 ¿Es Messi? Joven se niega a acompañar a su mamá; pierde la oportunidad de conocer a Leo

ARGENTINA.— Bien dicen que hay oportunidades en la vida que no se vuelven a repetir, por lo que si las dejas pasar podrías arrepentirte de por vida. Un ejemplo de ello sería un joven argentino identificado como Fela, quien dio a conocer que tras haberse negado a acompañar a su mamá a un mandado se perdió la oportunidad de conocer a Lionel Messi.

A través de redes sociales, un joven desató los comentarios y una que otra burla luego de que diera a conocer que tuvo la posibilidad de conocer a Messi en personal, pero la dejó ir...

De acuerdo con el relato de Fela, su mamá le pidió que la acompañara a hacer unos trámites, pero esta idea no le pareció atractiva por lo que se negó.

Sin embargo, el joven argentino jamás imaginó que su progenitora y la estrella de la Selección de Argentina y el París Saint Germain tendrían un inesperado pero fortuito encuentro.

El chico también manifestó que mientras su mamá realizaba sus trámites en la ciudad de Funes —ubicada en el departamento de Rosario, de donde es oriundo el famoso futbolista argentino— se percató de la presencia de Messi.

“Mi vieja hoy me pidió que la acompañe a Funes a hacer un trámite, no podía y terminó en la casa de Dios”, detalló el joven aficionado totalmente arrepentido de no haber acompañado a su mamá.