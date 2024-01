Mérida está condenada a tener una inflación local alta por varios meses o quizá unos años más debido a su dinámica económica y características particulares, señaló Álvaro Cano Escalante, maestro en Economía y Administración.

En reciente artículo publicado en Diario de Yucatán, Marisol Cen Caamal, analista financiera y académica universitaria, afirmó que Mérida tiene la tercera inflación más alta de México, con 6.23% desde 2023, sólo por debajo de Tapachula, con 7.17%, y Jacona, Michoacán, con 6.59%.

La inflación en Mérida, mayor que el promedio nacional

El porcentaje de Mérida supera al promedio nacional, de 4.66% al finalizar 2023, de acuerdo con datos del Inegi.

La capital yucateca registra aumentos inflacionarios de 11.19% en ropa, calzado y accesorios, el porcentaje más alto del país; en alimentos y bebidas, de 6.83%, y en precios en la vivienda, de 2.96%.

Todos esos porcentajes son más altos que en Ciudad de México, que cerró 2023 con una tasa de 4.58% de inflación, ligeramente más baja que el promedio nacional.

¿Por qué es alta la inflación en Mérida?

Entrevistado sobre las causas de que la inflación en Mérida es alta, el maestro Cano Escalante explicó que se debe a las características y particularidades especiales de la dinámica económica de la capital yucateca, que la mantienen presionada hacia arriba.

Precisó que es un fenómeno económico totalmente local. “Surge por las características propias de la capital yucateca y no se presenta en otras localidades del Estado más que en Mérida”.

“El tema de la inflación local, aunque se percibe, no está en manos de las autoridades estatal ni municipales”

“Está exclusivamente en manos del gobierno federal, por medio del Banco de México, que suele aplicar políticas nacionales como la monetaria, que está centrada en mover la tasa objetivo y eso afecta o beneficia a todo el país”, aclaró.

El tema de la inflación, en manos del gobierno federal

“No hay un mecanismo que pueda mover (la autoridad local) para que no suba tanto la inflación en Mérida. Estrictamente, no tenemos estas herramientas. Lo que nos resta es esperar, no hay de otra”, continuó.

¿Mérida está condenada a tener una inflación alta?, preguntó el reportero.

“Así es. Probablemente veremos que esta inflación alta nos dure algunos meses o algunos años, es difícil que haya algún cambio brusco”, respondió.

“Este tema que nos interesa hoy, de la inflación local alta, ya lo vivió San Francisco de Campeche y Cancún, Quintana Roo, que tenían una inflación más alta que la de Mérida”.

“La preocupación de que está pasando en este momento en Mérida se debe a la dinámica local”.

La inflación alta en Mérida duraría meses o años

El maestro Cano Escalante explicó que este fenómeno de la inflación local alta no es de una quincena o mes, sino son procesos que duran meses o años.

“Por esta razón, solo queda esperar que Mérida vaya resolviendo el desequilibrio en los mercados locales en cuanto a la demanda y oferta”.

“Cuando haya ese ajuste de demanda y oferta agregada se espera que disminuya la inflación local”.

¿No hay alguna estrategia regional o especial para que disminuya la inflación local?

“En cuanto a la manera como se genera la inflación, el gobierno local tiene a su disposición muy poco para poder impactar la economía, es poco lo que podría hacer”, reconoció.

“Este proceso inflacionario obedece más al fenómeno nacional que escapa al control de la política económica estatal”.

“Estamos hablando de procesos migratorios, de la llegada de otras personas de otras entidades a la ciudad, del incremento en los costos de transporte de productos y servicios hacia la Península de Yucatán, a la inflación inercial que dura meses”.

“No hay herramientas locales que pueda atacar estos causantes de la alta inflación local”.

La inflación se refleja en el bolsillo de los ciudadanos

Cano Escalante dijo que técnica y académicamente es importante entender el tema de la inflación, es algo que los ciudadanos lo percibimos en el bolsillo cuando vamos al supermercado.

“El tema de la inflación en una ciudad está en el contexto de la situación nacional y el país atravesó por una fase muy importante en la inflación”

Sin embargo, continuó, afortunadamente a nivel nacional ya vamos saliendo, hay pasos claros de que se está controlando la inflación, lo cual es una buena noticia.

“Pero la inflación no es pareja en todo el territorio mexicano. Los estados y ciudades no tienen los datos iguales, algunos la tienen más alta y otras más bajas, pero esto no ocurre sólo en México sino en todo el mundo.

Dos causas del proceso inflacionario

“La inflación en Mérida la podemos comentar porque todo proceso inflacionario tiene que ver con dos causas: la primera se conoce como la demanda agregada, son los gastos que hacemos los agentes económicos: las familias, las empresas, los agentes externos y el gasto del gobierno”, explicó.

“El gasto de estos cuatro agentes económicos, cuando aumenta de manera significativa en comparación con la demanda de productos, ese desequilibrio entre los gastos y los productos, es la demanda”.

“El otro componente es la oferta agregada, tiene que ver más con los recursos, es decir, la disponibilidad de energía eléctrica, el costo de la gasolina, los bienes raíces, son de uso general, todas las familias y agentes económicos usan estos tipos de recursos”.

“México presenta cierta historia en relación con estos componentes, en algunas ciudades sube más rápido el precio de la gasolina y golpea a su índice de precios local, donde no sube tan rápido, el efecto inflacionario es menor”, dijo.

Características de Mérida que influyen en la inflación

“En el caso de Mérida, hablamos de ciertas características que se han presentado en los últimos meses y años”.

“Esta característica de las personas y familias que prefieren llegar a vivir en Mérida desajusta la demanda y oferta agregada”

“La ciudad tiene cierto número de productos y servicios disponibles, cuando vienen nuevas familias, ni siquiera tiene que ser una ola gigantesca migratoria, pero cuando la cantidad de personas que llegan supera la disponibilidad de esos productos y servicios suben los precios”.

“Lo vemos en las bienes raíces, es un aumento moderado, pero superior al promedio nacional. Se encarecen los terrenos y las viviendas, nos damos cuenta que aumenta paulatinamente los precios de estos bienes”.

La migración a Mérida impacta en los precios

“Esta migración a Mérida sí se percibe, se nota en las vialidades que se ven más traficadas”, reiteró.

“Tenemos la situación de la lejanía, es decir, la mayor parte de las mercancías y servicios provienen de otros lugares del país, como alimentos, calzado, ropa, artículos varios”.

“Hay un incremento en la demanda de esos productos que vienen de otros lugares y la logística para traerlos del centro y norte del país implica un costo: el flete, la movilidad de esos bienes se traduce en encarecimiento”

“Mérida tiene un fenómeno doble, tanto por la demanda como por la oferta, ambas están empujando la dinámica económica hacia arriba”.

“Va ganando la parte de la demanda, al crecer más que la parte de la oferta se ve reflejada en esta inflación local alta”, explicó el maestro Cano Escalante.

Impacto en calidad de vida de los habitantes de Mérida

“Los precios es el primer punto donde este fenómeno inflacionario, se ve el impacto de la calidad de vida de los habitantes. Es diferente la dinámica económica que puede tener otra ciudad distinta a Mérida”.

“En alguna localidad del centro u occidente del país podríamos decir que la inflación alta es por el crimen organizado, que empieza a posicionarse en los procesos productivos”.

“Se apropian del cobro de derecho de piso en ciertas actividades agrícolas, cobran una especie de impuesto por el traslado; esa dinámica hace sus propios procesos inflacionarios en esos lugares”, continúo.

“Pero la dinámica económica de Mérida ha presentado características y particularidades especiales que se traduce que la inflación local no disminuya o se mantenga presionada hacia arriba”

“Es un fenómeno totalmente local, digamos que surge por estas características y no se presenta en otras localidades del Estado”, insistió.

Llegará el momento en que baje la inflación en Mérida

Confía en que en Mérida baje la inflación alta, como sucedió en su momento en San Francisco Campeche y Cancún, que llevaron meses mientras se realizaba los propios ajustes económicos regionales.

Precisó que las circunstancias específicas de lo local toman un poco más de tiempo de ajustarse a la tendencia nacional, pero la muy buena noticia es que la tendencia de la inflación nacional está a la baja.

“Estamos viendo que Mérida, específicamente por su propia dinámica económica, se está tardando un poco más en ajustarse a la baja”.

“Sin embargo, si la inflación continúa en descenso, veremos que nuestra ciudad capital empezará a mostrar una tasa a la baja. Lo que toca es esperar”, concluyó.