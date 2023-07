Internet en Yucatán: cuál es el dispositivo favorito de los yucatecos y cuántos usan este servicio

El 82.9 por ciento de los habitantes de Yucatán es usuario de internet y la mayoría ingresa a esa tecnología con la telefonía móvil, reporta la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) 2022.

El informe, cuyas conclusiones nacionales se dieron a conocer hace unos días, indica que el 80.2% de los yucatecos son usuarios de la telefonía celular.

Sin embargo, las líneas activas rebasan ese número. En un informe que difundió en 2019, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) indicó que en la entidad había entonces 97 líneas activas de aparatos móviles por cada cien yucatecos.

Cálculos conservadores de una de las distribuidoras principales apuntan a que en la actualidad se cubre el cien por ciento, es decir, en teoría hay un teléfono móvil por cada habitante.

Más de un teléfono celular por usuario de internet

Aunque podrían parecer contradictorios con el reporte de la Endutih, estos últimos datos no significan que 97 de cada cien yucatecos consignados en el informe —que consta en el anuario estadístico del IFT— posean un teléfono celular, pues hay personas que usan dos o más aparatos, según su actividad.

Esto explicaría que en las cifras de la Endutih aparezca un porcentaje general de 80.2% de la población de Yucatán como usuaria de teléfonos celulares. Un usuario puede representar más de un aparato.

El 19o. Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet 2023, que difundió la Asociación de Internet de México, revela que la pandemia de Covid-19 aceleró la adopción de tecnologías digitales en el país, a tal grado que hoy día el 80.8 por ciento de la población de seis años o más son usuarios de internet.

Esto arroja que ocho de cada diez personas de seis años o más accede a la red. En Yucatán es similar el porcentaje, pues, como indicamos líneas arriba, la cobertura alcanza al 82.9% de la población

El explosivo crecimiento de ese acceso, dice el estudio de la Asociación de Internet, estuvo acompañado de la adopción de dispositivos digitales y la dependencia de servicios y aplicaciones en línea para trabajo, educación y socialización.

La investigación fue realizada por la asociación en conjunto con la plataforma Knowsy. Se utilizó Inteligencia Artificial (IA) para analizar los datos.

Más de 96 millones de usuarios de internet

Algunas de las conclusiones más relevantes son:

La pandemia de Covid aceleró la adopción de tecnologías digitales en México. Se alcanzó un pico de crecimiento de 9.3%, para llegar a 96.87 millones de usuarios de internet.

Esos 96.87 millones representan el 80.8% de la población de seis años o más. La reducción en los precios de telecomunicaciones y el acceso a “smartphones” fueron factores clave en este aumento.

Para tener una idea del crecimiento, en 2015 eran 62.4 millones de personas, equivalentes al 57.4% de la población mexicana de entonces, las que podían acceder a internet.

Hábitos de conexión por generaciones

Los usuarios se ubican en su mayoría en la generación Z (27 por ciento), seguidos de cerca por la generación X (25%). En tercer lugar están los usuarios de la generación Millennial (22%) y les siguen los Baby Boomers (20%). Menos del seis por ciento de los encuestados pertenece a la Generación Silenciosa.

(27 por ciento), seguidos de cerca por la generación X (25%). En tercer lugar están los usuarios de la generación Millennial (22%) y les siguen los Baby Boomers (20%). Menos del seis por ciento de los encuestados pertenece a la Generación Silenciosa. La generación Z es la que tiene de 11 a 26 años de edad . La X es de 43 a 58 años . Los Baby Boomers van de 59 a 77 año s, y la Generación Silenciosa es de 78 a 95 años.

es la que tiene de . La es de . Los van de s, y la es de 78 a 95 años. —Al concluir la emergencia sanitaria por Covid , con el consiguiente fin del confinamiento domiciliario, se observó un cambio en los lugares de conexión, con una disminución en el hogar y un aumento en el empleo u oficina .

, con el consiguiente fin del confinamiento domiciliario, se observó un cambio en los lugares de conexión, con una disminución en el hogar y . —En 2022, el 95.8 por ciento de los usuarios se conectaba a internet desde el hogar. En 2023, el porcentaje bajó a 72.40%.

Efecto de las actividades presenciales en el uso del Internet

Los usuarios que se conectan desde el empleo u oficina registran un incremento de 28 puntos porcentuales respecto del año anterior, debido a la reincorporación a las actividades laborales presenciales.

de 28 puntos porcentuales respecto del año anterior, debido a la reincorporación a las actividades laborales presenciales. La conexión en escuelas presenta un aumento de 16 puntos en comparación con 2022, aunque continúa sensiblemente por debajo de los lugares de conexión mencionados anteriormente.

presenta un aumento de 16 puntos en comparación con 2022, aunque continúa sensiblemente por debajo de los lugares de conexión mencionados anteriormente. Los usuarios que se conectan en espacios públicos ocupan el último lugar, con un 12.60%. Sin embargo, esta cantidad muestra un crecimiento en relación con años anteriores.

Acceso a redes sociales y plataformas

El 84.80 por ciento de los usuarios utiliza internet para acceder a las redes sociales y a las aplicaciones de plataformas. El 76.30% recurre a la red para enviar y recibir mensaje de correo electrónico.

y a las aplicaciones de plataformas. El 76.30% recurre a la red para enviar y recibir mensaje de correo electrónico. El 67% lo utiliza para escuchar la radio y música; 63.2% prefiere ver películas y series televisivas, y 61.8% realiza operaciones bancarias.

¿Qué temen al navegar en la red?

El 81.5 por ciento de los encuestados identifica el robo de datos personales como el principal riesgo de navegación en la red. Es un aumento de 13 puntos en relación con el año anterior.

como el principal riesgo de navegación en la red. Es un aumento de 13 puntos en relación con el año anterior. El riesgo de infección de sus dispositivos y la invasión a la privacidad son identificados en proporción similar (58%).

son identificados en proporción similar (58%). La preocupación por el fraude electrónico muestra un aumento de 38 puntos porcentuales en relación con el año previo.

En proporción menor aparecen la exposición a contenidos falsos (26.50%) o inadecuados (24.60%). Ha aumentado la preocupación por el ciberacoso, que pasó del 9.2 por ciento en 2022 al 21% actual.

Aumento significativo en las videollamadas

Como en años anteriores, WhatsApp y Zoom aparecen como los programas más utilizados para realizar videollamadas.

El uso de ambos programas por parte de los encuestados muestra un aumento significativo: WhatsApp pasó de 63.6% en 2022 a un 89% actual, mientras que Zoom creció de 46.9 a 81%.

Aunque en tercer lugar, Google Meet también creció en número de usuarios, al pasar de 27.3 a un 70 por ciento.

WhatsApp y Facebook son las redes más populares

En cuanto a las redes sociales, WhatsApp, Facebook e Instagram siguen siendo, en ese orden, las más utilizadas por los usuarios de internet.

YouTube se mantiene en el cuarto sitio de las redes sociales más populares y ya se advierte un paulatino crecimiento de Tik Tok y Linkedin.

El estudio de la Asociación de Internet de México y la plataforma Knowsy A.I. arroja que el 95.60 por ciento de los usuarios de internet encuestados tiene una cuenta activa en WhatsApp.

Con 84.90% aparece Facebook, seguido de Instagram con 76.20%. Detrás se ubican YouTube, con 59.30%; Twitter, con 55.80; Linkedin, con 49.60; Tik Tok, con 44.20; Telegram, con 41.90, y Pinterest, con 33.50 por ciento.

Búsqueda de información y contacto social en internet

Sobre el uso que se da a las redes sociales, la tendencia se orienta a tres tipos de actividad: acceso a la información, contacto social e interés económico.

En el primer caso predominan la búsqueda de información (77% de los usuarios consultados contestó en ese sentido) y el consumo de contenidos de entretenimiento (62.60%).

En el segundo caso destacan el contacto con familiares y amigos (76.80% se conecta con ese motivo) y con colegas del trabajo (44.70%).

En el tercer bloque, el uso de redes está orientado a buscar recomendaciones de productos (35.60%), comprar artículos (33.50%), ofrecer y recibir servicios profesionales (26.40 y 22.50%, respectivamente), y buscar empleo (12.40%).

La publicidad más atractiva

Otro aspecto del estudio es el de la publicidad en línea. La relacionada con el entretenimiento predomina como la más atractiva, particularmente la vinculada con música (40.1%), películas (39.5%) y contenidos de interés (37.2%), señala el informe.

La publicidad sobre ropa y calzado (37.9 por ciento), así como la orientada al estilo de vida (34.8%) también forman parte del bloque de mayor éxito.

En un segundo nivel (en el rango del 21 al 28%) destaca la publicidad sobre libros, salud, artículos electrónicos y comida.

El estudio también indica que los usuarios encuestados reconocen a internet como una fuente publicitaria confiable, capaz de influir en su decisión de compra.

En concordancia con esta confianza, añade, el 92% de los usuarios confirma que ha comprado en línea productos publicitados en la red.

Del 8% de los entrevistados que no han realizado compras en línea, una tercera parte dice que prefiere realizar esas transacciones en forma presencial.

En menor porcentaje se encuentran los que no realizan compras en línea por no considerar el internet un medio seguro, por no estar interesados o por no tener necesidad.

Los productos que más se compran en línea son ropa, calzado, accesorios y artículos electrónicos. Les siguen boletos y servicios turísticos, artículos para el hogar y libros.