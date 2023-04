La muerte de Pedro Infante en Mérida: la historia detrás de las fotos de Isidro Ávila

MÉRIDA.- Horroroso. Así define Isidro Ávila Villacís las escenas que vio el 15 de abril de 1957. Sin embargo, prefiere no entrar en detalles. "No es para publicar", dice el decano fotógrafo de Diario de Yucatán, hoy de casi 94 años de edad.

No obstante, varias de las imágenes que él captó son hoy las que el mundo conoce de la muerte de Pedro Infante. Él prefiere recordar al ídolo que había hecho de Mérida su segunda casa y de muchos de aquí, sus amigos. El "romántico héroe de película", como lo llamó el Diario, tenía propiedades en Progreso y la capital yucateca.

"Muchas veces fuimos a entrevistarlo. Cuando salía a la calle, salía en su carro y paraba en cualquier lugar. Toda la gente se paraba a saludarlo. Otras veces paraba en su moto. La gente lo conocía y era amable. La gente era un dulce con el artista y el artista con la gente", recuerda el fotoperiodista retirado, quien entonces tenía 27 años de edad y poco menos de dos años de haberse incorporado al Diario.

Para esas fechas, Pedro Infante estaba casado con una yucateca, Irma Dorantes, quien tenía 22 años de edad. La boda fue en Mérida. De hecho, las páginas del Diario narran que la mañana del accidente el actor regresaba a verla con apuro a la Ciudad de México. Días antes, el 9 de abril, la Suprema Corte de Justicia había declarado inválido su matrimonio. Pedro se casó primero con la señora María Luisa León Rosas, quien lo acusó de bigamia.

¿En qué año murió Pedro Infante?

El accidente ocurrió temprano, a las 7:45 de la mañana de aquel lunes de la Semana Santa de 1957. Pedro Infante, quien aprendió a pilotar aviones en Mérida y realizaba viajes en la Península, viajaba como copiloto del capitán Víctor Manuel Vidal Lorca, un hombre de 40 años edad, oriundo de Villahermosa, Tabasco, y vecino de la colonia Alemán, condecorado meses antes por más de 10 mil horas de vuelo sin incidentes.

"Un avión carguero de la Tamsa se estrelló hoy en Mérida: Perecieron Pedro Infante, el capitán Vidal y el mecánico". Ese fue el título de dos líneas a ocho columnas de la edición extra de ese día. Sí, ese 15 de abril horas después de accidente circuló una segunda edición del Diario, pocas horas después de ocurrido el accidente.

La portada de la edición extra de Diario de Yucatán del 15 de abril de 1957

Esa "extra" tuvo fotografías de Ávila Villacís, para quien ese día la jornada comenzó de manera normal. "Salí a buscar imágenes de la calle, cotidianas al Centro, cuando vimos humo y le pregunté por ello a un policía. 'Creo que cayó una avioneta', me dijo". Entonces el hombre se dirigió en su bicicleta al lugar.

La aeronave, un tetramotor, cayó invertida sobre el patio trasero de una tienda de la calle 54 sur con 87, La Socorrito. Estaba hecha pedazos, al igual que la carga que llevaba (6,000 kilos de pescado entre otras cosas) y los cuerpos de sus ocupantes, que estaban totalmente carbonizados. Los infortunados tripulantes de la nave, después de un intento de aterrizaje de emergencia, trataron de saltar por las ventanillas, consignó la crónica del Diario.

Muerte de Pedro Infante en Mérida

"Llego y me doy cuenta que solo tengo en la cámara para tomar tres fotos y no tenía otro rollo. Dije si voy a buscar uno, cuando vuelva ya se habrá acabado todo". Junto con él llegó también una multitud, unas mil personas, entre la que había "mucha gente con camaritas de cajón", las cuales eran básicas y para aficionados. Pues fue con ellas que logró captar las históricas imágenes.

"Comencé a pedírselas a la gente y todos me las prestaban". El periodista calcula que habrá usado como 10 de esas cámaras.

Una de las imágenes del accidente de Pedro Infante que captó Isidro Ávila Villacís

"Una joven de 18 años sufrió horrible muerte en el incendio que produjo la gasolina y que consumió dos predios y causó graves quemaduras a tres jóvenes, que tejían en un taller de camisería", relata sobre el accidente la edición del Diario de ese día. Ella era Ruth Rosel Chan, vecina de Teabo, "quien falleció envuelta en llamas 10 minutos después del accidente", se lee en el periódico. El otro fallecido fue el mecánico Marciano Bautista Escárraga, petuleño de 28 años de edad.

"Llegó el sacedote de San Sebastián, le puso una manta encima (al cuerpo de la joven) y se puso a rezar por ella. Esa fue mi primera foto", recuerda "don Isi", como lo conocen sus compañeros fotógrafos.

Isidro Ávila Villacís

Imágenes de Pedro Infante

Al llegar a la redacción el drama no terminaba. De todas las imágenes que captó con las "camaritas", solo logró recuperar entre seis y siete fotos, pues algunos rollos se velaron y otros se humedecieron. Y esas pocas imágenes son las que el mundo conoció del accidente. Para él, esa cobertura fue una gran lección. Desde aquel día siempre cargó rollos extra.

Al día siguiente se realizó el traslado de lo que serían los restos del ídolo, pues no había cuerpo como tal . "Ese ataúd se soldó para que no se abra", recuerda el hombre que también fotografió cuando la caja mortuoria fue subida a una aeronave, también de la Tamsa, para ser llevado a la Ciudad de México.

Ángel Infante, al fondo, acompañado de periodistas capitalinos, en la aeronave que trasladó los restos del cantante.

Años después, Ávila Villacís formó parte de un documental de la National Geographic sobre la muerte de Pedro Infante, en el que entrevistaron a varias personas que decían haber presenciado el hecho."Por suerte, a mi me tocó de último, por que la gente contaba puras mentiras y se los dije. Hay personas que decían que vieron los cuerpos. ¿Cuáles cuerpos? Yo no hablé de eso. No vamos a contar la masacre, lo que vamos a publicar es su vida con la gente en Mérida, les dije", recuerda el fotoperiodista, quien laboró por más de 54 años en Diario de Yucatán.

Y es que del accidente, a él no le gusta hablar de las escenas horrorosas que vio ese día, prefiere siempre destacar la historia de ese Pedro buena gente que vivía en Mérida y que falleció a los 38 años de edad.

