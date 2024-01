La temporada de la NFL está por culminar en las próximas semanas y el cierre es el Super Bowl 2024. El medio tiempo o también llamado “halftime show” estará lleno de artistas y famosos invitados, además de Usher quien será el “headliner” principal.

Aquí te decimos quién va a estar en el Super Bowl 2024, qué equipos podrían llegar, quién va a cantar y todo lo que debes saber sobre la final de la NFL.

Cuándo es el Super Bowl 2024: Fecha y hora

El Super Bowl 2024 será el domingo 11 de febrero a las 5:00 pm (hora del centro de México). La sede del SB LVIII es el Allegiant Stadium de Las Vegas, “casa” de Los Raiders y donde los equipos se enfrentarán para ver quién se queda con el máximo trofeo de la NFL, el Vince Lombardi.

¿Qué equipos jugarán el Super Bowl 2024?

Hasta el momento no se sabe qué equipos juegan el Super Bowl 2024, pues aún falta que se definan las finales de conferencia que se llevarán a cabo el domingo 28 de enero.

Final de conferencia NFL 2024:

Baltimore Ravens vs Kansas City Chiefs : Dom 28 de enero a las 2:00 pm (hora del centro de México)

: Dom 28 de enero a las 2:00 pm (hora del centro de México) San Francisco 49’s vs Detroit Lions: Dom 28 de enero a las 5:30 pm (hora del centro de México)

Son esos cuatro equipos los que podrían llegar al Super Bowl LVIII; hasta el momento los favoritos son los actuales campeones, Patrick Mahomes y los Chiefs, y el joven Brock Purdy en compañía de Nick Bosa y los 49’s de San Francisco, pero no será hasta este domingo que se defina quién va a estar en el Super Tazón.

Super Bowl 2024 medio tiempo: Artistas invitados

Como lo mencionamos anteriormente, será Usher quien estará en el medio tiempo del Super Bowl 2024 como artista principal. Hace un par de semanas, la NFL junto con Apple Music, que es el patrocinador oficial del halftime show del SB 2024, lanzó el teaser oficial en el que el cantante colaboró con famosos como: Jungkook de BTS, Lebron James, jugador de básquetball, J Balvin, entre otros.

Además, Apple Music anunció una lista de reproducción llamada “My road to halftime” (en español, Mi camino al medio tiempo), la cual fue creada por el cantante estadounidense y que ya puede ser escuchada por los suscriptores a la plataforma de música.

En la playlist están éxitos de Usher como: Think of you, U don’t have to call, U got it bad, Good good, You make me wanna, My boo y No limit, sin embargo, usuarios afirman que estas podrían ser las canciones que cantará en el Super Bowl.

Incluso, también se pueden escuchar canciones de otros artistas como Beyoncé, Alicia Keys, DJ Snake y Eminem, entre otros, por lo que también se está especulando que alguno de ellos será invitado para presentarse en el medio tiempo.

Por otro lado, otros artistas que estarán en el Super Bowl LVIII y que la NFL confirmó son: Reba McEntire, quien estará cantando el himno nacional de Estados Unidos; Post Malone estará interpretando “America the Beautiful”, mientras que Andra, ganadora del Grammy, cantará “Lift every voice and sing”.

Super Bowl 2024: Dónde y cómo verlo EN VIVO

En México, los seguidores de la NFL podrán ver el partido del Super Bowl LVIII en vivo a través de las señales de TUDN y TV Azteca. En caso de tener televisión de paga también se transmitirá por canales como: ESPN, Fox Sports, NBC, entre otras cadenas televisivas.

Diversas plataformas de streaming como Star Plus y Amazon Prime también tendrán la transmisión en vivo siempre y cuando tengas suscripción en alguna de ellas.

