Luis Rubiales dijo que quería casarse con Jenni Hermoso; VÍDEO desmentiría su versión

La polémica entre Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), y Jenni Hermoso, a quién besó tras ganar la copa del mundo sigue dando de qué hablar, pues ahora ha salido a la luz una supuesta boda que ambos tendrían, según Rubiales.

Además, ha salido a la luz el vídeo completo de lo que sucede entre él y la jugadora española, el cual demostraría que está mintiendo y que la RFEF está ocultando lo sucedido para evitar que lo destituyan del cargo. Esto es lo que se sabe.

Luis Rubiales dijo que tendría boda con Jenni Hermoso en el festejo del Mundial

Luego de que la FIFA suspendió provisionalmente a Luis Rubiales, ha salido a la luz un nuevo video en el que de nueva cuenta las declaraciones del directivo de la RFEF dan de qué hablar.

Fue durante una transmisión en vivo de Salma Paraluello en el que se aprecia a Luis en el vestidor con las jugadoras españolas mientras celebran su campeonato. Ahí, él les hace dos "anuncios" importantes.

El primero es que tenía un premio para las españolas, pues afirmó que todas tendrían permiso de tener unas vacaciones en Ibiza, hecho que desató la emoción.

Sin embargo, el segundo les causó sorpresa e incomodidad, pues el presidente de la RFEF dice que va a haber una boda entre él y Jenni Hermoso.

“celebraremos la boda de Jenni Hermoso y Luis Rubiales”, dijo entre risas el presidente

El vídeo que desmentiría versión de Luis Rubiales tras beso con Jenni Hermoso

En el video, que se ha viralizado en redes sociales, se observa claramente que es Luis Rubiales quien se abalanza sobre Hermoso, y no al revés, como él había afirmado. Esta nueva evidencia pone en tela de juicio las fotografías presentadas por la RFEF, que supuestamente demostraban que fue la campeona del mundo quien se le ''aventó'' al presidente de la RFEF.

En su declaración, Rubiales afirmó: "Y en el momento en el que apareció Jenni, ella me levantó a mí del suelo, me cogió pues por las caderas... Ella fue la que me subió en brazos y la que me acercó a su cuerpo, nos abrazamos y yo le dije: 'Olvídate del penalti, has estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado este Mundial'. Ella me contestó: 'Eres un crack'. Y yo le dije: '¿Un piquito?', Y ella me dijo: 'Vale'. Fue el piquito,".

¿Os acordáis de las fotos manipuladas que mandó la RFEF para negar la versión de Jenni Hermoso?



Pues en este nuevo vídeo se ve claro que es Rubiales el que salta, manosea y besa a la fuerza.



Ahora imaginaos lo que le hacen a una víctima de violencia sexual cuando no hay vídeos. pic.twitter.com/aXSFYTdsaS — Pablo Echenique (@PabloEchenique) August 28, 2023

La FIFA, ante la gravedad de las acusaciones, ha suspendido provisionalmente a Rubiales de toda actividad relacionada con el futbol a nivel nacional e internacional. Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación preprocesales, considerando la posibilidad de un delito de agresión sexual.