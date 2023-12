CIUDAD DE MÉXICO.— El América le ganó a Tigres por una clara diferencia (3-0), sin embargo, en redes sociales se habló mucho del mal manejo arbitral, pues debido a una agresión de Alejandro Zendejas que no fue revisada por el VAR, Adonai Escobedo y el resto del equipo enfrentan diversas críticas.

Aficionados de Tigres y de otros equipos han señalado que esta omisión pudo haber sido un momento crucial en el encuentro pero prefirieron “encubrir” una tremenda falta.

Así fue la agresión de Alejandro Zendejas que no fue revisada por el VAR

La final del Apertura 2023 entre América y Tigres dejó un sabor amargo entre la afición, pues además de un fatal marcador, en redes sociales se habló de los incidentes en el campo de juego.

Mismos que presuntamente pasaron “desapercibidos” para los árbitros, pero no para los televidentes.

Y es que tras la victoria de la escuadra azulcrema, varios se quejaron de que mientras los Felinos se vieron reducido a 10 jugadores tras la expulsión de Raymundo Fulgencio por agredir a Julián Quiñones, Adonai Escobedo no hizo nada en contra de la violenta acción de Alejandro Zendejas.

La cual se ha viralizado en redes sociales, mediante un vídeo en el que se puede observar como el futbolista le propinó un cabezazo a un jugador de Tigres (aparentemente Diego Lainez) durante el encuentro.

Acción que sorprendentemente no fue sancionada por el silbante, e incluso no fue revisada en el VAR. Por lo tanto, no sancionaron al jugador del América.

Evidentemente, esto generó la indignación de los aficionados y críticas hacia la supuesta “ayuda” a las Águilas.

Acusan al VAR de haber ayudado al América

Por su parte, el comunicador Héctor Huerta expresó su sorpresa en redes sociales ante el presunto encubrimiento arbitral.

“Adonai Escobedo pierde de vista esta jugada, y del VAR tampoco le avisaron de esta agresión…”, destacó el comentarista deportivo.

Adonai Escobedo pierde de vista esta jugada, y del VAR tampoco le avisaron de esta agresión.

Henry Martin se salvó de irse del partido. pic.twitter.com/ZvyoM31fr0 — Héctor J Huerta (@HHuertaESPN) December 18, 2023

Asimismo, el periodista José Ramón Fernández publicó en su cuenta de X (antes Twitter) sobre la expulsión de Raymundo, la cual a su parecer fue injusta.

“Lo que el VAR del AZTECA no le mostró al árbitro. Una actuación digna de los premios Óscar. ¡Ambos eran amarilla!”, resaltó el experto en deportes, quien también compartió el vídeo de la agresión de Zendejas con el siguiente mensaje.

“Aquí no pasó nada, ni siquiera “amarilla”, ¿por qué? Porque el que agredió era “amarillo”. Ya le tocaba…”.

Aquí no pasó nada, ni siquiera “amarilla”, ¿por qué? Porque el que agredió era “amarillo”. Ya le tocaba… pic.twitter.com/gAK5xfoZJF — José Ramón Fernández (@joserra_espn) December 18, 2023

Por lo tanto, la controversia sobre las decisiones arbitrales y la falta de revisión de la agresión de Alejandro Zendejas generó que periodistas y usuarios de redes sociales consideraran que el silbante Adonai Escobedo no tuvo el mismo criterio de sanción en todas las faltas.

Incluso señalaron que algunos futbolistas del América protagonizaron jugadas que ameritaban amonestaciones, pero éstas no fueron “vistas”.

A pesar de la polémica, el América y su afición se encuentra celebrando la obtención de catorceavo título de Liga MX.