Gustavo de Hoyos Walther: ''Yo sumo, no divido''

El aspirante presidencial de la sociedad civil, Gustavo de Hoyos Walther, expresidente nacional de Coparmex, anunció que el 15 de abril próximo iniciará una gira de “acercamiento con el pueblo mexicano” de península a península.

Manejará su “troca pickup” en sus recorridos por el país y estará acompañado de uno que otro colaborador porque quiere tener “un contacto genuino con los habitantes de los pueblos y ciudades para que conozca la realidad de la situación”.

Gustavo de Hoyos anunció el 13 de marzo pasado que buscará la candidatura presidencial de la alianza opositora Va por México, formada por PAN, PRI y PRD, para las elecciones de 2024.

En entrevista con Diario de Yucatán, el ex dirigente empresarial afirmó que “es evidente que hay un hartazgo y cansancio por los partidos políticos, la sociedad civil tiene hambre de nuevas propuestas y caras diferentes al de los políticos de siempre”. Justamente es a lo que convoca “para que los partidos entiendan el momento actual, que se abran a la sociedad civil y de esta manera hacer que la suma de uno más uno no sea dos, sino tres o cuatro”.

“Lo que he visto en los partidos de oposición es que la idea de una candidatura que venga de la sociedad civil está siendo bien recibida”, afirmó. “Sostengo que un gobierno de coalición encabezado por un ciudadano es la solución para la oposición. Si fuera un político que viene de alguno de esos partidos aliancistas, los tres lo ven con recelo y se preguntan dónde se van a ir los votos. Yo no le resto, no le quito nada a ninguno de esos partidos, yo le sumo el prestigio de la sociedad civil a la oposición”.

La propuesta opositora, de coalición

Los partidos siempre luchan por colocar a sus políticos. ¿Ve difícil romper este esquema, ya hay aceptación a sus aspiraciones?

Lo que veo es que hay un entendimiento creciente de que solos no les alcanza. Todos sabemos que en democracia se necesita un sistema de partidos, yo creo en los partidos políticos como actores centrales de la democracia, pero es evidente de que hay un hartazgo y un cansancio contra ellos, la sociedad civil quiere propuestas y caras diferentes. Gustavo de Hoyos buscará la candidatura presidencial para las elecciones de 2024

Además, algo que no se ha mencionado mucho es que la propuesta opositora, más allá de la persona, va a ser un gobierno de coalición. Ese va a ser la amalgama que permita reunir visiones y tradiciones distintas en los partidos PAN, PRI, PRD y MC, y que mejor que esa amalgama se consolide en torno a una figura, agenda y mejores perfiles de la sociedad civil.

Empiezo recibiendo simpatías, he sido crítico, se puede ver en mis comunicados y videos, son fuertes, me gusta hablar directo y de frente, yo encuentro muy buena receptividad”, enfatizó.

Las manifestaciones multitudinarias del 13 de noviembre de 2022 y 26 de febrero de 2023 en defensa del INE fue una demostración de que la sociedad mayoritaria quiere un cambio y no está de acuerdo con el actual gobierno de la 4T, dice.

Todo está al revés. Los precios suben y los empleos bajan, la inseguridad sube y la libertad de salir baja. Las enfermedades suben y el abasto de medicinas baja. Buscan igualdad, pero en realidad quieren que todos estemos fregados. Así nos tiene MORENA ¡Ya estuvo! pic.twitter.com/hCely4wvga — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) March 24, 2023

Protagonismo ciudadano

Gustavo de Hoyos sostiene que en el mundo entero los mega partidos van desapareciendo paulatinamente y quedan chiquitos. Lo que domina hoy en la escena política global es el protagonismo ciudadano. Y cree que esta tendencia ya llegó a México, de manera que es hora de que los ciudadanos sean protagonistas de la diversidad política y por ello cree que del lado opositor sí está empezando a permear este entendimiento.

“Estoy tocando fuerte para que los partidos entiendan las circunstancias que vive el país y se den cuenta que así como las dos movilizaciones multitudinarias, así se debe movilizar la ciudadanía para junio de 2024, esto va a permitir que haya otra alternancia en este país”, considera.

¿Usted podría ser clave para motivar el voto de la clase media y alta a favor de la oposición?

Yo aspiro a lograr que se inspiren personas de todas las edades, condiciones políticas, sociales, religiosas y económicas. Si bien es cierto que mi participación ha sido muy visible como dirigente empresarial, pues también he sido activista por la educación, catedrático universitario, abogado litigante, he participado en muchas luchas de la sociedad civil, mi vocación por la gente que más lo necesita está claro porque me tocó impulsar el más importante crecimiento del salario mínimo del país siendo dirigente empresarial.

Allá están las notas periodísticas, Diario de Yucatán lo reseñó, de cómo empujamos para que haya un crecimiento exponencial del salario de la población trabajadora. Mi historial habla de que proviniendo del sector empresarial tengo un claro entendimiento de que tenemos que construir una sociedad más justa, más equitativa y con mejores condiciones de igualdad. Voy a tratar de motivar a todos, a los de abajo, de en medio y de arriba.

¿Se necesita ser popular para traer votos?

Se necesita primero que lo conozcan a uno, tener buenas propuestas y que inspire confianza en la gente. Por ello anuncié mi aspiración a la candidatura, será una etapa para darme a conocer mucho más en todo el país. Tengo una trayectoria de muchos años, he estado en muchos estados, tengo un nivel de conocimiento sobresaliente en todo el país, aunque no he estado en una posición pública ni menos he usado recursos del gobierno para darme a conocer.

Gracias a Dios, Yucatán es el más seguro del país, pero infortunadamente no todo mundo tiene la fortuna de vivir en ese estado

Ciertamente hay que crecer mucho más, por ello después de los primeros días que me apoyaron los medios, pasando la Semana Santa voy a empezar un recorrido de península a península. Vamos a empezar en el “metro cero” de México que es Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, y vamos a llegar hasta el último rincón de Sian Ka’an, Quintana Roo. Voy a recorrer el país con mi troca, mi pickup, manejando de pueblo en pueblo para explicar las propuestas, escuchar a la gente y que vean que un ciudadano sin tanta parafernalia, sin mucho rollo y faroleo, puede emocionar a la población.

Acercamiento ‘de península a península’

De Hoyos arrancará su recorrido por el país el 15 de abril próximo. Escogió el “metro cero” de México, que está en Tijuana, en la parte noroeste y septentrional del país, por una razón: vive en el norte, sabe de los problemas de la frontera y ve que México expulsa a millones de personas por falta de oportunidades.

Nuestro país necesita una visión de futuro, que no se ancle a la mediocridad. Sí al México GanadoruD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDFC6. Te invito a ver mi entrevista con @fdelcollado en @TragaluzenTV por @latinus_us uD83DuDCF2 https://t.co/0W0WHJf8a4 pic.twitter.com/SXseYondG0 — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) March 21, 2023

“Lo que he empezado a decir es que voy a trabajar para tumbar el muro, no con una retroexcavadora o jalándolo, sino con base al desarrollo, con propuestas de una nueva relación con Estados Unidos que permita generar más inversiones y empleos, tanto aquí como allá, que permita que haya una migración fluida, que los mexicanos y estadounidenses puedan ir y venir, como ya se estila en la Unión Europea. Si quieren trabajar en agricultura una temporada, que puedan hacerlo. De lo que se trata es de que tengamos una mejor integración económica, por ello mi mensaje es que aspiro a derrumbar el muro fronterizo con base a oportunidades para los mexicanos”.

El empresario se declara ciudadano hasta el ADN y la médula de los huesos y antepone su trabajo a favor de la comunidad y causas de la sociedad civil por más de 30 años. Se considera un ciudadano comprometido y completo.

¿Cómo recibió las críticas del presidente López Obrador que le dijo que es un conservador, que es racista y que desprecia al pueblo?

Empiezo diciendo que ya llegó el tiempo que busquemos la unidad en lo esencial, el Presidente va de salida, su sexenio ya se acabó. No me gustan las visiones maniqueas que todo ven negro o blanco. El Presidente ha tenido algunos aciertos y muchos errores, pero lo que voy a tratar de construir es una propuesta de futuro que tome lo mejor del pasado, lo mejor del presente porque hay cosas buenas que se pueden rescatar. Que levante la mirada y nos presente como país una propuesta de un México ganador. El hecho de que el Presidente me haya señalado a los cuatro días que anuncié mis aspiraciones, quiere decir que no le soy indiferente. Nos conocemos bien. Hemos discutido temas a fondo cuando yo he creído, como ciudadano y dirigente, que él y su gobierno se equivocan.

También hemos tenido coincidencias, me llamó la atención que el Presidente haya dicho que no me importan los pobres. Voy a decirlo, el Presidente bien sabe que su logro más importante en todo su gobierno es el incremento salarial, y bien sabe que esa propuesta se la hice yo directamente a él, él bien sabe que el aumento salarial que se negoció en diciembre de 2018, él recién iba entrando, para aplicar en 2019 y el de diciembre 2020 yo lo negocié directamente con él. Si algo tenemos en común, es que hemos construido una ruta hacia un mejor nivel salarial para los trabajadores mexicanos y bueno, creo que no me puede señalar con razón como alguien a quien no le importan los pobres, cuando juntos trabajamos en este proyecto de aumento salarial, más allá de las diferencias en otros temas.

El presidente @lopezobrador_ me señaló como candidato de la oposición, no es la primera ni la última, seguro la hará en todos los tonos muchas veces más. Él sabe que el tiempo de entregarme la presidencia está cerca. pic.twitter.com/gvZa6ueh30 — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) March 17, 2023

Colaboración con Estados Unidos, para seguridad

Gustavo de Hoyos tiene una gran preocupación en materia de inseguridad porque no se ha avanzado como se debería. Por ello, sostiene que haya una revisión de todas las opciones para mejorar la seguridad. Señala que se han escandalizado porque uno de sus vídeos dice que hay que revisar temas de la pena de muerte, cadena perpetua, extradición automática y buscar nuevo espacios de colaboración con Estados Unidos para que ayude al país en labores de inteligencia.

Confirma el empresario que a él sí le interesa que los satélites americanos, de común acuerdo con México, vigilen lo que hace la delincuencia organizada; le interesa que la tecnología avanzada ayude a la localización de personas desaparecidas y secuestradas, “es decir, en lugar de andar peleando con Estados Unidos como lo hace hoy el presidente López Obrador, yo propondría un acuerdo con mucha claridad sobre la mesa, nada en lo oscurito, para que esas capacidades tecnológicas de Estados Unidos sirvan para solucionar el problema de la inseguridad en el país”.

“Gracias a Dios, Yucatán es el más seguro del país, pero infortunadamente no todo mundo tiene la fortuna de vivir en ese estado”, señala.

“Allí se puede caminar plácidamente por las calles y avenidas, lo que allí es una normalidad cotidiana, en otros estados es una ignorancia en gran parte del país porque la gente no puede caminar a sus trabajos, no pueden dejar que sus hijos vayan a las tiendas de la esquina, las mujeres no pueden salir a trabajar de noche por miedo a ser violadas y secuestradas, creo que hay que hacer que el país completo recupere esta seguridad de la cual disfruta Yucatán”.

Movimiento Ciudadano, en la fórmula

De Hoyos Walther piensa llegar a la candidatura por medio de una propuesta de las asociaciones civiles Unidos y Sí por México, que él fundó, aun cuando el PAN sea el árbitro para la selección del candidato, según establece el acuerdo de la coalición.

Apuesta a que los partidos PAN, PRI y PRD tomen en cuenta la voz de la sociedad civil para que sea el mecanismo que dé entrada a aspirantes aunque no sean miembros del partido político.

“Me voy a ceñir en este método, tiene que ser amplio, incluyente, abierto y desde luego lo digo categóricamente, bajo ninguna circunstancia voy a ser yo quien divida a la oposición. Vengo a sumar, vengo a construir, a genera acuerdos, soy un constructor de acuerdos por definición, entonces, confío en que la fuerza de la ciudadanía, la fuerza que se expresó como la marea rosa el 26 de febrero va a tener la fuerza suficiente para que los partidos de oposición entiendan que requerimos una candidatura producto de una coalición y que esté legitimada en la sociedad civil. Sé que los partidos están valorando y analizando los cómos, confío en que al final llegaremos a una propuesta adecuada”.

Para De Hoyos Walther un reto personal será sumar a Movimiento Ciudadano a la oposición porque “es un gran partido, tiene una marca muy reconocida y fresca, tiene buenos políticos como los gobernadores de Nuevo León y Jalisco, y el alcalde de Monterrey que son muy buenos amigos”.

“MC tiene mucho que aportar para esta alternancia, lo que se trata es de ponerse de acuerdo y por ello sostengo que un gobierno de coalición encabezada por un ciudadano de la sociedad civil, es la solución para la oposición”, puntualiza el aspirante a la candidatura presidencial.