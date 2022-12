Feminicidios en Yucatán 2022: flagelo que lastima a la sociedad

¡Ni una más! es el lamento que parece no hallar eco. El alto a la violencia feminicida aún es un tema de justicia pendiente por cumplir en México en general y en Yucatán en particular, donde el crimen en razón de género es un flagelo que marca, hiere a la sociedad.

A quince días de concluir 2022, el número de feminicidios aunque parece aminorar, en discrepancia con los últimos siete años en que se intensificó de manera desproporcionada en el territorio nacional, no cesan a pesar de las angustiosas denuncias de miles de mujeres y las insuficientes acciones de los gobiernos.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del organismo Yucatán Feminicida, archivos de Diario de Yucatán y las escasas estadísticas oficiales, se ofrece un panorama de este grave delito, semejante a la pandemia de Covid-19, que cada oleada amenaza con cobrar nuevas víctimas.

En la lucha diaria de las mujeres por sobrevivir a la violencia feminicida, según la información que se escarbó al corte del viernes 16 de diciembre, el reclamo en este año que fenece en tierras del Mayab es por cinco casos más, la misma cifra de 2021, en franco contraste con las entidades vecinas, Quintana Roo y Campeche.

¿Qué es un feminicidio?

Para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de México, que se define como una articulación de participación ciudadana basada en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género, el feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por hombres, motivados por la misoginia y el sexismo.

La denuncia de los casos de feminicidio de las mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1993 marcaron el precedente en la visibilización de este delito en el ámbito nacional e internacional.

El 16 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dicta el primer fallo internacional sobre feminicidio, lo que representa un antes y un después para el Estado mexicano cuando se aborda el tema de violencia de género.

Con la sentencia, la Corte IDH, hace responsable al Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas a la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez en el conocido como Caso Campo Algodonero.

¿En qué consiste el feminicidio?

En el artículo "Feminicidio y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", escrito por Rocío Villanueva Flores cita que la Corte IDH emplea el término feminicidio en un párrafo de la extensa sentencia del Caso Campo Algodonero, pero no lo define y se limita a sostener que utiliza la expresión "homicidio de mujer por razones de género".

Así, en el apartado "El feminicidio y los homicidios por razones de género", la autora indica que es evidente que la Corte IDH prefiere hablar de "homicidio de mujer por razones de género. Esta falta de empleo y de definición del término feminicidio quizás sea sólo el reflejo de la ausencia de consenso sobre su significado en América Latina".

Con ello, México se convirtió en el primer país en que se propuso la tipificación del delito de feminicidio y lo incorpora en el artículo 325 del Código Penal Federal en junio de 2012.

En términos más prácticos, el Diccionario de la Real Academia Española describe con este concepto al feminicidio: "Asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia".

¿Cuándo un delito se tipifica como feminicidio?

Se tipifica el feminicidio en el artículo 394 del Código Penal de Yucatán, en el que se cita: "Comete el delito de feminicidio quien dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género.

Y se considera que existen razones de género, cuando reúna alguna de ocho circunstancias que se estipulan claramente:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, previas o posteriores a la privación de la vida.

II. A la víctima se le hayan practicado mutilaciones genitales o de cualquier otro tipo, cuando estas impliquen menosprecio a la mujer o a su cuerpo.

III. Existan antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar, motivada por razones de género, del sujeto activo en contra de la víctima.

IV. La pretensión infructuosa del sujeto activo de establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.

V. Haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.

VI. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.

VIII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

¿De cuántos años es la pena por feminicidio?

Si bien el delito de feminicidio se incorpora formalmente al Código Penal de Yucatán el 30 de abril de 2013, el Congreso del Estado lo incluye entre los crímenes graves el 19 de marzo de 2014 y la reforma se publica oficialmente el 1 de abril del mismo año.

Con esa medida se repara la omisión que impedía reconocer los asesinatos por razones de género y se abandona la errónea catalogación de "crímenes pasionales" que por años predominó en la entidad al etiquetar ese grave hecho como un homicidio.

Si entre el feminicida y la víctima existió una relación de parentesco por consanguinidad en línea recta, o laboral, docente o sentimental, según la norma se impondría una pena máxima de 50 años de prisión y de 500 a 1,000 días de multa.

Sin embargo, el 29 de julio de 2021, el Congreso estatal aprueba una pena mínima de 50 años de prisión y una máxima de 65 años para castigar el delito de feminicidio en menores de edad, al modificarse el Código Penal del Estado y la Ley local de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Datos oficiales de la violencia de género en Yucatán

Registros del apartado "Información sobre violencia contra las mujeres" del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero al 31 de octubre de 2022 en Yucatán, indican que oficialmente se reconocen tres feminicidios, uno menos que en el mismo período de 2021, con cuatro.

Con ese dato, la entidad ocupa el lugar 31 entre los 32 estados del país por el número de crímenes por razón de género, retrocedió un casillero respecto al año anterior, que lo situó en el 30, aunque extraoficialmente, según información verificada hay cinco feminicidios en Yucatán.

Presiden la macabra lista, en los tres primeros niveles, Estado de México, con 120 hechos, y Veracruz y Chiapas, con 60 y 38 delitos de violencia femenina, respectivamente. Al final, en el sitio 32 entre las entidades federativas con menos feminicidios está Nayarit, con dos casos registrados.

¿Qué lugar ocupa Yucatán en casos de feminicidio en la Península?

En contraste con los otros dos estados de la Península, Campeche se ubica en el sitio 25, seis apartados por encima de Yucatán, con 11 feminicidios Quintana Roo y en un peldaño más abajo, en el número 24, Campeche con 10 crímenes por razón de género.

Si se consideran las estadísticas formales, los tres estados peninsulares suman 24 feminicidios en los 10 primeros meses de 2022, seis menos que la misma etapa del año previo, con 30, de los cuales, Quintana Roo acaparó 20 casos, seis Campeche y cuatro Yucatán.

La tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres, de enero a octubre de 2022, en las tres entidades de la Península es de 0.26 en Yucatán; 1.91, Campeche, y 1.25 en Quintana Roo. El porcentaje nacional es de 1.17. Hay una disminución si se compara con 2021, donde Yucatán tuvo 0.34; 1.17, Campeche, y 2.29, Quintana Roo.

Acorde a los mismos datos de la dependencia federal, ninguna comunidad yucateca aparece en la lista de los primeros 100 municipios con incidencia de presuntos feminicidios en México, a pesar de que los cinco delitos sustentados en Yucatán ocurrieron en las jurisdicciones de Progreso, Huhí, Tekax, Tizimín y Ticul.

En 2021, la capital yucateca apareció en el lugar 84 de la misma relación y categoría, con tres de los cuatro casos considerados hasta octubre del año pasado.

Pero en este 2022, los municipios de Campeche, Candelaria y Ciudad del Carmen, Campeche, están en los escaños 39, 50 y 86, con cuatro, tres y dos feminicidios, respectivamente. También figura Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo en el sitio 18, con siete sucesos sangrientos.

Víctimas de crímenes por razón de género en 2022 en México

Los reportes de los crímenes por razón de género que ofrece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública provienen de dos fuentes disponibles por el Centro Nacional de Información, en específico los homicidios dolosos que documenta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En consecuencia se nutre con la información de la incidencia delictiva, que incluye el feminicidio, y con base en las carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público o las Fiscalías Generales en las 32 entidades federativas.

Conforme a esas anotaciones oficiales, las víctimas contabilizadas de feminicidios a nivel nacional de 2015, cuando se dicta la primera sentencia contra un victimario de ese grave delito en Yucatán, al 31 de octubre de 2022 son 6,302.

El desglose por cada año, a partir de 2015 es de 412 casos; 607 en 2016; 742 en 2017; 898 en 2018; 942 en 2019; 946 en 2020; 978 en 2021, y 777 en lo que va del 1 de enero al 31 de octubre de 2022.

¿Cuántos feminicidios se registran en Yucatán de 2008 a 2022?

De conformidad con datos obtenidos en instituciones oficiales, asociaciones civiles e indagatorias en fuentes hemerográficas, de 2008 al 16 de diciembre de 2022 se contabilizan 94 feminicidios consumados en Yucatán. En 2002 se corroboran cinco víctimas de ese delito al 16 de diciembre.

Del casi centenar de crímenes en razón de género identificados a lo largo de los últimos 15 años en la entidad, destacan con el mayor número de esos mortales delitos 2008, 2013 y 2017, con nueve casos, respectivamente, para un total 27 víctimas de feminicidios.

Le siguen en esa nefasta relación, con siete homicidios de mujeres cada año, en 2009, 2016, 2018 y 2020, éste último en el confinamiento por el período más álgido de la imparable pandemia de coronavirus en el estado, que suman 28 casos.

En 2011 y 2012 hubo seis asesinatos comprobados en cada etapa para agregar 12; cinco en 2014, 2021 y al corte del 16 de diciembre de 2022, para añadir 15 más, y completan cuatro en 2014, 2015 y 2019, que adicionan 12 atentados mortíferos.

El organismo civil Yucatán Feminicida documenta, de 2008 al 25 de noviembre de 2022, 83 víctimas de feminicidio en Yucatán, 11 menos que los que se acreditaron con varios reportes formales y periodísticos.

También destaca que 16,746 mujeres sufrieron el delito de lesiones, 13,805 violencia familiar y 6,903 agresiones sexuales.

¿Dónde se cometieron los cinco feminicidios en 2022 en Yucatán?

Con información de diversas fuentes, oficiales, periodísticas y de Yucatán Feminicida, los asesinatos violentos que se acreditan al 16 de diciembre de 2022 son cinco, aunque según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al corte del 31 de octubre, reconoce tres.

Los cinco crímenes en razón de género se perpetraron en cinco distintos municipios de Yucatán, y a diferencia de 2021 ninguno en Mérida, donde el año pasado se cometieron dos; un par más en Umán, municipio conurbano, y uno en Acanceh, a unos 28 kilómetros al sureste de la capital yucateca.

Ahora, en 2022, los cinco homicidios extremos contra las mujeres se registraron en Progreso, Huhí, Tekax, Tizimín y Ticul, las dos primeras jurisdicciones se ubican al norte y sureste, a unos 28 y 65 kilómetros de la capital yucateca, y los tres restantes en el sur y oriente de la entidad, a más de 100 kilómetros de la ciudad.

En tres de los cinco asesinatos, los victimarios fueron sus parejas sentimentales de manera legal o no, y en los dos restantes, asombra conocer que los autores material de los homicidios fueron sus propios hijos.

Y el patrón que se repite en cada uno de los 94 feminicidios en Yucatán de 2008 a 2022 es que en la mayoría de los casos de este fenómeno social: los autores materiales o intelectuales de la violencia extrema, mortal contra las mujeres son sus compañeros y tenían un historial de agresión física y psicológica previa.

Los cinco crímenes de odio contra mujeres en Yucatán en 2022

La crónica de la muerte violenta de las cinco mujeres de Yucatán comienza en los albores de 2022, en el primer mes del naciente año se registra el primer crimen de odio contra mujeres en el estado.

Dos delitos: feminicidio y asesinato en Progreso

El sábado 15 de enero María J. C. L. se convierte en la primera víctima de la cadena de feminicidios en un doble homicidio que cometió el ex marido de la mujer, Sergio Enrique O. M. en una casa de la calle 61 entre 60 B y 60 C, en la llamada zona del IVEY de ese complejo progreseño.

María C., con una historia de maltrato y agresiones de su ex pareja, recibe 14 puñaladas en varias partes del cuerpo, al igual que el hombre, identificado como Even C. D. Dos días después del atentado, el presunto asesino es detenido y acusado de feminicidio agravado y homicidio calificado.

Eclipse lunar con trágico final en Huhí

Cuatro meses más tarde, el domingo 15 de mayo, en la cabecera municipal de Huhí, en el sureste de Yucatán se conoce la segunda muerte violenta en contra de una mujer. Se trata de Esther Ariana M. P. a manos de su ex pareja, J. M. P. Ch. cuando ocurría el eclipse lunar.

Todo parece indicar que el presunto feminicida, apodado "El Chicote" y oriundo de Acanceh, utilizó un arma blanca para ultimar a Esther Ariana M.P. después de una discusión, al parecer motivada por los celos. Luego del ataque mortal el agresor huyó.

Se efectuó una operación policíaca para la búsqueda a cargo de personal de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado después informó de la captura del agresor, que ahora está sujeto a proceso por el delito de feminicidio. Fachada de la casa en Tekax, donde Lucely Noemy G. G. se convirtió en la tercera víctima de feminicidio en Yucatán este 2022.- Foto Diario de Yucatán

Doble, triste fatalidad en Tekax

A mitad de 2022, el domingo 5 de junio, la ciudad sureña de Tekax se conmociona con dos infortunios. El crimen en razón de género de Lucely Noemy G. G. que comete su ex esposo, Joaquín Moisés V. B., de quien se divorció tiempo atrás.

Joaquín dispara y mata con un arma de fuego a Lucely Noemy y después se encierra en una de las habitaciones de la casa que aún compartían con los dos hijos de ambos, que lograron huir en busca de ayuda luego del homicidio.

Sin embargo, cuando elementos policíacos llegaron a la vivienda hallaron una triste, macabra escena. Lucelly se convierte en la tercera víctima de feminicidio en Yucatán, y su asesino decide también acabar con su vida, al suicidarse con la misma pistola que utilizó minutos antes.

Violencia familiar, discapacidad y matricidio

Tizimín vive el lunes 20 de junio uno de los episodios más negros en su historia, cuando Valentina E. H. es hallada muerta en el baño de su vivienda, en la calle 80 entre 45 A y 29, frente al Polifuncional de la ciudad, en el oriente yucateco.

El hallazgo de la que constituye la cuarta víctima de un homicidio violento en contra de una mujer en la entidad se perpetra con un hacha, y según las investigaciones y testimonios de testigos lo comete un hijo de Valentina, identificado como Olaf Memelo E. H., que al parecer padece de discapacidad mental y es adicto a las drogas.

A pesar de que se detuvo al presunto feminicida, que tenía antecedentes de actitudes agresivas contra sus familiares, Valentina también padeció violencia doméstica con su pareja, de la que se separó y huyó cuando en una ocasión la hirió con un machete.

Drogas detrás de otro matricidio

El quinto feminicidio que se documenta en 2022 ocurre el viernes 5 de agosto en la ciudad de Ticul, y por infortunio un segundo caso consecutivo de matricidio en Yucatán que le arranca el último suspiro a Martha Isabel C. C.

Gracias a versiones de los vecinos, testigos del incalificable suceso sangriento, el acusado como presunto responsable del crimen violento contra su propia madre es Mario Alberto P. C. que la ataca con un machete en el baño de su casa, en la calle 16 entre 35 y 37 del barrio de Santiago de la "Perla del sur".

El presunto feminicida fue capturado horas más tarde en Maní, a unos 16 kilómetros de Ticul, aún bajo los efectos de las drogas y con objetos personales que le robó a su madre, como un teléfono móvil y joyas, que al parecer quería venderlos para comprar más estupefacientes.

