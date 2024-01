La yucateca Adriana Palma Guerrero, quien jugará con el Águila de Veracruz en la Liga Nacional de Sóftbol Femenil, organizada por la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), se reportará hoy con la novena jarocha, comenzando su ilusión de trascender en este deporte.

Adriana fue seleccionada por medio del draft y está lista para iniciar la campaña 2024 cuando su equipo visite a las Sultanas en Monterrey este 25 de enero.

“Me llamaron para preguntarme si estaba interesada, no rechacé la oportunidad, y participé en el draft y quedé con Veracruz, que es el más cercano a Yucatán. La verdad no tenía un equipo favorito, pero me siente a gusto con Veracruz”, señaló Adriana, quien también es seleccionada nacional de béisbol, aunque ahora tiene bien puestos los objetivos de sobresalir en la naciente liga de sóftbol.

“Creo que lo que esperan de esta liga es que se vayan sumando más equipos, aportando más, tener más peloteras, y ya no habrá más try outs para conformar la selección nacional de béisbol o softbol, porque basta ver la calidad en los juegos y de sus jugadoras”, dijo.

Con Veracruz la mánager será Flor Imperial Meza, quien fue seleccionada nacional y es oriunda de Mexicali, Baja California. La piloto estará junto con sus couches Marlen Lagunes Pérez, quien también estuvo con México en la Copa Mundial de Béisbol, además de las couches Estela Segovia, de bateo, y Marlene Segura, de pitcheo.

El equipo veracruzano tendrá a dos yucatecas, pues igual fue tomada en el draft de la Liga Mexicana la joven Andrea Durán López. “Somos dos jugadoras yucatecas, eso es muy importante para la promoción del deporte en el Estado”, señaló Adriana, de acuerdo con un comunicado del IDEY.