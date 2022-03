Querétaro vs Atlas: Hernán Cristante revela que ha recibido amenazas de muerte

Cristante revela que ha recibido amenazas luego del Querétaro vs Atlas.. Cristante revela que ha recibido amenazas luego del Querétaro vs Atlas. . Foto: Internet

Tras los fuertes actos de violencia que se vivieron este fin de semana en La Corregidora durante el Querétaro vs Atlas, el director técnico de los Gallos Blancos, Hernán Cristante, reveló que le han llegado amenazas de muerte, no sólo a él, sino a varios integrantes del equipo. Cabe mencionar que el DT entró en polémica por un comentario que hizo y que se volvió viral en redes sociales en el que decía "afuera los reventamos" y mucha gente entendió que estaba incitando a la violencia. Aquí los detalles.

"No puedes estar tranquilo": Cristante sobre las amenazas a su familia y jugadores

Durante una conferencia de prensa, el técnico de Querétaro aclaró la controversia sobre el comentario que había hecho y reveló que tanto él como los jugadores y las familias han estado recibiendo constantes amenazas de muerte debido al enfrentamiento que originaron las barras bravas de los equipos en La Corregidora.

"Desafiliación es uno de los temores que hay, pero nada se asemeja al miedo de que estén amenazando a tu familia. Los jugadores han recibido amenazas. No puedes estar tranquilo... No escuché a nadie comentar que hubo gente de Querétaro ayudando a gente de Atlas, pasando una chamarra para que no estuvieran ahí, sacando a familias, abriendo nuestros vestidores, gente del plantel que fue a ver si los jugadores de Atlas o los árbitros necesitaban algo" declaró.

Las familias de los jugadores quieren irse de Querétaro

Continuando con el testimonio sobre el terror que se vive en la institución, el DT reveló que muchos de sus elementos y sus familias ya consideran marcharse.

"No es cómodo recibir amenazas. Hoy las mujeres de algunos de los chicos están pensando en irse, están sufriendo esa situación. Lo de las víctimas es lamentable, tristísimo, a nadie le gusta, pero la sensación de que estén amenazando a tu gente es muy desagradable", dijo.

¿Qué pasó en Querétaro vs Atlas?

Durante el partido de Querétaro ante el Atlas en el estadio "La Corregidora" se vivieron momentos muy violentos, luego de durante los primeros 17 minutos de la segunda mitad, aficionados de los gallos blancos y de los rojinegros protagonizaron una riña que dejó decenas de heridos.

La violencia duró varios minutos y se extendió hasta la cancha, por lo que el partido terminó suspendiéndose. Sin embargo, vídeos captados desde diversas partes del recinto comenzaron a ser difundidos en redes sociales, en donde se exhibe a aficionados desnudando, pateando y golpeando con múltiples objetos a seguidores del equipo rival.

¡TARDE LAMENTABLE! ???



La violencia de apoderó de La Corregidora y los altercados se trasladaron al terreno de juego...



Querétaro 0-1 Atlas#GallosxFOX pic.twitter.com/m8NN7ktvME — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 6, 2022

¿Cuántos muertos hubo en el partido de Querétaro vs Atlas?

De acuerdo a las declaraciones que ofreció el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, aseguró que ninguna persona perdió la vida en los hechos violentos y dispuso que María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Secretaria General de Gobierno de Querétaro, será la encargada de difundir la información oficial para evitar la propagación de rumores sobre estos hechos.

Asimismo, reveló que se ofrecerá información con total transparencia del estado de salud, tratamientos, así los resultados de análisis toxicológicos de todos los involucrados.