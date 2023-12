MÉRIDA.- Es probable que en Yucatán y otras partes del país la variante Pirola del Covid-19 ya esté presente, pero no se sabe porque aún no se ha diagnosticado, ya que si bien esta variante tiene una alta transmisibilidad, su virulencia no es grave ni ha sido causa de defunciones, y se confunde con un catarro leve. Así lo manifiesta el doctor Rudy Coronado Bastarrachea, epidemiólogo y especialista en salud pública.

También señala que aunque Pirola no debe ser causa de alarma entre la población, sí debe ser un llamado a no descuidar aspectos importantes, como abrigarse, lavarse las manos frecuentemente, no automedicarse en caso de posible gripe o catarro, usar cubrebocas ante cualquier síntoma respiratorio y vacunarse.

El doctor destaca la importancia de cortar la transmisibilidad de esta variante, que es muy alta y esto se logra entre todos mediante las medidas ya citadas, en especial el uso de cubrebocas y la desinfección de manos.

Nueva variante de Covid: Pirola

Asimismo, recuerda que la variante Pirola no es tan nueva, ya que se detectó en agosto en Israel y Dinamarca, en noviembre en Estados Unidos, y hace un par de días se dio el primer caso oficial en México.

Sin embargo, precisa que es casi seguro que no sea el primer caso que hay en México, sólo que no se había diagnosticado previamente.

Leer. Confirman primer caso de subvariante “Pirola” de Covid-19 en México

Esto es porque la citada variante, como ya se comentó, tiene RO o riesgo de transmisibilidad muy alto, infecta rápidamente a mucha gente, pero al replicarse a alta velocidad su virulencia disminuye.

Gracias a ello no tiene la capacidad de poner a los pacientes en estado de gravedad o en defunción.

Pirola JN1 en México

Coronado Bastarrachea manifiesta que en México el caso que se diagnosticó es de una subvariante de Pirola denominada JN1.

El hecho de que la variante más reciente del coronavirus no sea tan letal responde también a que la mayoría de la población mundial y en particular en México se tiene un sistema inmunológico contra Covid-19 de tipo híbrido; es decir, que se adquiere inmunidad al padecer la enfermedad, lo que se conoce como inmunidad natural, y mediante las vacunas, que se nombra como inmunidad artificial.

“Muchas personas se vacunaron y/o tuvieron la enfermedad, por lo que hay un mejor mecanismo de defensa, y acorde a los antecedentes en Israel y Dinamarca no es mortal ni da formas graves”.

Una mujer recibe una vacuna conta el Covid

Enfermedades respiratorias

Por ello, resalta, la variante que recién se detectó en el país no debe ser motivo de alarma, pero sí de alerta porque por la temporada hay otras enfermedades que están dando como la influenza, el virus sincicial respiratorio y el dengue.

El doctor rememora que se vivió una de las pandemias más graves de los últimos siglos, de modo que hay que estar atentos, y ante cualquier gripe o malestar respiratorio se debe pensar en Covid e influenza hasta no demostrar lo contrario.

Leer. ¿Qué es la variante Pirola de Covid-19? Síntomas y recomendaciones

Se debe acudir al médico para un diagnóstico, pues será quien acorde a un análisis de la historia natural de la enfermedad, al período de incubación de transmisibilidad, y con base en la clínica y la parte epidemiológica emita un diagnóstico más certero.

Los signos, los síntomas y la cuestión epidemiológica son analizados por el médico y si hay una correlación entre ambas se envían los estudios de laboratorio para la comprobación.

Subvariante Pirola en México

El especialista precisa que en el invierno, con las temperaturas más bajas, los virus tienen el ambiente ideal para reproducirse.

Sin embargo, considera que se tienen las condiciones para pasar bien este período, pues se tiene la capacidad instalada de atención y la experiencia para hacerlo. Para ello es primordial tomar medidas como el uso de cubrebocas, lavado de manos y la no automedicación.

No se deben descuidar estos aspectos ni bajar la guardia, pueden surgir otras variantes más virulentas y graves, por ello es importante cortar la transmisibilidad, dice.

Síntomas de la variante Pirola de Covid-19

El epidemiólogo destaca que los síntomas de esta variante no han cambiado en comparación con las anteriores: siguen predominando la fiebre, el dolor de cuerpo, la cefalea y la tos.

Vacunas contra el Covid-19

Respecto a las vacunas, asegura que las inmunizaciones recibidas de la primera generación de vacunas contra el coronavirus sí protegen contra esta nueva variante, aunque ya se tuvo una segunda generación de vacunas después de la variante Ómicron y vendrá una tercera generación de vacunas ante Pirola.

En su consideración, resulta recomendable ponerse el refuerzo de la vacuna de Covid-19 y vacunarse contra la influenza.