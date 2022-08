Mafia inmobiliaria en la costa yucateca: sin apoyo legal en disputa por terreno costero

Gregorio Córdova Martín, posesionario durante 40 años de un terreno nacional frente a la playa de Dzilam Bravo, que integrantes de la llamada “mafia inmobiliaria de la costa” le arrebataron ilegalmente en 2017, pidió ayuda a los gobiernos estatal y federal para evitar el despojo, pero solo encontró indiferencia de ellos.

Desorientado y sin apoyo, Gregorio acudió con el abogado Rafael Acosta Solís, por recomendación de algunas personas. Éste, luego de conocer el caso, exclamó: “¡es una bomba!” y ofreció defender a Córdova Martín.

Poco después se retractó y, por el contrario, abogados de su despacho se convirtieron en asesores jurídicos de la tamaulipeca Mirna Arellano Zárate, la acusada de apropiarse del terreno, en el “juicio de interdicto para retener la posesión” de ese predio, en contra de Córdova.

Como ya publicamos, este terreno en la calle 11 número 215 de Dzilam Bravo, con 20 metros lineales de playa y 3,222 metros cuadrados de extensión, estaba considerado como nacional, según un levantamiento topográfico de la Sedatu y documentos oficiales del ayuntamiento de ese puerto emitidos desde 2006.

Sin embargo, en 2016 el entonces alcalde priista de Dzilam Bravo, Julio Villanueva Rivero, en contubernio con el director del Catastro del Insejupy, Mario Peraza Ramírez, actual diputado federal del PVEM-Morena-PT, y otros funcionarios del gobierno pasado falsificaron actas del cabildo del ayuntamiento anterior al de Villanueva Rivero.

Entonces dictaminaron ilegalmente que ese terreno de la calle 11 en Dzilam Bravo, no era nacional, sino parte del fundo legal del pueblo.

Los beneficiados

En esa acta apócrifa, el ayuntamiento de Dzilam Bravo adjudicó a título gratuito a la empresa Uredi, S.A. de C.V., de Peraza Ramírez, el predio de la calle 11 y otros 18 más. Uredi después vendió el terreno a Arellano Zárate, quien presionó a Córdova Martín para salir de allí.

Entrevistado en su casa de Dzilam González, Córdova dijo que poco después de enterarse de la venta ilegal del terreno acudió, junto con otras personas de Dzilam Bravo afectadas por el mismo problema, al Palacio de Gobierno en busca de ayuda y asesoría.

Allí los recibió el subsecretario de Gobierno, Gaspar Quintal Parra.

En la reunión, recuerda Córdova Martín, el funcionario “se comprometió a entregarnos nuestros predios y para que tengan tranquilidad”, dijo, “les voy a dar los documentos”.

“Desgraciadamente no nos dio nada por escrito, solo sus palabras, pero salimos contentos de la junta, confiados en que se resolvería el problema. Como era de esperarse, nada pasó”.

Ante esto, otra persona le recomendó a Córdoba llevar a las oficinas de la Sedatu el levantamiento topográfico que él tenía, realizado por la antigua Secretaría de la Reforma Agraria, en el que se ubica el predio de la calle 11 y se le reconoce como terreno nacional, no del fundo legal del municipio, como hacía creer el alcalde Villanueva Rivero con documentación falsificada.

“Que la Sedatu te confirme si es terreno nacional o qué es”, me recomendaron.

“Llegué a la Sedatu y el funcionario que me atendió dijo: ‘vamos a hacer una cosa, págale a esta licenciada de aquí $6,000 y ella te lo arregla’”, relata.

“Por supuesto que no acepté, yo no tenía ese dinero”, declaró Córdova, “pero qué curioso, cada vez que en ese tiempo pedíamos ayuda al gobierno (Rolando Zapata Bello), alguien quería sacarnos dinero”.

Para ese entonces Arellano Zárate y su esposo, el tabasqueño Germán Parra Saavedra, ya habían comenzado a desmantelar la cabaña de madera que Córdova Martín había construido con mucho esfuerzo y que siempre estuvo a disposición de los vecinos de Dzilam, para disfrutar la playa.

Desesperado, se comunicó con el entonces senador del PAN, Daniel Ávila Ruiz, con el que tenía relación ya que Córdova había sido alcalde panista de Dzilam González entre 2004 y 2007.

“Le digo a Daniel: ‘échame la mano, me están destruyendo la cabaña’. Él nos ayudó, con otros vecinos, a poner bloques para impedir el acceso y la destrucción de la cabaña”.

“Entonces le digo ‘¿qué vamos hacer?’ y me responde: ‘debemos actuar rápidamente y habla con ese Acosta Solís, que es su amigo’”.

“El abogado me dio una cita y me atendió muy bien. A los tres días me volvió a citar a mí y al senador Ávila y nos dijo: ‘¡mare Ávila, esto es una bomba!’ —porque se dio cuenta de que es un fraude evidente— y sugiere que publiquemos todo. Empezó muy bien el señor”.

“Como a los ocho días me mandó a llamar y me dijo: ‘estás perdido, chavo, no se puede pelear y si quieres hacerlo te va a salir como en $500,000 y no hay seguridad de que ganes’”.

Córdova Martín le respondió que no tenía ese dinero y salió de la oficina de Acosta Solís.

En la entrevista, él declaró al Diario: sospecho que Acosta Solís, después de conocer el caso, empezó a defender a Arellano Zárate.

Reporteros de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, obtuvieron datos que confirman los vínculos del despacho de Acosta Solís con la defensa del matrimonio Parra-Arellano.

En efecto, Arellano Zárate inició en 2017 un juicio para retener la posesión de ese predio ante la juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar, con sede en Motul, que falló en su contra y ratificó la posesión legal del predio a favor de Córdova Martín.

En 2018, Arellano Zárate apeló esa decisión ante el Tribunal Superior de Justicia, y allí aparece, como su mandataria judicial, Ángela Carolina Maldonado Cachón, socia del despacho de Acosta Solís. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA