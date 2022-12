Silvano Aureoles reconoce el mayor mérito de López Obrador: ''Sacudir al régimen''

Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, quien busca la candidatura a la presidencia por la coalición opositora, dice en la tercera parte de la entrevista con el Diario que aunque está en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoce que uno de sus méritos es haberle “dado una sacudida al régimen”.

Éste estaba muy descompuesto, no había límites, era un saqueo descarado, una cosa impresionante, dice.

Sin embargo, añade, López Obrador no ha logrado frenar la corrupción en el gobierno, que se expresa en el hecho de que el 85% de las obras públicas se hace por adjudicación directa.

También responde a las acusaciones de corrupción y desvío de recursos hechas en su contra cuando fue gobernador de su estado.

¿Por qué está en contra de López Obrador?

Lo estoy desde que éramos compañeros en los primeros años del PRD. No coincidimos porque él es autoritario e incongruente. Por ejemplo, dijo que regresaría el Ejército a sus cuarteles y no lo hizo. Antes hablaba muy bien del INE y hoy dice que es lo peor...

¿Le reconoce algún mérito?

Sí, claro: su tenacidad y su insistencia y, bueno, otras cosas como los llamados programas de bienestar para adultos mayores. Mis respetos, aunque yo los mejoraría y en lugar de pagar cada dos meses lo haría cada mes.

Los otros programas que le reconozco son los que dan becas a los discapacitados y a los jóvenes.

La idea de entregar de manera directa estos apoyos a la gente seguramente ayuda, aunque no es la mejor vía. En general, hay que reconocerle su proclividad para apoyar a los sectores sociales más desfavorecidos.

Saqueo sin límite

Al Presidente también le reconozco la sacudida que le dio al régimen porque, también hay que decirlo, esto ya estaba muy descompuesto, ya no había límites, era una cosa impresionante, no había temor a nada, no había contrapesos, era un saqueo muy descarado.

Eso lo paró López Obrador, aunque no sé si logrará que esto siga. Ahora, de que fue un parón y una sacudida, hay que reconocerlo.

Piensa que AMLO, efectivamente, logró frenar la corrupción en el gobierno federal?

Tristemente, no, estoy seguro de que él es austero y honesto, pero no sus hijos y tampoco es su culpa.

¿Dónde ve los actos de corrupción de AMLO?

¡Hombre, en Segalmex!, es un nido de corrupción. Miles y miles de millones de pesos desviados en la compra de productos básicos. Es un cochinero, aunque tampoco culpo al Presidente, porque sí todo estuviera en sus manos, sería otra cosa.

Pero donde veo el mayor problema es en el hecho de que el 85% de las obras y servicios que contrata el gobierno se hace por asignación directa.

Allí hay una opacidad de los mil demonios y abajo de esos contratos hay mucha corrupción. Los círculos cercanos, los propios hijos, todas esas cosas que han aparecido.

Solo que los escándalos de los hijos de López Obrador son nada frente a los de los hijos de Peña Nieto o a los escándalos de los hijastros de Vicente Fox...

Es correcto y por supuesto estoy de acuerdo con usted, pero uno pensaría que el paladín de la transparencia y de la rendición de cuentas debería tener más cuidado con su círculo familiar. El tema central es que en las cosas grandes el gobierno no está teniendo cuidado y si no, al tiempo...

¿Qué cosas grandes?

El aeropuerto, la refinería, que es lo más complicado, por todas las cosas que están sucediendo allí —más que en la construcción del Tren Maya— por el exceso en las asignaciones directas. Aunque es un chisme, también se dice que en la entrega de dinero en los programas del bienestar hay una rasuradera de los mil diablos...

Desvíos en su propia acera

Hablando de corrupción, usted igualmente ha sido muy señalado. Se sabe que la Fiscalía General de la República tiene 12 denuncias en su contra por desvío de recursos, cuando fue gobernador de Michoacán (2015-2021).

No son 12, sino seis.

Una de esas acusaciones es por el presunto desvío de $6,000 millones. ¿Qué responde a eso?

Que es falso, es un asunto mediático. Primero dijeron que el desvío era de 12 mil millones, luego que de 50 mil millones. Han dicho muchas barbaridades. Estoy denunciado —y no sé si soy yo o me llevan en el paquete— por la construcción de los cuarteles de la Policía. Dicen que inflamos los precios, pero las pruebas son endebles.

Todo se hizo conforme a la ley y se equivocaron rotundamente, creyeron que me iban a encontrar cuentas y propiedades.

Y el búnker donde se dice que usted vivía rodeado de lujos, con helipuerto, dos piscinas y cristales antibalas, ¿también es mentira?

Sí. Eso es la casa de gobierno y todo lo que dicen que tenía lo hicieron los gobernadores cercanos a lo que hoy es Morena. Una de las piscinas es un canal de nado que construyó Leonel Godoy, yo nunca lo usé.

Otras modificaciones las hicieron Fausto Vallejo y Lázaro Cárdenas Batel, actual asesor del Presidente. En ese llamado búnker yo solo ocupaba un cuarto, porque cuando me operaron de la columna era más práctico para mí trabajar allí, pero esos bueyes (los del nuevo gobierno de Morena en Michoacán) la pintaron y le pusieron una salita nueva para lucirla en vídeos, cuando en realidad esa casa siempre ha estado muy deteriorada.

En la recámara donde dormía hay una escalera que baja a un patio, como una puerta de emergencia. ¿Cuál búnker?, puras mentiras.

¿También es mentira que gente cercana a usted habría usado recursos públicos de Michoacán para apoyar al portal Latinus, que critica al Presidente?

Hasta donde estoy enterado, los accionistas de ese portal son también accionistas de empresas distribuidoras de medicinas, propiedad del yerno de Roberto Madrazo Pintado, Alexis Nickin Gaxiola, que es el genio empresarial de esas compañías. Ellos pueden invertir sus ganancias en Latinus o donde quieran...

Sin embargo, ¿su exsecretario particular es socio de esos empresarios?

Sí y allí sigue ese cuate, que fue mi secretario solo unos meses. Él está asociado con Loret y Brozo. Yo no tengo nada que ver.

¿Y los contratos por adjudicación directa que su gobierno hizo con esas empresas?

Ninguno se hizo así, todos fueron licitaciones públicas internacionales y además, hay que decirlo, son empresas muy buenas, dan muy buen servicio. Si sus dueños deciden invertir sus ganancias en Latinus, es su problema, no tengo nada que ver, aunque ojalá y fuera socio de esa plataforma.

¿Cree que hacen buen periodismo?

Pues son críticos y divertidos, ¿no? (Continuará).