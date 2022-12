Osuna jugará otra temporada en Japón

Roberto Osuna volverá a jugar la próxima temporada en el béisbol de Japón. El cerrador mexicano va por su segunda campaña en la pelota asiática, a la que prefirió ir pese a que hubo acercamientos de equipos de Grandes Ligas y que su contratación podría complicar que juegue en el Clásico Mundial de Béisbol con México.

“Bien contento, gracias a Dios. No pude pasar una mejor Noche Buena, con mi familia y con esa buena noticia. Contentos con la nueva oportunidad de volver y ya este año completo, que va a ser interesante también”, declaró en entrevista para la Revista Strikeout.

Los Fukuoka SoftBank Hawks serán su nuevo equipo, tras jugar con Chiba Lotte en la última temporada, con los que lanzó 29.2 entradas, con 0.91 de efectividad, 10 salvamentos y 32 ponches luego de dejar a los Diablos Rojos del México, lo que llevó al interés del nuevo equipo.

“Es un compromiso más fuerte, sobre todo por las expectativas que hay, por el monto económico. Son números que no se manejan tan fácil en Japón, las expectativas son grandes, la temporada que tuve el año pasado. Ahora este equipo hizo mucho énfasis en queremos ser campeones. Va a ser una temporada muy interesante para mí”.

El cerrador mexicano admitió que estuvo cerca de volver a las Grandes Ligas, pero la oferta fue mejor de Japón.

“Estuvimos a horas de cerrar un contrato en Estados Unidos, con un equipo cerca de la frontera. Estuvimos a horas, tuvimos unas seis reuniones con ellos. Lo que pasa es que no pudimos llegar a un acuerdo, los impuestos en Estados Unidos son mucho más altos que los de Japón, el monto por el cual me ofrecían iba a dejar de ganar bastante dinero a comparación de Japón. Fue una decisión más sobre el dinero. Estuve a horas. Ambos equipos me dieron horas para tomar la decisión y me incliné más por lo que fue una mejor oferta, con el equipo japonés”.

Se rumora que los Padres de San Diego sería el club que Roberto habría rechazado.

Osuna se había comprometido a jugar con México en el Clásico Mundial de Béisbol, pero la situación puede cambiar porque la liga nipona le pide un seguro médico en caso de lesión.

“El permiso sí existe, el equipo de Japón siempre te va a dar el permiso. Lo que pasa es que se tiene que pagar un seguro del contrato, el cual la Federación Mexicana o quien esté encargado del Clásico Mundial, tiene que pagar un seguro por mi contrato. Yo puedo ir al Clásico Mundial, pero iría con mi propio riesgo. Lo que dice el equipo japonés es anda, pero si te lesionas, ellos te pueden cancelar el contrato. Es por eso que por más que uno quiera representar a su país, también está el futuro mío y de toda mi familia. Si la selección mexicana paga el seguro que te pide el equipo japonés, no hay manera que te pueda negar el permiso. Rodrigo (López) y yo hemos estado muy al pendiente de ese tema. Ellos estaban al tanto de las reuniones que yo estaba teniendo con los equipos de Estados Unidos. Por eso no estábamos tan preocupados. Ahora que me comuniqué con ellos, de que me voy a inclinar con la oferta de Japón, estamos buscando la manera en la cual podamos darle solución a este tema. La única solución es pagar el seguro del contrato mío, de cualquier persona que venga de Japón, y estamos viendo cómo podemos hacerlo”.