El mexicano Sergio “Checo” Pérez se pone serio cuando le preguntan sobre el rumor de una posible renovación de dos años con Red Bull Racing. El piloto mexicano lo rechaza: “no”, dice, después continúa el diálogo para agregar que “no hay ninguna prisa” por aumentar su relación con la escudería austriaca.

“No, por ahora estamos enfocados en terminar la temporada, empezar la temporada bien, creo que lo importante es que volvamos a encontrar el camino juntos, como equipo, y lo demás se irá dando, se dará en automático, no hay prisa, todavía hay mucha temporada por delante en el próximo año”, explicó “Checo” en una entrevista con ESPN.

El asiento de “Checo” en Red Bull se ha vuelto codiciado. El convertirse en el compañero del campeón de Fórmula Uno, Max Verstappen, es deseado por más de uno de los pilotos que conforman la parrilla de la actual temporada, aunque lo único cierto es que al mexicano le queda un año de contrato con la escudería austriaca.

Fue señalado hace unas semanas por su rendimiento en el Gran Premio de México, en el que el tapatío tuvo un impresionante accidente, apenas a segundos de empezar la competencia, que no le permitió seguir en el Autodromo Hermanos Rodríguez. “Volvería a hacer lo mismo, pero diferente”, reconoce “Checo”, ya a la distancia de ese día.

“Volvería a hacer lo mismo pero diferente, quizá le habría dado más espacio a Leclerc, es verdad que Charles tomó un riesgo importante, nunca esperé que los dos fuéramos a tomar un riesgo muy grande, quizá le hubiera dado más espacio, quizá Charles tenía un poco más de espacio en la parte derecha, pero tener la oportunidad de liderar el Gran Premio de casa, lo tienes que hacer, y lo dije, hubiera terminado, no decepcionado porque habría sido un buen resultado, pero haber terminado segundos, el sabor es diferente. Llevo dos años consecutivos, solo pensaba en ganar, me olvidé del campeonato, me olvidé de todo”, finalizó.