Gustavo de Hoyos y sus pleitos con AMLO: un recuento de ''dimes y diretes''

MÉRIDA.- Gustavo de Hoyos Walther anunció el lunes 13 de marzo su interés en contender por la presidencia de México en 2024 como abanderado de la coalición "Va por México", misma que él y otros empresarios ayudaron a consolidar a través del movimiento "Sí por México".

Él es una de las figuras de la sociedad civil más críticas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y quien también ha arremetido en su contra desde varias mañaneras. Cabe mencionar que, aunque el empresario regiomontano recién confirmó sus aspiraciones, López Obrador lo consideraba una "corcholata" desde 2020.

De hecho, desde que comenzó su gestión al frente de la Coparmex, en enero de 2016, fueron varias las veces que se dijo que tendría aspiraciones políticas, mismas que negó, por considerar en ese momento que su prioridad era el empresariado al cual representó hasta el 31 de diciembre de 2020, luego de cinco años de ser ratificado anualmente de manera unánime por los 65 Centros Empresariales y Patronales del organismo. Aquí, un recuento de la trayectoria del empresario y algunos de los desencuentros con el tabasqueño.

¿Quién es Gustavo de Hoyos Walther?

Gustavo de Hoyos Walther tiene 57 años de edad y cursó dos licenciaturas: Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y Administración de Empresas por el CETyS Universidad en Mexicali. Tiene maestría en Derecho Corporativo e Internacional. Es director del despacho “De Hoyos y Avilés” y vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Servicios Logísticos de México, compañía especializada en comercializar sistemas de almacenaje de alta densidad y automatización.

Aunque es originario de Monterrey, Nuevo León, desde hace más de 50 años radica en Baja California. Desde que ingresó a las filas de la Coparmex, en 1994, ocupó diferentes cargos tanto a nivel local como nacional; el último, como presidente nacional de dicha confederación, que representa a más de 36,000 empresarios que generan 48 millones de empleos.

Gustavo de Hoyos Vs. AMLO

Los enfrentamientos a raíz de las declaraciones o decisiones de López Obrador comenzaron desde que este era candidato presidencial. En 2018, Gustavo de Hoyos le hizo un llamado a la tolerancia y a erradicar imputaciones calumniosas contra empresarios. Esto, luego del caso de Germán Larrea, de Grupo México, a quien AMLO llamó “traficante de influencias”. Y es que Larrea envió una carta a sus empleados y accionistas advirtiéndoles sobre los riesgos de que se instale un gobierno populista tras las elecciones.

“Entiendo la preocupación de Larrea porque ha sido de los empresarios predilectos de este periodo neoliberal. Es un empresario y un buen traficante de influencias”, opinó el entonces aspirante a la Presidencia.

“Esperábamos (de AMLO) un mensaje con mucha más visión de Estado, mucho más conciliador, menos faccioso, sobre todo viniendo de una campaña política donde hubo momentos de gran rispidez. Esperábamos le diera la vuelta a la etapa de las posiciones maniqueas, a lo mejor entendibles en el ámbito de proselitismo, pero no el discurso de apertura como Presidente, eso debió dejarlo atrás”, opinó el regiomontano en entrevista con Diario de Yucatán luego de que el tabasqueño rindiera protesta como nuevo presidente de México en diciembre de 2018.

En marzo de 2019 el abogado neoleonés se opuso a la consulta de revocación de mandato del presidente por considerar que era un paso previo a la “reelección” del mandatario federal. En su opinión, dicha consulta fue para poder hacer campaña a mitad de mandato y promover su posterior reelección, la cual fue suprimida de la Constitución mexicana en 1932.

¿Qué le dijo Gustavo de Hoyos al rey de España?

De sus críticas al gobierno de AMLO, una de las más sonadas fue la que hizo en junio de 2020, en plena pandemia, durante una videoconferencia con empresarios de Iberoamérica y el rey Felipe VI de España, en donde aseguró que el gobierno federal toma decisiones “irracionales”, de corte abiertamente populista y que “raya abiertamente en lo antiempresarial”. Dicho episodio ha sido reiteradamente recordado por López Obrador en sus conferencias matutinas, con tono de burla.

Para el segundo año de gobierno de AMLO, el 1 de septiembre de 2020, De Hoyos Walther dijo que “tenemos al peor gobierno en el peor momento, aunque hay algunos funcionarios valiosos”.

Gustavo de Hoyos y las organizaciones civiles

Al dejar la presidencia de la Coparmex, cargo que asumió José Medina Mora Icaza desde el 1 de enero de 2021, Gustavo de Hoyos reforzó su activismo a través de varias organizaciones civiles, entre ellas Alternativas por México, de la cual fue presidente y es fundador, así como "Sí por México" que encabeza el también empresario Claudio X. González Guajardo y Unid@s (presentada en octubre de 2022 y que reúne a las dos anteriores y a otras agrupaciones). A través de ellas han promovido distintas iniciativas, entre ellas las marchas a favor del INE y en contra de la reforma electoral, así como la consolidación de la alianza de partidos opositores "Va por México", que reúne al PAN, el PRI y el PRD.

Sí, nos estamos organizando porque no queremos volver al pasado, pero tampoco podemos quedarnos como estamos. uD83DuDCCE https://t.co/SLkQ61MadD #YoSiPorMexico pic.twitter.com/CsDb5SX5jz — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) October 8, 2020

¿Qué dice AMLO de Gustavo de Hoyos?

Así, desde las organizaciones de la sociedad civil ha mantenido su postura crítica al Presidente, quien pocas veces se refiere por su nombre al empresario. "El de la Coparmex", lo llama generalmente, aunque ya no encabece dicho organismo.

Para López Obrador, "la Coparmex era, no sé si siga siendo, como un sector del PAN.Sin duda, cuando estaba este señor De Hoyos no defendía a los empresarios, estaba en contra de nosotros", dijo el mandatario el 7 de septiembre de 2022. Esa idea la ha manifestado en diferentes ocasiones para afirmar que el empresario opera para Acción Nacional.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD35 En #Coparmex somos altamente políticos, pero totalmente apartidistas. Nuestro compromiso es con México y no con partidos políticos. pic.twitter.com/ZShuLmyP4m — Coparmex Nacional (@Coparmex) September 7, 2022

Promiscuidad política, afirma López Obrador

En este tenor, otro ríspido episodio ocurrió a raíz de que el 11 de octubre de 2021, los mencionados empresarios se reunieron con los líderes de los citados partidos que conforman la alianza, esto, luego de la polémica por la reforma eléctrica que puso en duda si dichas agrupaciones se mantendrían como bloque.

Gustavo de Hoyos, así como otros participantes, difundió imágenes del encuentro, cuyo mensaje fue que la coalición "Va por México" permanecía firme. Dichas fotografías tuvieron su espacio en la conferencia matutina de AMLO del 13 de octubre de 2021. López Obrador consideró "una vergüenza" la reunión. "Imagínense lo que pensaría el general Cárdenas, Adolfo López Mateos, incluso Gómez Morín, ‘Maquío’. ¿Qué es esto? De veras, una promiscuidad política nunca vista. Pero todo es esto, los billullos".

El jefe del ejecutivo estatal consideró la foto como histórica. "Cuántos años, décadas, hablando de que estaban enfrentados, engañando, cuando son lo mismo, defienden los mismos intereses". Por su parte, Gustavo de Hoyos respondió que efectivamente la fotoes histórica: "Resistiremos y luego echaremos a Morena de Palacio Nacional", publicó en un tuit.

Presidente @lopezobrador_: La coalición #VaPorMéxico impulsada desde @SiPorMx unió en la diversidad a Partidos y ciudadanos libres, para contener las acciones del mal gobierno. La fotografía que refiere si es histórica: Resistiremos y luego echaremos a Morena de Palacio Nacional. pic.twitter.com/N1nXUeNO6z — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) October 14, 2021

Gustavo de Hoyos, "el de Frena 2"

Otro señalamiento reiterado de López Obrador al líder empresarial es que él y Julio X González encabezan un "Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) 2" y que lo hacen por dinero. Esto, en relación a la conformación de "Sí por México".

En contexto: Gustavo de Hoyos se deslinda de 'Frena 2' y desmiente ir por gubernatura

Lista de presidenciables 2024

Además, el pasado 13 de octubre de 2022, el presidente López Obrador dedicó un buen tiempo en su conferencia mañanera para hablar de los "precandidatos del bloque conservador" a la presidencia en 2024. Ahí, en el número 19 de una lista de 42 "destapados" aparecía Gustavo de Hoyos. "Ese es de la Coparmex ¿no?, que fue a acusarme con el rey", dijo al referirse a él.



Para Gustavo de Hoyos la reforma electoral es "una aberración"

El 8 de noviembre del año pasado, De Hoyos Walther publicó un vídeo para promover la marcha en defensa del INE y en contra de la reforma electoral, a la que llamó “una aberración”.

"La reforma electoral que ha planteado el presidente López Obrador y su 4T es verdaderamente una m... bueno, una aberración, para decirlo bonito", dice De Hoyos Walther. “Lo que estamos defendiendo es nuestra democracia”, sostiene.

¿Por qué todo el mundo dice que la democracia está en riesgo? ¿Para qué entrarle a la defensa del INE?

Aquí te cuento LA NETA de la Reforma Electoral ??uD83CuDFA5

¡Nos vemos este domingo en el Ángel de la Independencia y en tus redes sociales! #MarchaPorLaDemocracia pic.twitter.com/viiuKX7X0g — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) November 7, 2022

Gustavo de Hoyos negó varias veces aspirar a una candidatura

Sobre sus aspiraciones políticas, De Hoyos Walther siempre las negó. En enero del año pasado, negó en una entrevista que su liderazgo en organizaciones civiles fuera para construir una candidatura presidencial: "Nos dimos a la tarea en 2020 de conformar Sí por México y lo dijimos explícitamente que no aspiramos a ninguna candidatura. En 2021 planteamos cinco objetivos por los que estamos trabajando".

Antes, en marzo de 2020, cuando aún estaba al frente de Coparmex y durante un evento de la confederación en Tijuana negó que aspirara a la gobernatura de Baja California (el presidente lo mencionó varias veces durante las mañaneras) o a la presidencia de México. "La verdad estoy totalmente concentrado en mi responsabilidad empresarial, no dejo que nada me distraiga... No me dejo ir con el canto de las sirenas", dijo entonces.

"Seguiré en el sector privado, esa es mi decisión, esa es mi vocación, no estoy trabajando en ningún proyecto político de ningún nivel, solamente en la representación empresarial", declaró en una entrevista con un medio local.

Exactamente tres años después de aquella declaración, el empresario ya tiene un proyecto político, con "propuestas prácticas y radicales de una derecha pragmática y empresarial", que incluyen "guiños directos a la Casa Blanca y a la clase política de Washington", opina el periodista Salvador García Soto.

Propuestas de Gustavo de Hoyos como precandidato a la presidencia

Según el también articulista, "la decisión que tomaron los dirigentes del PRI-PAN-PRD, de hacer sus propios acuerdos y convertir a Va Por México en una alianza estrictamente partidista, en la que ya no tomaron en cuenta ni a Sí por México ni a “Unidos”, hizo que Gustavo de Hoyos replanteara su proyecto" y lanzara su precandidatura la cual va acompañada de propuestas que él mismo consideró drásticas.

Por ejemplo, propone que cualquier ciudadano pueda atender su salud o estudiar en el lugar que elija con un seguro pagado por el gobierno. En la relación con Estados Unidos, el empresario plantea “un nuevo acuerdo con los americanos” y "tumbar el muro" para ir y venir sin restricciones.

Me preocupa mi familia, mi trabajo, mi país… tengo la misma sangre que tú. Nos quieren hacer pensar que nos tenemos que conformar con la mediocridad de los políticos de siempre, pero podemos estar mejor. México necesita propuestas DRÁSTICAS, te comparto algunas ??uD83DuDCF2 #YaNosToca pic.twitter.com/sfeIoLi1Pr — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) March 13, 2023

En materia de seguridad propone combatir la delincuencia de manera radical y para lograrlo habla de evaluar “todas las opciones, incluida la pena de muerte, la cadena perpetua y la extradición automática” de narcotraficantes y delincuentes que sean buscados por otros países, además utilizar toda la fuerza del Estado contra los agresores de mujeres y feminicidas.

AMLO Vs. Gustavo de Hoyos

Y aunque tardó algunos días finalmente ayer López Obrador arremetió contra el empresario luego de su anuncio.

Una vez más, lo incluyó en Coparmex y recordó al rey. Incluso le dedicó una canción. "Desprecia al pueblo, a los pobres. Además imagínense su pensamiento monárquico, no republicano que me fue acusar con el rey de España como decía nuestro paisano Chico Ché: uy que miedo mira como estoy temblando", dijo López Obrador.

De Hoyos le respondió en un tuit con un mensaje que augura que la guerra de declaraciones entre los dos seguirá: "Me señaló como candidato de la oposición, no es la primera ni la última, seguro la hará en todos los tonos muchas veces más".— jessica.ruiz@megamedia.com.mx, @YekaRuiz

El presidente @lopezobrador_ me señaló como candidato de la oposición, no es la primera ni la última, seguro la hará en todos los tonos muchas veces más. Él sabe que el tiempo de entregarme la presidencia está cerca. pic.twitter.com/gvZa6ueh30 — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) March 17, 2023