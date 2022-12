Futbolista argentino ''interrumpe'' concierto de cantante para presumir la Copa

BUENOS AIRES.— Las celebraciones de la Selección de Argentina tras obtener la Copa del Mundial Qatar 2022 continúan. Ahora fue Rodrigo De Paul, quien subió al escenario y en pleno concierto de la cantante Tini Stoessel festejó con todo y la Copa el triunfo de la escuadra albiceleste.

Futbolista de la Selección de Argentina ''interrumpe'' concierto de cantante para presumir la Copa

El pasado jueves 22 de diciembre, la exnovia del colombiano Sebastián Yatra ofreció uno de sus últimos conciertos del año en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, durante su presentación hubo un sorpresivo momento, pues el mediocampista Rodrigo De Paul subió al escenario con ella.

Pero lo que quizás algunos no se esperaban es que el jugador argentino, quien fue uno de los que hicieron posible que la Selección de Argentina consiguiera la tercera Copa de fútbol para el país sudamericano, "interrumpiera" el show de la intérprete de "Miénteme" para cantar el tema "Dale campeón".

En un vídeo que circula en redes sociales se puede ver cuando Rodrigo De Paul en pleno escenario levanta la Copa Mundial. Posteriormente dedica unas palabras de agradecimiento y finaliza su intervención cantando el tema que desde hace varios días llevan coreando los argentinos.

¡TINI, DE PAUL Y LA COPA DEL MUNDO! Se vivió un gran momento en el show de la cantante, dónde Motorcito fue homenajeado por todo el público. ¡Dale campeón! pic.twitter.com/gLCm8zKuRs — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2022

Rodrigo De Paul "sorprende" a Tini Stoessel en pleno concierto

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel tuvieron un emotivo reencuentro en Buenos Aires después de la hazaña mundialista, sin embargo, la visita del mediocampista del Atlético de Madrid a la cantante generó debate, ya que mientras algunos fueron "cautivados", otros mostraron molestia por su aparición en el Campo Argentino de Polo donde la intérprete de "La triple T" se presentó.

Y es que el futbolista argentino en todo momento se mostró de lo más cariñoso con la cantante, con quien tiene una relación desde el año pasado (2021).

Incluso tanto en sus historias de Instagram como en las de ella, ambos publicaron las fotos y vídeos de sus seguidores del momento en el que De Paul subió al escenario para festejar la victoria de la albiceleste.

Asimismo, ambos compartieron cuando Rodrigo le dedicó unas palabras a su novia, asegurando que gracias a ella se supera todos los días.

“Les voy a contar por qué amo a esta mujer. La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucha luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, expreso el futbolista.

Sin embargo, Rodrigo De Paul también fue severamente criticado por acudir al show de Tini con su hija Francesca, de tres años, fruto de su relación con la modelo Camila Homs.

