Tom Brady y Gisele Bündchen se divorcian tras 13 años de matrimonio

El mejor jugador de fútbol americano de la historia, Tom Brady, y la brasileña, Gisele Bündchen, se divorcian tras trece años de matrimonio y con dos hijos en común. La noticia fue dada a conocer por el jugador en sus redes sociales.

“Llegamos a esta decisión de forma amistosa y con gratitud por el tiempo que hemos pasado juntos”, publicó Brady en una historia de Instagram. “Hemos sido bendecidos con hijos hermosos y maravillosos que seguirán siendo el centro de nuestro mundo en todos los sentidos”, ha añadido.

“Llegamos a la decisión de poner fin a nuestro matrimonio después de pensarlo mucho. Hacerlo es, por supuesto, doloroso y difícil, como lo es para muchas personas que pasan por lo mismo cada día en todo el mundo. Sin embargo, solo deseamos lo mejor el uno para el otro mientras seguimos los nuevos capítulos de nuestras vidas que aún están por escribir. Y pedimos amablemente intimidad y respeto mientras navegamos por lo que vendrá en los próximos días y semanas”, concluye el comunicado del futbolista en su red social.

Acá el comunicado que compartió Tom Brady en su cuenta de Instagram

Historia de Tom Brady en su cuenta de Instagram

Pese a que la noticia sorprendió a muchos, otros más esperaban la confirmación, pues trascendió que ambos habían contratado abogados matrimonialistas para llegar al fin de su matrimonio y además, ya no vivían juntos.

¿Por qué se divorciaron Tom Brady y Gisele Bündchen?

La vuelta de Brady a los terrenos de juego pudo ser la gota que derramó el vaso. Tras anunciar su retirada, Brady, de 45 años, se arrepintió y fichó por los Tampa Bay Bucaneers, de Florida.

Gisele Bündchen, de 42 años, dejó claro en una entrevista con la revista Elle que no le gustaba la idea de que su marido volviese a la competición. “Obviamente, tengo mis preocupaciones: este es un deporte muy violento, y tengo a mis hijos y me gustaría que él estuviera más presente”, dijo. “Definitivamente, he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. Pero, en última instancia, creo que todo el mundo tiene que tomar una decisión que funcione para él. Él también tiene que buscar su alegría”, señaló, tras explicar que ella había hecho ya sacrificios para estar juntos.

Una fuente cercana a la pareja ha señalado a People que el acuerdo entre las dos partes está resuelto, tras unas semanas trabajando en los términos del mismo y que han acordado la custodia compartida de sus hijos: un chico de 13 años y una niña de 10. Brady tiene otro hijo de 15 años de una relación anterior con la actriz Bridget Moynahan. La publicación afirma que la iniciativa de la separación fue de la modelo.

La pareja se casó el 26 de febrero de 2009 en una pequeña ceremonia en la iglesia católica de Santa Mónica (California) y celebró una segunda ceremonia de matrimonio, en Costa Rica en abril de 2009.

. Los términos económicos del divorcio no han trascendido.