MÉRIDA.- Hoy se cumplen 100 años de la muerte de Felipe Carrillo Puerto, primer gobernador socialista de Yucatán. A la fecha, el motuleño se ha convertido en una figura en la que algunos políticos creen y de la que otros se cuelgan; además de que su asesinato hace recordar episodios que pueden repetirse si no se consolidan las instituciones, en opinión de dos políticos e investigadores entrevistados.

Ideas de Felipe Carrillo Puerto, vigentes

De su forma de gobernar “continúa vigente, aunque no quiere decir que necesariamente esté en práctica, el empoderamiento de los más desposeídos para tomar decisiones sobre su destino. Carrillo Puerto no fue un hombre que impusiera sus determinaciones sobre los grupos sociales”, explica Dulce María Sauri Riancho, doctora en Historia.

Dulce María Sauri Riancho, doctora en Historia. Política priista.

Por otro lado, la investigadora considera que “debería estar obsoleta la acción de concentrar el poder en una persona, en él. Cuando él muere, al no haber instituciones sólidas creadas para darle contenido y orden a su proyecto, este empieza a desvanecerse. Esa es una de las enormes lecciones de Felipe Carrillo Puerto en ese tramo final de su vida”, afirma la exlegisladora priista.

“Cuando dependen las cosas de un solo hombre y no de las instituciones, la muerte de ese hombre puede ser también la desaparición de las grandes causas que defendió. La apuesta que tenemos que hacer permanentemente es por las instituciones. Le podría ocurrir al Presidente, no pienso en Morena. Porque López Obrador no le ha apostado a las instituciones ni a su fortamecimiento, ha apostado por destruirlas”,añade.

Socialismo en Yucatán

Sobre el socialismo en Yucatán, Dulce María Sauri considera que está vigente “el compromiso con la justicia social. La parte del socialismo entendida como la prevalencia del estado sobre la sociedad, esa parte no debe estar vigente en Yucatán, es la parte que se está tratando de imponer al conjunto social a nivel nacional”

“A mí me parece que todo aquello que está dispuesto a poner los medios para que haya verdaderamente el poder de la sociedad para decidir la atención del interés colectivo y que la facilite puede tomar la etiqueta y puede ponérsela. Pero el socialismo tiene en el siglo XXI que estar combinado con el otro concepto fundamental que es la democracia, y esta no puede existir si no existen libertades”, explica la exgobernadora.

Monumento a Felipe Carrillo Puerto en Motul

Para la expresidenta del PRI, Felipe Carrillo Puerto “es una referencia en la congruencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. No digo que fuera perfecto, no lo pongo en un altar, endiosado”.

La doctora Sauri considera que podrían ser desaciertos el hecho de gobernar con su familia y tener una visión paternalista sobre la población maya. Pone de ejemplo la frase “No olvidéis a mis indios”… “Son míos, no tuyos”, dice la entrevistada. Sin embargo, “el haber realizado su primera intervención como gobernador en la lengua maya, muestra el profundo compromiso y su capacidad de comunicación con la población maya”, agrega.

2024, año de Felipe Carrillo Puerto

Al recordar que 2024 será declarado hoy por el presidente López Obrador como el año de Carrillo Puerto, la exsenadora afirma que “hay que celebrar su vida, pero no hay que olvidar las enseñanzas de su muerte”.

“Cuando se rompe el orden constitucional establecido, cuando se genera un movimiento en una parte de las fuerzas armadas en contra del gobierno establecido y de la constitución se crean circunstancias que llevan a la muerte, como fue el caso de Carrillo Puerto.

2024, año de Felipe Carrillo Puerto en México

“Pasó hace 100 años, pero eso no quiere decir que el pueblo de México esté con una vacuna contra este tipo de quebrantos institucionales. Porque no fue el Ejército de Porfirio Díaz el que ejecutó a Carrillo Puerto, fue el naciente ejército mexicano, el de la Constitución de 1917. Fue ahí donde se generó el fusilamiento del presidente electo Venustiano Carranza y fue el mismo que se dividió y generó el movimiento delahuertista”, recordó la historiadora.

En este contexto, Dulce Sauri considera que “el presidente de la república está poniendo a una gran institución, construida con mucho esfuerzo, con mucha sangre, como es el Ejército y las fuerzas armadas, en una situación de riesgo. Tienen que regresar a su función primordial que es la seguridad nacional, que es proteger a México. No son los que resuelven cualquier tema que se le ocurra al presidente, no porque no sean eficientes, sino porque no es su naturaleza. Los pone en riesgo. Es una imposición innecesaria e impertinente”, detalla.

“No, estamos vacunados o la vacuna que tenemos no tiene vigencia permanente. Puede tener fecha de caducidad si nos descuidamos y erosionamos las instituciones. No hay que pensar que eso pertenece al pasado. El quebranto de las instituciones terminó en un asesinato y eso puede volver a pasar. Para mí la soberbia pierde al pueblo, más cuando se tiene la facultad de decidir, hay poder y se centralizan las decisiones”, sentenció la entrevistada.

Carrillo Puerto, hombre visionario

Carlos Bojórquez Urzaiz, doctor en Historia. Consejero de Morena.

Por su parte, Carlos Bojórquez Urzaiz exdirector de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Uady, considera a Carrillo Puerto como un hombre visionario, “emanado del medio rural, del corazón del área henequenera, que sabe captar como ningún otro toda la problemática social, económica, política, que vivía Yucatán en los años subsiguientes del triunfo de la Revolución Mexicana”.

Para el académico, “la fortaleza de su visión a futuro fue la fundación de la UADY”, que en 2022 cumplió 100 años de fundada. También destacó “el espíritu de preservar la identidad maya”. El entrevistado considera que “todavía hay mucha gente en Yucatán que defiende sus ideales agrarios de que la tierra es de quien la trabaja”.

Sobre el socialismo en Yucatán opina que hay mucha gente en el estado que cree en sus bondades, entre ellos, él, aunque admite que se ha trasfigurado es el significado de la palabra socialista. Sin embargo, considera que el concepto que está vigente es “el poner en primer lugar al otro, antes de uno, del egoísmo, para tratar de lograr una igualdad con justicia”.

¿La izquierda en Yucatán es socialista?

“Yo creo que sí hay una izquierda socialista en Yucatán”, afirma. “¿Todos los que pertenecen a la izquierda coinciden con ese concepto?”, se le pregunta. “Esperaría que sí”, responde el también consejero de Morena.

“También hay gente que no es socialista, como en todos los ámbitos políticos. Hay gente que se quiere meter por intereses particulares. Eso está fuera de mi control y del control de cualquiera, porque son procesos sociales y políticos que trascienden a la voluntad del individuo. En este caso son problemas de la estructura política que vive México, que vivió durante 90 años”, explica el doctor en historia.

“Esta tradición maligna, o no benigna, sigue permeando en la vida política, como permean muchas prácticas, sociales, morales y económicas en la vida contemporánea”, añade.

La influencia de Carrillo Puerto en los políticos

“¿La figura de Felipe Carrillo Puerto tiene influencia real en los políticos actuales o solo es una figura de la que se cuelgan?”, fue la pregunta. “Las dos cosas”, respondió.

Bjórquez Urzaíz recuerda que cuando había las ceremonias para conmemorar su asesinato, “por un lado casi siempre los políticos hablaban maravillas de Carrillo aunque a espaldas del discurso practicaran todo lo contrario. Pero también ponían académicos de la Uady, que sí creen en lo que en lo que estudian”.

Ceremonia por el aniversario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto, en enero de 2023

“Hay esas dos versiones. Hay gente que sí cree en Carillo y hay gente que se cuelga de Carrillo y ahorita lo vamos a ver en el Centenario. Yo creo firmemente que el Presidente sí cree en Carrillo”.

El presidente López Obrador encabezará hoy en Motul una ceremonia en memoria de Carrillo Puerto. “Mucha gente va a ir allá para que la vea el Presidente o cualquier otra figura de relevancia. Eso, en todos lados. Hasta a misas van para que los vea el Arzobispo”.

“La pregunta que me hiciste, siempre me la hago yo también. Si van a ir todos porque realmente piensan en Carrillo como un guía de la vida de Yucatán o van por interés”, agrega el entrevistado.

Aportaciones de Carrillo Puerto

Bojórquez Urzáiz, presidente del consejo para conmemorar el centenario del asesinato de Carrillo Puerto, considera que “conocer es la mejor forma de resolver. Si no conocemos la obra de Carrillo Puerto estamos condenados a no hacer un gobierno con equidad, con justicia social”.

“Yo creo que el dignificar significa devolverle los valores cívicos a los yucatecos. Tenemos a Carrillo Puerto, a Héctor Victoria, a don Carlos Menéndez. Hay figuras fundamentales en la vida política, cultural y científica de Yucatán que son como faros y que debiéramos enseñarlos a la gente para que tomen esos caminos de manera honorable”, afirmó.

“Tenemos un ejemplo en Yucatán que estamos echando por la borda y no lo usamos en el sentido positivo, no de utilitarismo, sino de usar de ejemplo, las cosas que pasaron aquí. Los errores que se cometían, estudiar ese periodo”, explicó.

