Croacia vs Marruecos. Un cruce vital por el podio

Croacia y Marruecos acariciaron la oportunidad de disputar la final de la Copa Mundial en Qatar y ahora se enfrentarán mañana por la “gloria” del tercer lugar de la competición.

El delantero croata Andrej Kramaric descartó la idea de que el tercer puesto en un Mundial no sirve de nada y el juego será en el estadio Internacional Khalifa.

“Me parece que si preguntan eso los jugadores marroquíes no creo que lo vean de esa manera”, afirmó ayer Kramaric.

“Jugarán a muerte porque el ganador de una medalla en una Copa Mundial se vuelve héroe inmortal en su país. Es lo mismo que haremos nosotros”.

Con todas las probabilidades en contra, Marruecos se convirtió en el primer equipo africano que alcanza las semifinales de una Copa del Mundo. Pero los Leones de Atlas fueron eliminados por la campeona defensor, Francia, que los derrotó 2-0 el miércoles.

Croacia, que alcanzó la final en Rusia en 2018, fue echada de la competición por Argentina, que la goleó el martes 3-0.

“Ocho de nosotros desde Rusia sabemos lo que es ganar una medalla en la Copa Mundial y tenemos muchos jugadores que no han tenido esa vivencia; nos encantaría que la experimentaran porque es algo que queda en uno el resto de su vida”, declaró Kramaric.

El atacante destacó que pese al desgaste de los seis partidos disputados en el Mundial, se siente bien.

“No estoy cansado y en cierto modo lamento que no haya más partidos. Es broma. Estoy bien, lleno de energía y motivación. No es el final de la temporada, no estamos tan cansados ??física y mentalmente, al menos por mi parte. Podría jugar otro campeonato”, finalizó.— AP