Accidente en el Periférico de Mérida la dejó sin su hija: solo recibió $4,000 del FUTV

MÉRIDA.- “Ubicar su casa no es tan difícil”, dice una vecina del centro de Dzununcán. “Doña María Narváez vive a un costado del comisariado. Ahí, en la casa donde desde hace un año hay un moño negro sobre el dintel de la puerta”, añade la mujer, quien lleva sus compras en sabucán, llevando de la mano a una niña.

Al buscar a alguno de los deudos de los ocho fallecidos del accidente ocurrido cerca del distribuidor vial de la calle 50 Sur con el Periférico de Mérida hace un año, la información recabada remitía a la citada comisaría del sur de la capital yucateca.

Madre de familia fallecida en el Periférico de Mérida

Ahí vive la madre de María Lorena, la mujer de 51 años de edad, quien fue una de las víctimas fatales de esta tragedia ocurrida , aquella tarde del 30 de julio de 2021 y que dejó en la orfandad a Jesús, su hijo, de entonces 12 años de edad.

En efecto, a un costado de la casa ejidal está la casa de María Petronila Narváez Celis y, tal como nos refirieron, un lazo negro pende del dintel de la puerta.

La camioneta de pasaje en la que viajaban los fallecidos en el accidente ocurrido en el Periférico de Mérida

María Narváez sale al saludo de buenos días. Su modesto hipil está mojado, pues esa mañana se encontraba lavando la ropa. Aunque su rostro esbozó una tímida sonrisa de cortesía, su mirada reflejaba una profunda tristeza al adivinar de qué se trataba la visita del reportero del Diario a su casa.

Las manos de María revelan a simple vista los estragos que ha dejado la artritis reumatoide que padece desde hace algunos años, pero que se ha complicado a falta de atención medica que debía recibir en la unidad 42 Sur del IMSS, cerca de la base militar en Mérida.

Accidente en el Periférico de Mérida les cambió la vida

Mientras acomoda dos sillas en la terracita de la modesta vivienda, explica que la pandemia de Covid-19 le impidió atender su problema por más de dos años y las cosas se pusieron aún peores tras los trágicos acontecimientos de hace un año en que perdió a su hija María Lorena y tuvo que hacerse cargo de Jesús, su nieto, para quien tampoco ha sido fácil aceptar la ausencia de su madre.

María comienza a hablar, lo hace en voz muy bajita, como no queriendo despertar los recuerdos de aquel instante en que el destino la separó de su hija, quien se dedicaba a la limpieza de casas y con eso se sostenía ella y a su hijo.

Nos habla de lo difícil que ha sido desde aquel día. De un momento a otro su vida cambió de manera radical. Ya de por sí era una vida llena de estrechez y sacrificio.

Dependiente de una pensión que le dejó su difunto esposo de oficio velador, la muerte de María Lorena fue un golpe devastador a su salud, a su economía, a su estado de ánimo y hasta un poco de su fe. Esta última, por cierto, le ha permitido seguir adelante por quienes tiene que velar.

Tráiler Vs. camioneta de pasaje en el Periférico de Mérida: ¿qué ha pasado?

A un año del fallecimiento de María Lorena y de otros siete de los 14 pasajeros que viajaban en el taxi colectivo al que un tráiler embistió en el Periférico de Mérida, las cosas no han cambiado mucho, ni hay visos de cambio para los deudos.

Cuatro mil pesos ha sido lo único que ha recibido del FUTV como indemnización la madre de María Lorena, una cantidad similar a la que se otorgó al familiar directo de cada una de las ocho víctimas del accidente, del cual aún se sigue un proceso judicial para el deslinde de responsabilidades, según les informó la Fiscalía.

De acuerdo con la entrevistada, la postura de la empresa propietaria del tráiler es no pagar absolutamente nada. “Prefieren que el muchacho que conducía el tráiler se quede para siempre en la cárcel antes que pagar por los fallecidos”, asegura.

Las lágrimas comienzan a escapar por los ojos de María Petronila. Más allá del dinero, ella tiene en claro que nada le devolverá lo que más amaba. Desde la ausencia física de María Lorena la tristeza y la melancolía han sido sus compañeras. Las cosas no pueden ir peor.

Adolescente huérfano a causa de un choque en la 50 Sur de Mérida

Jesús ya tiene 13 años. Perdió a su madre entre la transición de la primaria y la secundaria, a la cual no acude. A pesar de que la escuela ya funciona de forma presencial para todos los estudiantes, él no quiere ir.

“Los maestros que le conocen vienen de vez en cuando y tratan de convencerle de regresar, pero él aún no se siente bien Aún no logra asimilar todo esto, ha sido un proceso duro para él. Yo junto con mi otra hija tratamos de darle a Jesús el cariño que le falta de su mamá, pero no es igual”, dice María Petronila. Comentarios de familiares de las víctimas del accidente publicados en la página de Facebook de Diario de Yucatán

Según la entrevistada, el caso es llevado por un abogado de oficio ante la Fiscalía. No pueden pagar los altos honorarios de un litigante de prestigio. Todas las víctimas mortales y los lesionados eran personas de escasos recursos, gente que se ganaba la vida trabajando y que en una desafortunada tarde perdió la vida o la salud, sin que hasta ahora, a un año de la tragedia en el Periférico de Mérida, haya justicia, responsables y reparación del daño, afirman los deudos. Tan sólo los gastos funerarios pulverizaron el poco dinero que les ofreció el FUTV.- CONTINUARÁ.