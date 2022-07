Comparta este artículo

MÉXICO.— Sergio ‘Checo’ Pérez, quien ayer tuvo que abandonar la carrera del Gran Premio de Austria, ha desatado la ternura y generado los elogios luego de que fuera captado ayudaba a una abuelita. El gesto que tuvo el piloto mexicano con la mujer de la tercera edad generó que el tapatío se "viralizara".

Checo Pérez desata los elogios al auxiliar a una abuelita: VÍDEO

Previo al Gran Premio de Austria, Checo Pérez fue captado en un aeropuerto portándose muy servicial y caballeroso con una abuelita.

El vídeo compartido en Twitter por la usuaria identificada como Evelyn Cervantes, dejó ver al piloto mexicano auxiliando a una adulta mayor, quien al parecer estaba teniendo problemas con una maleta.

“Sin duda, lo mejor de este viaje fue encontrarme con Checo Pérez en el aeropuerto”, destacó Evelyn, la usuaria que compartió el vídeo por primera vez.

Asimismo, el clip del miembro de la escudería Red Bull se viralizó en diversas plataformas, luego de que fans del tapatío e internautas elogiaron su actuar al interior del aeropuerto (específicamente en el área de revisión de equipaje), señalando que a diferencia de otras personalidades, él no se negó a ayudar a la abuelita al verla en dificultades.

Hasta el momento no se sabe en ni que fecha ni en qué lugar sucedió este momento, pero eso no ha evitado que cibernautas aplaudieran la calidad humana de Checo Pérez, quien no tuvo un buen fin de semana en Austria, ya que tuvo que abandonar la carrera en la vuelta 26; mientras que su compañero Max Verstappen se quedó con la segunda posición.