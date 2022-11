Salinas Pliego presume asiento en México vs Polonia; critican que su app no transmite el Mundial 2022

"Tío ayuda ... No puedo ver el partido en la app de Totalplay", respondieron los internautas al lugar a nivel de cancha de Salinas Pliego durante el México vs Polonia .

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego presumió el lugar a nivel de cancha desde el cual disfrutó al partido de México vs Polonia en el Mundial de Qatar 2022, pero pasó gran parte del partido frustrado.

"Vamos México ¡a ganar!", escribió Salinas Pliego en Twitter.

A través de su cuenta oficial de Twitter el dueño de TV Azteca compartió vídeos de su arribo al Stadium 974 de Ras Abu Aboud donde la Selección Mexicana tuvo su debut en Qatar 2022, una contienda que según el mexicano estuvo “de huev@” durante gran parte del partido.

Está de hueva!?? — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 22, 2022

La queja se dio poco antes de finalizar el primer tiempo, tras el cual el fundador de Grupo Salinas contestó a algunos cuestionamientos de sus seguidores en redes sociales sobre el Mundial 2022.

¿Se puede ver el partido México vs Polonia hoy en TV Azteca?

“Por qué no lo transmitieron en la App de Totalplay? Nos deja sin ver a la selección...”, “Don Ricardo, ¿Por qué no pago los derechos para transmitir el partido en línea?”, fueron algunos de los comentarios de los internautas debido a que el partido de México vs Polonia en las plataformas de TV Azteca.

Pésimo no pasar la transmisión en plataformas de tv azteca, por eso son segundones como siempre lo han sido, inviértele para mejorar tus plataformas, no seas cooodooo!! — Javier (@Javi_23Dreamer) November 22, 2022

Tío ayuda ... No puedo ver el partido en la app de @totalplaymx ??????????? — Mar Flores (@MarFlor02667399) November 22, 2022

La empresa de Salinas Pliego, quien tiene una deuda pendiente con el SAT, respondió que el partido de México vs Polonia hoy no fue transmitido en vivo por sus servicios de streaming por los derechos de autor por lo que no representa un negocio fructífero para su empresa.

Hola Rulo, sentimos el inconveniente, pero por cuestiones de derechos de autor la programación de Qatar 2022 solo podrá visualizarse desde el decodificador de tu servicio de TV.

*RicardoJ — TotalplayAyuda (@TotalplayAyuda) November 22, 2022

Sin embargo, quienes contaban con la señal de TV Azteca si pudieron ver el partido debut de México en el Mundial de Qatar 2022.

Ya viendo el mundial por @AztecaSiete saludos tio pic.twitter.com/qzgB3krP26 — chicarcas (@chicarcasmalo) November 22, 2022

“Ahora sí se puso bueno !!”, comentó Salinas Pliego en su Twitter al retomarse la contienda mundialista, aunque aún sin ventaja para México.

“Un gol será mucho pedir??? Especificando, que sea a favor el gol, no vaya a ser”, escribió Salinas Pliego tras varios minutos de retomarse el partido México vs Polonia.

Un gol será mucho pedir??? Especificando, que sea a favor el gol, no vaya a ser ?? — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 22, 2022

Salinas Pliego celebra penal tajado por Memo Ochoa

También en el segundo tiempo del partido entre México y Polonia el empresario se emocionó como los demás mexicanos por el penal atajado por “Memo” Ochoa y algunas de las jugadas de la Selección Mexicana.

El último momento de coraje y quejas fue en la recta final con críticas dirigidas al árbitro por una jugada que Salinas Pliego consideró debía ser marcada como penal: “Este pinche árbitro... Ha de ser Polaco !”.

Al finalizar el partido Salinas Pliego dijo que se iba a “echar el trago” con la familia y amigos que lo acompañaron a Qatar, donde las fuertes restricciones incluyeron prohibir la venta de alcohol en los estadios pero esto fue ignorado por aficionados mexicanos que ingresaron alcohol al país.

Esto ya valió madres, vámonos a echar el trago y divertirnos con la familia y amigos!



Gracias todos los fans mexicanos por las muestras de cariño y por las fotos… no me puedo detener con todos porque llegamos tarde, pero de corazón le agradezco al pueblo noble que anda por acá! pic.twitter.com/cshswVwfzM — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 22, 2022

México vs Polonia: Selección Mexicana empara 0-0

La Selección Mexicana empata a cero goles en su primer partido del Mundial Qatar 2022, siendo el guardameta Guillermo Ochoa la gran figura de la contienda al detener un penal de Robert Lewandowski.

¿Cómo afecta a México empatar contra Polonia?

En un empate sin goles, tanto Polonia como México suman una unidad gracias a lo cual se colocan como el segundo y tercer lugar respectivamente del sector C.

Ahora, Arabia Saudita suma tres puntos tras su victoria contra Argentina que ocupa el cuarto lugar con cero unidades.

México se enfrentará a Argentina el próximo sábado 27 de noviembre en Qatar 2022.

