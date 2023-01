Enrique de la Madrid: Es hora de los ciudadanos

Con la convicción de que la política es muy importante para dejarla solo en manos de los políticos, Enrique de la Madrid Cordero manifestó la necesidad de una ciudadanía más participativa en el quehacer público.

“La política es la cosa pública, es la que nos afecta a todos, y si nos afecta a todos tenemos que participar”, indicó. “¿Quiénes somos la mayoría? ¡Ciudadanos! Ciudadanos que tenemos que tomar conciencia de que nos está tocando vivir un momento muy interesante y definitorio en la historia de nuestro país”.

“O tratamos de unirnos y enfrentar nuestros problemas y crear la mejor versión de México, que yo creo que es posible, o simplemente somos pasivos, e incluso cómplices de permitir el desastre de este país”.

Como publicamos, el exsecretario de Turismo y uno de los presidenciables de la alianza Va por México llegó a Mérida como invitado al cuarto Informe del gobernador Mauricio Vila.

Enrique de la Madrid Cordero durante la entrevista con Ángel Noh Estrada, periodista de Central 9 (Foto de Carlos de la Cruz)

En una entrevista, de la que publicamos la primera parte ayer, se le preguntó sobre su señalamiento de que es hora de los ciudadanos.

“Mi reflexión es: no podemos seguir con esta actitud de ojalá nos vaya bien, ojalá que con el siguiente nos vaya bien. ¡No, no, no! El futuro está en las manos nuestras”, respondió.

Y agregó:

—¿De quién va a depender salir adelante? ¡De los ciudadanos! Al final del día los ciudadanos van a tener que votar por opciones que los partidos políticos propongan, pero que sean los ciudadanos los que digan a quiénes quieren que los partidos políticos propongan.

—Es más, lo que tienen que hacer los partidos políticos es preguntar: ¿cuáles son las causas de los ciudadanos?, ¿cuáles son los problemas de los ciudadanos? Y a partir de allí hacer sus propuestas para resolverlos.

El pasado es el pasado, Vamos a enfocarnos en el futuro

—Hoy los partidos políticos tienen que escuchar las propuestas de los ciudadanos. Tienen que escuchar algunos de los procedimientos para seleccionar candidatos que también vienen de los ciudadanos.

—Y luego al revés. Los ciudadanos tenemos que reconocer que necesitamos a los partidos políticos. Los ciudadanos tenemos que trabajar de la mano con los partidos para decirles: estos son mis temas, quiero ver respuestas a mis problemas, aquí están incluso mis ideas, y quiero que los candidatos y candidatas que vas a plantear sean aquellos y aquellas por quienes yo votaría.

—A eso me refiero: ciudadanos activos, proactivos, no pasivos, y que también los partidos sepan que si no van con los ciudadanos, por más que se pongan de acuerdo entre ellos la ciudadanía no “jalaría”.

A una pregunta sobre los errores que cometieron PAN y PRI cuando gobernaron el país, el entrevistado dijo que hay muchos dentro de esos partidos “que sí sabemos los errores que se cometieron, que sí sabemos que hay razón por la cual la gente estaba y está molesta”.

“También somos muchos los que sí sabemos cómo enmendar esto”, apuntó. “Tampoco te voy a decir que todos, pero sí somos más los que sabemos qué tenemos que hacer para mejorar”.

“También se va a invitar en su momento a personas que hoy en día están apoyando al gobierno actual, porque también allá hay gente valiosa, porque tiene que ser un gobierno de unidad, de reconciliación”.

Errores y aciertos

El político capitalino admitió que hubo muchos errores en el pasado, pero, enfatizó, también hubo muchos aciertos.

“En la vida tenemos que aprender a ponderar”, añadió. “Vamos a mantener lo que servía, mantengamos incluso del gobierno actual lo que sirve. Hay que quitarse estas visiones caricaturescas de que todo estuvo mal hecho, como también haríamos mal algunos en pensar que todo lo de hoy está mal hecho. Tenemos que ser más maduros en el análisis, pero de que hubo errores, los hubo. Y también aciertos”.

Opinión sobre el gobernador Mauricio Vila

El maestro De la Madrid ofreció una opinión sobre Mauricio Vila, a quien también se menciona como presidenciable de Va por México:

—Primero, una opinión muy buena. Yo ya había escuchado cosas muy buenas de él cuando era alcalde. Creo que allí es donde nos saludamos y conocimos, siendo yo secretario. Recientemente también nos reunimos en (Ciudad de) México.

—Creo que es una persona muy capaz, muy echada para adelante. Me distinguió con la invitación para venir a su informe. Necesitamos más que menos. Es bueno que haya más gente con interés, con disposición y ganas.

—Lo importante ahora será ir hacia adelante, determinar el procedimiento para que podamos los ciudadanos y los partidos elegir a quien pudiera encabezar esta alianza. La virtud de esto es que no será decisión de uno nada más, sino que va a acabar siendo, creo yo, que la gente nos oriente y diga a quién ve con más posibilidades de ganar.

—En cualquier escenario vamos a formar un gobierno de coalición, y eso también es muy importante. Lo más probable para quienes aspiramos (a la candidatura presidencial) es que si no lo encabeza uno, formemos parte de ese gobierno.

—Es muy importante que dialoguemos, que tengamos una buena relación, porque está en juego México. Y cuando está en juego México, uno mismo dice: que lo encabece la mejor opción.— ÁNGEL NOH ESTRADA