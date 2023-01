ESPAÑA.— Luego de que se diera a conocer que Dani Alves fue mandado a prisión tras una denuncia en su contra por parte de una joven, quien lo acusó de una presunta agresión sexual en la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre, los medios también han estado al pendiente de Joana Sanz, la esposa del exfutbolista de Pumas, quien ha pasado de brindarle un apoyo total a borrar las fotos que tenían con el brasileño. Recientemente, se reportó que la modelo le pidió el divorcio, pero ella misma ha aclarado su postura.

Joana Sanz, esposa de Dani Alves, desmiente que le haya pedido el divorcio al brasileño

Tras las especulaciones que los medios internacionales han hecho sobre que Joana Sanz le ha pedido el divorcio a Dani Alves, tras ser detenido y encarcelado en la Prision de Brians 2, la modelo se ha visto en la necesidad de emitir un breve comunicado para desmentir la información que circula en cuanto a su relación sentimental con el exjugador del FC Barcelona.

A través de su cuenta de Instagram, Joana ha puntualizado que “cuando tenga algo que decir” lo hará ella. Por ello inició aclarando que la información que circula recientemente y en la que se le vincula es “totalmente falsas”. }

“Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto”, explicó la modelo .

“Agradezco la preocupación, pero en estos momentos hay un proceso en curso que no merece ser intoxicado”, agregó la esposa de Dani Alves en su comunicado.

No obstante, cabe destacar que Joana Sanz antes de este escrito había compartido dos capturas de pantalla en las que negó lo que publicó la periodista Leticia Requejo como información verdadera.

¿De dónde surgió el rumor de que Joana Sanz le pidió el divorcio a Dani Alves?

Fue durante el programa español de Ana Rosa, en el que a modo de exclusiva se reveló que Joana Sanz, la esposa de Dani Alves, le pidió el divorcio al exfutbolista de Pumas a través de su grupo de abogados después de haberlo defendido cuando iniciaban las investigaciones en su contra.

“Ya podemos confirmar que Joana Sanz ha pedido el divorcio a Dani Alves. Se lo han comunicado sus abogados porque ella la semana pasada pidió un ‘vis a vis’ (verlo personalmente) y él dijo que no quería”, detalló la periodista del panel, Leticia Requejo. Al mismo tiempo detalló que, “la abogada de Alves no ha dado una (respuesta)”.

La esposa de Dani Alves le habría pedido el divorcio por el acoso que sufre a la causa del presunto abuso sexual que comentió el futbolista

Tras la detención de Alves, la modelo comenzó a vivir un acoso mediático, al mismo tiempo, desde que Dani fue mandado a prisión preventiva, cada publicación que realiza aparentemente es malinterpretada.

Medios internacionales han reportado que al igual que el exfutbolista de la Liga MX, la modelo está atravesando por momentos difíciles, ya que no ha parado de recibir mensajes de insultos y amenazas en sus redes sociales a raíz de la presunta violación cometida por su pareja sentimental.

Sin embargo la modelo de 30 años se ha mostrado arrepentida de haberlo defendido. Y es que Joana Sanz al parecer ha sufrido un cambio en sus sus sentimientos y postura en cuanto al brasileño, pues tras un emotivo mensaje en el que le brindo su apoyo incondicional, la modelo sorprendió al borrar todas las fotos que tenían con su marido en su Instagram.

Cabe destacar que si bien la modelo española afirma que no ha pedido el divorcio como se especuló recientemente, al parecer tampoco quiere saber nada de Dani Alves y no quiere ser relacionada con el futbolista brasileño con quien se casó en 2017 tras un año de noviazgo.

¿Dani Alvés aceptará la condena otorgada tras ser denunciado por agresión sexual a una joven en una discoteca?

En cuanto a la situación de Dani Alves en prisión, el diario La Vanguardia, informó que al futbolista, se lo ve muy tranquilo, reservado, de pocas palabras y sin externalizar demasiadas emociones”.

“Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, fueron algunas declaraciones que habría dado con respecto a su futuro tras las rejas si el caso se resuelva en favor de la joven que lo acusa.