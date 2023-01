Lamenta Roca Rey el cierre de la México

El diestro peruano Andrés Roca Rey, primera figura del toreo y base de los principales carteles en la geografía taurina, lamentó el que la Plaza México siga cerrada desde junio pasado, por una prohibición de los jueces.

“Me da pena porque cuando estas en la México se te ponen los pelos de punta, es la plaza (más importante) del país, uno le motiva ver su nombre allí, como torero me da pena, como persona me da más pena que la tauromaquia se vea ensuciada por temas políticos. Es algo que no lo merecen los toreros, ni la afición”, dijo el joven diestro en una conferencia de prensa en León, donde actuará este sábado, en el marco de su gira de dos meses por ruedos mexicanos.

El sábado, en La Plaza La Luz de León, Roca Rey alternará con los mexicanos José Mauricio y Leo Valadez, en la lidia de toros de Begoña.— Gaspar Silveira