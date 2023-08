Luis Rubiales no renunciará a RFEF; Jenni Hermoso desmiente que el beso fue consentido

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol, en medio del escándalo que protagonizó por darle un beso a Jenni Hermoso en una final de la Copa del Mundo y sujetarse los genitales a modo de festejo, subió al estrado y expresó que no renunciaría a su cargo, pues lo sucedido "no era tan grave".

Además, relató cómo es que fue que sucedió todo y dijo que el beso fue consentido por la jugadora española. Ante esto una ola de críticas se ha desatado contra el funcionario.

"No voy a dimitir, ¿Por qué voy a hacerlo, si he hecho la mejor gestión en la historia del futbol español? ¿Es tan grave para que yo me vaya?".

Así, Rubiales se lavó las manos ante los aplausos de Jorge Vilda, seleccionador español femenil, y Luis de la Fuente, entrenador del equipo varonil.

"Ella me acercó a su cuerpo, me levantó. Le dije que sin ella no hubiéramos ganado el Mundial. Me dijo 'eres un crack'. Le pregunté: ¿un piquito? Y ella aceptó, eso fue lo que pasó", declaró Rubiales

Asimismo, Rubiales apuntó contra el "falso feminismo", al cual acusó como el motivo principal de una "persecución en su contra".

"El deseo que podía tener en ese beso es el mismo que podría tener dándole un beso a una de mis hijas. Por lo tanto, no hay deseo ni posición de dominio. Eso, toda la gente lo comprende. Aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos de los medios", agregó.

"Yo estoy diciendo la verdad. Hijas, apréndanlo. Ustedes si son feministas de verdad, no como el falso feminismo que hay por ahí", sentenció.

Jenni Hermoso desmiente a Luis Rubiales: ''El beso no fue consentido"

Jenni Hermoso desmintió la versión ofrecida por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la Asamblea Extraordinaria,

A través de un comunicado afirmó que "en ningún momento" consintió el beso que recibió en la boca y, junto al resto de jugadoras internacionales, pidió "cambios reales, tanto deportivos como estructurales".

"Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", aseguró

Como en su primer comunicado tras lo ocurrido en el acto de celebración del Mundial femenino, Jenni Hermoso se pronunció a través del sindicato FutPro. El escrito lo firman 56 jugadoras, entre ellas las 23 que se proclamaron campeonas del mundo en Sídney.

"A raíz de los acontecimientos sucedidos en la mañana de hoy y ante la perplejidad del discurso que ha pronunciado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don Luis Manuel Rubiales Béjar, las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres", señala.

"Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y, por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas", añadió.

Las futbolistas cierran el comunicado solicitando cambios en la RFEF y mostrando el sentimiento que tienen tras ver como la conquista histórica del Mundial, ha quedado a un lado tras la polémica desatada por la celebración de Luis Rubiales.

"Queremos acabar este comunicado pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la Selección Absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores. Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español".