciembre de 1972: tragedia en la carretera Tizimín

APOLO.— CABO KENNEDY (UPI).— Los astronautas de la Apolo 17, luego de sufrir un retraso de más de dos horas debido a una falla en un tanque de oxígeno, partieron a la medianoche de Cabo Kennedy iniciando la última misión tripulada hacia el satélite natural de la Tierra.

El cohete Saturno 5, dejando una estela de humo y fuego, se elevó en la oscuridad de la noche, mientras miles de personas seguían su trayectoria. Cuando faltaban 30 segundos para las 9:53 p.m. (8:53 de Mérida), hora prevista para el lanzamiento, la cuenta regresiva fue automáticamente detenida debido a que un sistema computarizado falló en suministrar presión a la tercera etapa del gigantesco cohete Saturno 5.

Catorce minutos después de reanudarse la cuenta regresiva a las 11 (10 hora de Mérida) volvió a ser detenida, porque la dificultad que determinó el aplazamiento temporal del disparo aún no había sido superada. Los astronautas Eugene A. Cernan, Ronald E. Evans y Harrison H. Schmitt permanecieron sentados en “perfecta calma” en su módulo de comando “América” en la punta del cohete, mientras la cuenta regresiva era retrasada hasta la marca del minuto 22 para el nuevo intento. Los astronautas nunca estuvieron en peligro, informaron los directores.

POLICÍA.— Dos jóvenes pertenecientes a conocidas familias de esta capital perdieron la vida ayer a consecuencia de las lesiones que sufrieron cuando el automóvil en que se dirigían del rancho San Antonio a Tizimín se incrustó en la parte posterior de un camión de carga.

En el mismo accidente pereció un joven trabajador del rancho, oriundo de Ciudad del Carmen, y según parece, resultó herido el joven primo de uno de los fallecidos. El perito del DAP que conoció del accidente no regresará a Mérida sino hasta las 7 a.m. de hoy, de acuerdo con los informes que proporcionó la policía, de manera que no se conocen aún todos los pormenores del trágico choque y en algunos aspectos las versiones circulantes no coinciden.

(De “Diario de Yucatán” número 17,090)

Viernes 8 de diciembre de 1972: amplio recibimiento a grupo folclórico de Yucatán

Los jóvenes Eduardo Seijo Gutiérrez y señorita Carmen Zita Solís Robleda, quienes contrajeron matrimonio el 8 de diciembre de1972, en la iglesia de El Jesús (Tercera Orden). Foto de Megateca

GRUPO FOLCLÓRICO.— En días pasados regresó de la ciudad de México el Grupo Folclórico de la Secundaria Federal número 1 después de realizar 16 actuaciones en el Distrito Federal y Teotihuacán, según informó su director, profesor José Cervera Gamboa. La gira duró 12 días, del 16 al 28 de noviembre, fecha en que regresó el grupo, y que sus principales presentaciones fueron en la Alameda Central, Chapultepec, la Plaza de las Tres Culturas, Teotihuacán, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano y la residencia presidencial de Los Pinos, en presencia de María Ester Zuno de Echeverría, quien se unió a los yucatecos para la foto.

(De “Diario de Yucatán” número 17,091)

Sábado 9 de diciembre de 1972: diáconos son ordenados sacerdotes de Yucatán

Ganadoras de los Juegos Florales Marianos del Colegio América, el 8 de diciembre: delante, Laura Patricia Vázquez Aguilar, María Eugenia Jaimes Pastrana, Leticia Abdala Berzunza, Berta Noemí Menéndez Navarrete de Cámara y Rosa María Ibáñez Peniche, y detrás, Gabriela Medina Abdala, Roxana Palma Capetillo, Lenny Pinzón Encalada, Pilar García Cabrera y Lilibeth Cámara Solís

JUEGOS FLORALES.— Las alumnas y exalumnas del Colegio América celebraron ayer, con motivo de la fiesta de la Inmaculada Concepción, sus Primeros Juegos Florales Marianos, en los que participaron 89 composiciones que fueron presentadas al jurado con seudónimos.

Las Flores Naturales correspondieron a María Eugenia Jaimes Pastrana, del grupo de exalumnas, con el tema “La Virgen es así... humana”; Leticia Abdala Berzunza, de preparatoria, con “La Virgen María”; Pilar García Cabrera, de secundaria, con “Súplica a Nuestra Madre en su día”, y Roxana Palma Capetillo, de primaria, con “Súplica”. Diáconos que en diciembre de 1972 recibieron el Orden Sacerdotal en Catedral e iglesias de municipios: delante, Justino Guillén Lara, José Antonio Castro Magaña y Bartolomé Tuz Mut, y detrás, José Francisco Basto Aguilar, Eduardo Alfredo Pacheco Sosa, Jorge Elías Chi Chan y Manuel Ceballos García

ORDENACIÓN.— Los diáconos Manuel Ceballos García y Jorge Elías Chi Chan fueron ordenados sacerdotes ayer en la Catedral por el arzobispo Manuel Castro Ruiz, durante una misa concelebrada que se inició poco antes de las 9 de la mañana. Antes del rito de la ordenación, que comenzó después del Santo Evangelio, el presbítero asistente, canónigo Domingo Herrera Castillo, presentó al Prelado a ambos diáconos diciendo:

“Reverendísimo padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenéis a estos hermanos nuestros para el cargo del presbiterado”. El doctor Castro Ruiz, a su vez, preguntó: “¿Sabes si son dignos?”. “Basado en el parecer del pueblo cristiano y de quienes los han presentado”, añadió el asistente, “doy testimonio de que han sido considerados dignos”.

El Arzobispo pronunció luego una homilía en la que exhortó a los fieles a orar por las vocaciones sacerdotales. Ya en el rito de la ordenación, el Prelado se dirigió a los diáconos con estas palabras: “Así pues, hijos muy amados, que váis a ser ordenados presbíteros, a ustedes corresponderá la misión sagrada de enseñar en nombre de Cristo Maestro. Comuniquen a todos la palabra de Dios que con gozo han recibido. Que al meditar la ley de Dios, aumente su fe; que su fe sea lo que enseñen y eso mismo practiquen”.

ANIVERSARIO.— Con motivo del 18o. aniversario de su ordenación sacerdotal, el presbítero Miguel Ángel Castillo Castillo, párroco de la comunidad de Santiago, ofició ayer, día de la Inmaculada Concepción, una misa a las 8 de la noche armonizada con escogidos cantos por el coro que dirige la señorita Silvia Carrillo.

A las 8 en punto el padre Castillo entró por la puerta principal del templo, acompañado de 10 acólitos —el primero con la cruz procesional— y ascendió al altar entre nutrida concurrencia. En casa de Hijas de la Madre de la Luz las distintas organizaciones de la parroquia le ofrecieron un convivio al concluir la misa.

(De “Diario de Yucatán” número 17,092)