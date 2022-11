"Canelo" Álvarez explica cómo sería el golpe que le daría a Messi (Vídeo)

MÉXICO.— Saúl "Canelo" Álvarez se mostró muy ofendido tras la viralización de un vídeo en el que supuestamente el argentino Lionel Messi "pateó" una camisa de la Selección de México". Debido a ello, el boxeador de forma contundente emitió una serie de mensajes en los que además de evidenciar su enojo, amenazó con golpear al exjugador de FC Barcelona. Tras la polémica que generaron sus comentarios, recientemente explica cómo sería el golpe que le daría a Messi.

Si bien el pugilista mexicano suele dar de qué hablar por sus triunfos en el ring, en los últimos días la prensa nacional e internacional le ha dado seguimiento a la amenaza que el "Canelo" lanzó en contra de Lionel Messi.

Recientemente, Álvarez admitió que no espera que el apodado 'La Pulga' ofrezca disculpas, por presuntamente haber "pateado" una camiseta de la Selección Mexicana mientras celebraba el triunfó de Argentina en el vestidor del Estadio Lusail, tras el partido de la segunda jornada de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Sin embargo aparentemente tampoco quiere que el argentino corrija su "error", pues Saúl ya pensó en el golpe que le propinará.

"No tengo necesidad de que lo diga, no espero eso ni lo voy a esperar. Me vale m$dr* si Messi dice una cosa, siempre voy a defender mi patria. Así soy yo y así voy a ser siempre. Nada más le diría lo que es, ‘la cagaste, cabrón y asúmelo y pide una disculpa’, si no le suelto una cachetada y ya", declaró en una entrevista para Imagen TV.