Red ''gota a gota'' en Yucatán: millonario negocio con dinero de procedencia ilegal

Los préstamos “gota a gota” ponen en riesgo la integridad y los bienes de las personas que no pagan, pues provienen de las mafias colombianas que con 1,000 pesos que presten supuestamente al 1 por ciento pueden llegar a obtener ganancias de 661,504.54 pesos de intereses al año, advirtió Marisol Cen Caamal, consultora en Finanzas.

"No resulta honroso hacer estos préstamos, terminan pagando mucho más y si el que prestó se muere se van contra la familia. Si no quiere pagar pueden tener problemas serios", advirtió

Los prestamistas buscan a personas que no pueden acceder a servicios bancarios, por ejemplo algunos vendedores del mercado y a ellos les ofrecen los préstamos supuestamente a pagos “chiquitos”.

Préstamos "gota a gota": Todos los días de poco en poco vas pagando.

Estos préstamos tienen la característica de que, cuando te los otorgan, el pago se haciendo todos los días de poquito en poquito, por eso se les llama “gota a gota”.

.Estos préstamos los están manejando últimamente con dinero en efectivo.

Reiteró que los préstamos “gota a gota” no son de financieras u otras empresas del ramo, sino se dan de manera ilegal porque se maneja todo en efectivo.

Entonces los préstamos “gota a gota” vienen de las mafias colombianas, cuyo objetivo era desplazar ese efectivo y ganar más dinero prestándolo a la gente de manera informal, reiteró.

El dinero de "gota a gota" proviene de actividades ilícitas

Son grupos que están tratando de ganar dinero con efectivo que no pueden meter a la formalidad porque proviene por lo general de acciones ilícitas.

Planteó que como no tienen como ganar dinero, lo terminan prestando y todo se maneja en efectivo.

"Te prestan el dinero en efectivo y tú lo vas devolviendo también en efectivo todos los días de poquito en poquito", insistió..

De acuerdo con la analista, la gente por lo general no lo piensa tanto en el momento de la propuesta del préstamo..

"Piensan, bueno me van a cobrar 1 por ciento todos los días, que es como la tasa estándar que manejan".

Se aprovechan de la necesidad de la gente

Esos préstamos se los dan sobre todo a gente que no tiene educación financiera que necesita dinero sin dificultades y se les dificulta entender cuánto van a regresar por lo prestado.

"Y si por ejemplo te dicen que te prestan 1,000 en 25 días me regresas 1,250 pesos porque te voy a cobrar 1 por ciento al mes sobre lo que te preste".

"El prestamista diario va a pagar 50 pesos", explicó Marisol Cen, editorialista del Diario.

"Le recomendaría que la persona lo pensara ya que de esos 50 pesos 10 por ciento es interés y 40 por ciento capital".

"Al día siguiente tú sigues pagando el 1 por ciento sobre 1,000 pesos".

¿Por qué sigues pagando más?

Dicen que en realidad ya no le debo mil ya lo solo les debo tal cantidad porque ya abone al capital.

Lo que la gente no esta dimensionando es que los intereses son sobre saldos globales o sea que pagas el mismo interés aunque tu regreses el dinero.

Indicó que por lo general la gente toma el préstamo que les ofrecen porque tiene una necesidad pero lo recomendable es no hacerlo.

Métodos ilegales de cobranza en el "gota a gota"

Las personas tienen que saber que están contratando préstamos con gente que está actuando al margen de la ley, entonces como saben que están haciendo algo ilegal no tienen miedo a seguir usando métodos ilegales de cobranza entonces ellos son muy conocidos por usarla violencia en caso de no poder cobrar.

Queman casas, queman coches, amenazan e incluso cuando una persona toma sus préstamos es bien difícil que la suelten porque, aunque ya no lo necesiten, los de la mafia estarán encima de ellos.

"Son muy insistentes con la gente una vez que uno entra", advirtió

Luego le terminan quitando a la gente sus propiedades, cosas, y la gente de verdad se angustia.

¿Por qué es difícil quejarse ante las amenazas?

No saben que estos préstamos son ilegales y no saben que se están metiendo con gente que de alguna manera pertenece a una mafia y no se tentará el corazón para hacer la cobranza.

"No te puedes quejar porque ni siquiera sabes quién te dio el préstamo".

Te dan el dinero en efectivo a cambio de nada, te lo hacen muy fácil pero después no los pueden dejar.

¿A dónde van a ofrecer el sistema de préstamos "gota a gota"?

Este sistema de “gota a gota” está en los mercados, les encanta ir a los lugares donde la gente no tiene acceso a préstamos.

No le van a ofrecer el préstamo a una persona que puede pedir un préstamo al banco, no es su perfil de clientes, ellos van con gente que no tiene acceso a un crédito bancario.

Exhortó a la gente no tomar estos préstamos porque es establecer relaciones con gente que está cometiendo un delito ya que están actuando fuera de la ley.

En una editorial Marisol Cen explicó que en los préstamos gota a gota por cada $1,000 otorgados para liquidar se requiere pagar $50 diarios durante 25 días, es decir $1,250 en total.

Este esquema es sencillo y fácil de entender para quien obtiene el préstamo. Sin embargo, para alguien sin conocimientos financieros es difícil dimensionar el interés total cobrado.

¿Cómo saber el total del pago con "gota a gota"?.

Haciendo números sencillos no parece tan alto. Solo es 1% diario, 25% por los 25 días, 365% anual. Pero esa no es la manera correcta de saber el verdadero costo del préstamo.

Para eso tendríamos que calcular el CAT (Costo Anual Total). En realidad la tasa no es de 1% al día, porque todos los días se abonan $50 que corresponden a capital e interés, y aun así se sigue pagando el 1% de interés sobre el total otorgado en préstamo, porque es sobre saldos globales.

Para obtener el costo real del préstamo podríamos utilizar la fórmula de TIR (Tasa Interna de Retorno). Al comparar los $1,000 otorgados al principio con los $50 pagados diariamente obtendremos una tasa de 1.7957% de interés diario, que al anualizarla con la fórmula de interés compuesto nos da un resultado de 66,150.5% anual de interés.

¿Por qué con $1,000 los intereses podrían llegar a más de medio millón?

Estos prestamistas, si empiezan con $1,000 y todos los días lo que cobran lo vuelven a prestar capitalizándolo diariamente, terminarán generando de intereses $661,504.54 al año, con solo esos $1,000 de capital inicial.

Con $100,000 de capital para prestar, en un año podrían generar $66.150,454.32 de intereses. Así de jugosos son los préstamos "gota a gota". Por eso insisten a las personas a que tomen los préstamos y una vez que caen en sus garras no quieren soltarlos.