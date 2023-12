Los Tigres UANL, campeones defensores, recibirán hoy a los Pumas UNAM, en condiciones favorables para acceder a la final del torneo Apertura 2023.

Con un gol de Jesús Angulo, en un partido que jugaron con un hombre de más en la cancha durante más de media hora, los Tigres vencieron el jueves a sus rivales por 1-0 y ahora tienen contra las cuerdas a los Pumas.

Al tener ventaja en la serie, los Tigres pueden darse el lujo de perder por un gol y aún así serán finalista porque en caso de empate en la semifinal, se beneficiarán por haber terminado mejor en la fase regular.

Los Tigres son el único equipo que no ha perdido en su estadio y Pumas fue derrotado en cuatro de sus nueve juegos como visitante.

En el partido de ida el equipo de Nuevo León no contó con su principal goleador, el francés Andre Pierre Gignac, quien regresó hace unas horas a la concentración y podría hoy ser titular.

De ser así, Gignac buscará su gol 200 en la liga como el líder de una delantera en la que sobresalen el colombiano Luis Quiñones, el argentino Nicolás Ibáñez y el uruguayo Fernando Gorriarán.

El argentino Antonio Mohamed, entrenador de los Pumas, saldrá a buscar la victoria por dos goles con la filosofía de dar prioridad a la defensa y ser paciente en el ataque, que tendrá sus bujías en el uruguayo Gabriel Fernández y el mexicano César “Chino” Huerta.

Los Pumas, como locales, vencieron a los Tigres por 2-1 el 27 de agosto en la sexta jornada del campeonato.

No se relajan

Si bien Tigres es el candidato a ganar la serie, deberá ratificar su buen fútbol. Siboldi apostará al ataque, atento a aprovechar los espacios que pueda dejar el rival en su afán de atacar.

“El resultado me deja contento, lo que tenemos que hacer es no confiarnos, tenemos que salir atentos y decididos en busca del pase a la final, pero no va a ser fácil porque Pumas va a dar batalla, es solo un gol la diferencia y Pumas tiene con qué combatir”, dijo Siboldi tras el juego de ida.

Los Tigres buscan convertirse en el cuarto equipo en lograr un bicampeonato desde 1996, cuando se instalaron los torneos cortos en México. Antes ya lo hicieron Pumas, León y Atlas.

“Estos jugadores tienen hambre, deseos de triunfo e ilusión de llegar otra final”, agregó Siboldi. “El objetivo está en vista, en el horizonte, pensamos que se puede dar y estamos cada vez más cerca”, agregó.

El juego arrancará a las 20 horas y será transmitido por Televisa y TV Azteca.— EFE Y AP