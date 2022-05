Cuartos de final Liga MX 2022: Horario y fechas de los partidos en vivo

Este fin de semana se disputó el repechaje del Clausura 2022, por lo que ahora ya quedaron definidos los partidos para disputarse los cuartos de final de la Liga MX

Ya están tanto los equipos que clasificaron directo, como los que se metieron a la pelea desde la repesca.

Este lunes se dieron a conocer las fechas y los horarios para las idas y vueltas de los cuartos de final de la Liga MX

Partidos de ida Liga MX

Miércoles 11 de mayo

Atlético de San Luis vs Pachuca - 19:00 horas

Puebla vs América - 21:05 horas

Jueves 12 de mayo

Cruz Azul vs Tigres - 19:00 horas

Chivas vs Atlas - 21:05 horas

Partidos de vuelta Liga MX

Sábado 14 de mayo

Pachuca vs Atlético de San Luis - 19:00 horas

América vs Puebla - 21:05 horas

Domingo 15 de mayo

Atlas vs Chivas - 18:00 horas

Tigres vs Cruz Azul - 20:05 horas.

Con información de la Liga MX