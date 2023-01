Felipe Carrillo Puerto y Alma Reed, la Peregrina: el idilio que terminó en tragedia

MÉRIDA.- Faltaban cuatro días para que Felipe cumpliera 25 años de matrimonio. Era el 14 de febrero de 1923. El lugar, el predio 434 de la calle 65 del centro de Mérida. Era la sede de la Liga Central de Resistencia. Hoy día es la "Casa del Pueblo".

Felipe Carrillo Puerto y Alma Reed: ¿cómo se conocieron?

Alma venía, en su calidad de reportera, acompañando a un grupo de estadounidenses estudiosos de la cultura maya, como parte de una expedición del Instituto Carnegie. "Yucatecólogos" les llamaban. Él era gobernador de Yucatán desde el 1 de febrero de 1922. Ella, californiana, la corresponsal en México de la edición dominical de The New York Times. Era el evento de bienvenida a los extranjeros. Ahí se conocieron. Ella tenía 33 años. Él, 48.

Según Michael Schuessler, biógrafo de Alma Reed, luego de ser presentada con Carrillo Puerto, la periodista se acercó al hombre de mayor jerarquía en el grupo, el general brigadier William Barclay Parsons, un ingeniero de vías férreas y creador del sistema del tren subterráneo de Nueva York.

“Éste es el dragón rojo más atractivo que yo haya visto en cualquiera de mis safaris... ¿Qué le parece a usted, jovencita?", le dijo Barclay Parsons. " Con total convicción y sin dudarlo, respondí: Él es mi idea de un dios griego”, escribió ella en su autobiografía.

La historia de Felipe Carrillo Puerto y Alma Reed

Y ahí comenzaron los poco más de 10 meses de intensa relación entre ambos. Se vieron pocas veces (en dos viajes de ella a la Península y en uno de él a la Ciudad de México, de aproximadamente dos semanas cada uno). Se escribieron muchas más. A veces, el gobernador le enviaba varios telegramas en un día, solo para decirle que pensaba en ella.

La llamaba Pixan Halal, la traducción al maya de su nombre y apellido ( Alma Reed, esta última palabra significa caña en español). De las cartas se conoce el contenido luego de que en 2001 Michel Schuessler las encontró dentro de un clóset en un predio abandonado de la Ciudad de México, guardadas en un sabucán de henequén color verde.

Alma vistiendo traje de mestiza y crucifijo de filigrana, regalos de Felipe Carrillo Puerto, febrero 1923

Según la escritora Sara Poot, el primer mensaje entre ellos "es un telegrama de 18 palabras (amorosas) enviado el 6 de marzo desde Mérida por Felipe", días después de que Alma dejó Mérida, luego de su primera visita. Vía Galveston, el telegrama llega a Nueva York; allí está Alma, hospedada en el Hotel Waldorf Astoria. El 8 de marzo Alma contesta y lo hace en español, con pluma fuente sobre papel membretado con las iniciales AMSR (Alma Marie Sullivan Reed, su nombre completo).

"Dragonito Encantador: Por favor, señor, lea Ud. estas paucas líneas sin ayuda… si posible… Su cablegrama de Ud. era la causa de gran felicidad a mí… Y también las otras, que yo recibo cada noche de los rayos de la luna. Yo estoy muy contenta que Ud. piensa de mí después de todos estos días… Nunca olvidaré estos hermosos días en Yucatán, cuando Ud. y yo ví las ruinas mayas, los pueblitos, (especialmente Kanasín), y todas las otras cosas bonitas de Mérida", dice entre otras cosas esa primera carta de ella a él. Se despide “Siempre con amor, Pixan…”.

Las cartas entre Felipe Carrillo Puerto y Alma Reed

"Un detalle interesante: por medio de las cartas de Alma, se puede atestiguar cómo y con qué velocidad Pixan va aprendiendo el castellano, idioma que al principio le presenta ciertos obstáculos y no poca pena", señala Schuessler en su análisis del intercambio epistolar.

En varias de las cartas las alusiones al idioma son recurrentes. Felipe le pedía que escribiera en español, ya que si eran en inglés requería ayuda para la traducción, lo cual le apenaba.

"Es indudable que la relación entre Felipe y Alma no sólo se sustentaba en el amor, el gusto y el deseo, sino en los ideales de uno y otro, en sus ideas políticas, en su actividad pública de cada día y en su interés auténtico (no sólo romántico) por los mayas de Yucatán", escribió Sara Poot en un análisis luego de la publicación del epistolario.

Historia de la canción "Peregrina":¿quién es el autor?

De la pareja, quizá lo más conocido es la canción "Peregrina", la cual fue escrita para ella por Luis Rosado Vega, con música de Ricardo Palmerín. Surgió luego de una tarde de lluvia copiosa en Mérida. El poeta, el gobernador y la periodista se dirigían a un convivio, luego de un festival en la Casa del Pueblo.

En 1952, en el cancionero Clemens, Rosado Vega narró el surgimiento de la canción. Aquí, parte del texto retomado por Eduardo Huchim.

En el auto iba Alma sentada entre Felipe y yo. Entramos en el suburbio de San Sebastián. Con el aguacero de la tarde la tierra había abierto sus entrañas, y despedía de ella misma ese grato y sugestivo aroma de la tierra cuando acaba de ser fecundada por la lluvia. […] y Alma dilató el pecho como para absorber a pleno pulmón aquellas fragancias y dijo: ¡Qué bien huele!

Le salí al paso con una frase simplemente galante:

–Todo huele bien porque usted pasa. Tierra, flores, quisieran besarla y por eso llegan a usted con sus perfumes.

Dijo Felipe al punto:

–Eso se lo vas a decir en un verso.

Contesté:

–Se lo diré en una canción.

Alma rió argentinamente. Así reía. Concluido el convivio y ya en mi casa, compuse la letra. No podía olvidar a Palmerín. En la mañana siguiente lo busqué y se la di. Dos días después ya había nacido la canción. Y eso fue todo.

Regalos de Felipe Carrillo Puerto a Alma Reed

De los encuentros, luego de la primera visita de ella a Yucatán, la pareja se vio nuevamente entre finales de julio y principios de agosto en la Ciudad de México. Ella se hospedaba en el hotel Regis. Luego, en septiembre ella volvió a Mérida. Se hospedó en el lujoso Hotel Imperial, en la calle 60 entre 61 y 59.

Hasta ahí, el gobernador le envió una caja de vinos. Ese fue uno de tantos regalos, la citada canción, el más conocido. También hay fotografías de ella con terno y con flores, mientras Carrillo Puerto detiene su bolso.

El 20 de septiembre e 1923, desde Chemax Felipe envía un telegrama que Alma recibe en el mismo Hotel Imperial, relata Sara Poot. Dice así: “Llegué diez horas con verdadero gusto participar en medio de la algarabía habitantes de este pueblo, elevo mi espíritu para que llegue al tuyo y se estrechen mucho más. Cariñosamente Felipe Carrillo Puerto”.

Felipe Carrillo Puerto y Alma Reed. Foto tomada durante la segunda visita de ella a Yucatán. Se dice que es la última de ellos juntos.

La esposa de Felipe Carrillo Puerto y su divorcio

En la comunicación entre Alma y Felipe el tema de la separación del gobernador sale a relucir varias veces. En la carta del 2 de abril, Carrillo Puerto le informa: “El Gobierno del Estado ha decretado el día de hoy la nueva ley de divorcio”. Incluso le envía una transcripción del documento.

“Ven pronto, no tardo en resolver mi problema que aunque es difícil, lo resolveré pronto, en este mes sin duda”, le escribió el yucateco a la norteamericana a principios de noviembre. Felipe Carrillo Puerto estaba casado con María Isabel Palma Puerto, con quien contrajo matrimonio el 18 de febrero de 1908. Tuvieron cuatro hijos: Dora, Gelitzli, Alba y Felipe.

“Por razones especiales he retardado hasta el día de ayer la petición de mi divorcio y por eso te telegrafié en el acto, para que tú estuvieras tranquila y no temas nada de lo que dirán los periódicos en contra nuestra, pues de mí sólo santo no han dicho”, le comunicó el exferrocarrilero a la trabajadora social de profesión.

Carrillo Puerto se divorció el 24 de noviembre de 1923. “Ya estoy libre como la pluma en el aire", escribió él el 30 de noviembre.

El matrimonio entre Alma Reed y Felipe Carrillo Puerto que nunca llegó

El próximo viaje, el tercero de Alma Reed a Yucatán sería para quedarse a vivir con su "dragonito encantador" (a Carrillo Puerto le llamaban "el dragón rojo de los ojos de jade"). Vivirían en Villa Aurora, en la Avenida Cupules con Reforma. Antes, se casarían en California. Se dice que la boda sería en marzo de 1924. Sin embargo, la historia de amor terminó trágicamente en enero.

"La leyenda cuenta que Alma se enteró de la muerte de su prometido mientras ensayaba para su boda en el Hotel Fairmont de San Francisco, su ciudad natal. El telegrama tardó en llegar a sus manos porque como destinataria llevaba escrito en tinta roja el nombre Pixan Halal. Como los que trabajaban en la recepción del hotel no tenían registrada a ninguna Pixan Halal, el telegrama quedó ahí hasta que Alma insistió: seguramente había noticias de Felipe, dentro de poco llegaría a San Francisco para casarse con ella. El mundo de Alma Reed se rompió cuando leyó el telegrama, que solamente decía: 'Felipe Carrillo Puerto asesinado'". Así describió Michael Schuessler el episodio.

La última carta que Alma había enviado a Yucatán, era optimista: “Estoy muy ocupada con muchas cosas en preparación de nuestra vida común, y yo estoy lista para mi tierra tropical o cualquier otra parte del mundo, si es contigo. Tuya – hasta pan y pozole, hasta guerra o (sic) otra calamidad, tu periodista India.”

Las últimas palabras de Felipe Carrillo Puerto a Alma Reed

En su última carta, fechada el 10 de diciembre de 1923, a menos de un mes de su muerte, Felipe le narra a su "niña periodista" la situación convulsa y peligrosa que está viviendo. Le habla del Cuerpo Rojo de Guerra que ha organizado en Yucatán y de su desesperación por la falta de armas.

“Sólo porque amo mucho con toda mi sangre esta tierra no la abandono, porque es una injusticia de los hombres llevar a los hombres a la guerra por asuntos personales y egoístas como el que tenemos ahora”. La carta se interrumpió a las 2 de la madrugada y fue concluida a las 8:30 de la mañana. "Una bomba explotó en la calle 68 frente a la casa de un doctor Caamal".

Sus últimas palabras fueron: “Recibe todos los besos de mis labios y todo el amor de este pobre hombre sediento de felicidad. Tuyo hasta que me muera. Felipe". Y así fue.

***

Felipe Carrillo Puerto fue apresado y recluido en la penitenciaría Juárez, en Mérida, desde el 23 de diciembre de 1923. Fue asesinado el 3 de enero de 1924. "D. Felipe Carrillo no dijo una sola palabra". Su hermano Benjamín pidió que le tiraran al corazón. "Todos murieron con valor y serenidad". Así narró La Revista de Yucatán la ejecución del líder yucateco, junto con 12 de sus colaboradores cercanos, entre ellos tres de sus hermanos y el entonces alcalde de Mérida, Manuel Berzunza.

Alma Reed tardó en regresar a México luego de la muerte de Felipe. Sin embargo, años después fijó su residencia en la Ciudad de México. Falleció en 1966 y sus restos fueron traídos a Yucatán por el gobernador Carlos Loret de Mola Médiz. Reposan en el Cementerio General, frente a los de su Felipe.