Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentarán por tercera ocasión dentro del ring el próximo sábado 17 de septiembre en Las Vegas. Sin embargo, una de las cosas más importantes cada vez que el boxeador mexicano pelea, es quién cantará el himno nacional y ahora se ha revelado por fin esta noticia. Aquí los detalles.

"Canelo" vs Golovkin: Revelan quién cantará el himno nacional en la pelea

Después de algunas semanas de incertidumbre se dio a conocer quién será la persona encargada de entonar el himno nacional mexicano este sábado previo a la pelea de Saúl "El Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin.

El equipo que trabaja con el boxeador mexicano han optado porque sea Carolina Ross, cantante sinaloense, quien interprete dicha melodía el día del encuentro entre ambos deportistas.

Carolina Ross confirma su participación en pelea del Canelo Álvarez

Nacida en Culiacán y con 26 años de edad, Ross saltó a la fama en 2013, cuando participó en el reality show "La Voz México".

"Familia, estoy muy contenta de compartirles que el próximo sábado 17 de septiembre voy a estar entonando con mucho orgullo nuestro Himno Nacional en Las Vegas, en la pelea de Saúl Álvarez, el ‘Canelo’; muy agradecida por esta oportunidad, de todo corazón", compartió Ross en sus cuentas de redes sociales. "No se lo pierdan. Muchas gracias a ustedes también, porque me acompañan en esta aventura, no me la creo".

Ross, quien es famosa por el éxito "Me vas a extrañar", aseguró que se siente muy honrada por la responsabilidad que tendrá.