Hace unos días el INEGI dio a conocer el dato de la inflación anual de 2023, que fue de 4.66%. Si bien esas son las cifras a escala nacional, como consumidores, al menos en Mérida, no sentimos que los precios hayan aumentado ese porcentaje.

Cuando vamos al super es notoria la diferencia si comparamos lo que podíamos comprar con cierta cantidad de dinero hace un año.

Pero no es que la inflación esté mal calculada, sino que este dato de inflación anual que nos presentan es un reflejo del promedio de todo el país.

¿Cómo se calcula la inflación?

En México se calcula mediante el llamado Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que es un indicador económico que mide la variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios, representativa del consumo de los hogares del país a lo largo del tiempo (INEGI, 2025).

Esta canasta con la que se calcula el INPC se integra con los productos y servicios que más consumimos los mexicanos. La información sobre lo que se consume en las familias se obtiene de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGASTO) 2012 y 2013, de donde al final se seleccionan y agrupan una muestra de 299 productos genéricos

A estos productos y servicios se les da seguimiento a sus precios, en diferentes puntos de venta y en diferentes ubicaciones geográficas. Posteriormente, con una estructura de ponderación ya determinada, se calcula el INPC.

Hay una página del INEGI con información de la inflación que recomiendo visitar: https://www.inegi.org.mx/programas/inpc/2018/default.html#Herramientas.

En esa página se pueden ver datos muy interesantes. Hay un mapa de precios donde se puede ver cuál fue la inflación anual en las principales ciudades del país. Mérida, por ejemplo, está entre las ciudades con inflación más alta en 2023. En primer lugar, estuvo Tapachula con 7.17% anual de inflación, seguido de Jacona, Michoacán, con 6.59%, y Mérida con 6.23% de inflación anual. Mientras que Ciudad de México tuvo una inflación del 4.58% anual, y como habíamos mencionado anteriormente, la inflación anual de todo el país fue de 4.66%.

Además, también se puede ver datos de cómo aumentaron los precios según los componentes del índice. Por ejemplo, en Mérida la ropa, calzado y accesorios tuvieron una variación anual de 11.19%, (la variación nacional de este rubro fue de 3.37%). Los alimentos, bebidas y tabaco, en Mérida aumentaron un 6.83% (el incremento nacional fue de 6.05%). La vivienda tuvo una variación anual de 2.96% (la nacional fue de 2%); y así, casi en todos los rubros salimos entre las variaciones anuales más altas.

Además, en esta página hay una sección donde podemos revisar la evolución de los precios de varios artículos en el tiempo.

¿Por qué nuestra ciudad tuvo una mayor inflación que otras ciudades?

La inflación se debe a un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Si hay más gente comprando y la oferta es menor, los precios suben. Ya hemos hablado anteriormente de que la migración que recibimos de personas de otros Estados, e incluso de otros países, está ejerciendo presión al incrementar la demanda.

En Tapachula, Chiapas, la ola de migrantes que busca llegar al norte, también ha afectado la inflación de la ciudad, colocándola entre las ciudades de mayor inflación.

Así que querido lector, si usted va al super y siente que ya no le alcanza, no está equivocado. La inflación de 4.66%, no nos representa.— Mérida, Yucatán.

Consultora Financiera y Directora de las Licenciaturas en Administración y Finanzas, Universidad Anáhuac Mayab