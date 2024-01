El centrocampista mexicano Andrés Guardado, que dejó el Betis después de seis años y medio para fichar por el León de la Liga MX, afirmó en su despedida oficial que se siente “bético” y lo será siempre, y que esta separación del club andaluz para regresar a México “no es un adiós”, sino “un hasta luego”.

En el acto del adiós al “Principito” organizado por el Betis en su Ciudad Deportiva Luis del Sol, el legendario internacional del Tri recordó que “hace diecisiete años” llegó a Europa, con 20 años tras su fichaje desde el Atlas al Deportivo de La Coruña en 2007, y se envolvió en la “bandera de México”, algo que ahora extiende a la del Real Betis.

“Intenté llevar la bandera de México a donde fui, representando a mi país, y siempre decir ‘Andrés, el mexicano’, pero a partir de ahora me llevo mi bufanda bética y seré ‘Andrés, el mexicano bético’”, recalcó Guardado, de 37 años.

El mediocampista tapatío, nacido el 28 de septiembre de 1986 en Guadalajara (estado de Jalisco), se mostró emocionado por el cariño recibido en su despedida por los dirigentes del Betis, con su presidente, Ángel Haro, a la cabeza, el técnico chileno Manuel Pellegrini y todos sus compañeros, y confió en haber dejado un legado en el equipo verdiblanco, pues además todos se despidieron de él de gran forma.

“Espero que dentro de unos años, cuando la gente se acuerde de mí, diga Andrés Guardado es uno de los nuestros, porque me siento así. Soy bético de toda la vida, desde chiquitito -bromeó-, y quiero mucho al club, a la ciudad y a la afición. Para mí no es fácil tomar esta decisión por todo lo que representa, pero esto no es un adiós, es un hasta luego; estoy seguro”, recalcó.— EFE