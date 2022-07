Tienda mexicana expande fronteras a Sudamérica y próximamente Europa

MÉXICO.- La cadena de tiendas de conveniencia perteneciente a Fomento Económico Mexicano (Femsa), Oxxo, continúa con una expansión a segmentos internacionales que incluye la apertura de sucursales en países de Sudamérica y ahora la posibilidad de adentrarse al mercado europeo.

El pasado 5 de julio Femsa anunció la adquisición de la cadena de tiendas de conveniencia suiza, Valora, un trato que costó 1,150 millones de dólares a la multinacional mexicana a cambio de 2,274 puntos de venta en Europa bajo 15 nombres de marca diferentes.

La compra de Valora es el primer movimiento de Femsa fuera del mercado de América Latina y podría abrir paso a una expansión hacia Europa y otros países. Además, el trato incluye tiendas de pretzels, cafeterías y otros conceptos de negocio que son territorio sin precedentes para el corporativo.

“Después de construir Oxxos en todos los rincones de México, la empresa recurre a la región más rica del mundo para su futuro”, escribió en Twitter la consultora Latinometrics al analizar la “expansión imparable” de Oxxo.

La expansión internacional de las tiendas Oxxo comenzó en 2009, cuando Femsa abrió cinco sucursales en Bogotá, Colombia. Actualmente, la cadena cuenta con más de 300 puntos de venta en países como Perú, Chile y Brasil.

En lo que respecta a la expansión a otro continente, el director general de Femsa, Daniel Rodríguez explicó que la compra de Valora representa "una puerta de entrada a Europa".

"Se espera que Valora acelere su ruta de crecimiento apalancándose en la experiencia de FEMSA en el comercio de conveniencia y servirá como una plataforma para crecimiento adicional en los mercados de conveniencia y servicio de comida (foodvenience) en Europa", afirmó Femsa en un comunicado.

Por su parte, Valora Group aseguró que “la operación con Femsa incluye planes para acelerar el crecimiento en Suiza, Alemania y otros países europeos donde Valora opera tiendas de conveniencia y servicios de alimentación”.

De acuerdo con el análisis de Latinometrics, el PIB per cápita promedio en la Unión Europea es de aproximadamente $ 38K, mientras que México se ubica en los $10K por lo que el segmento europeo representa una de las oportunidades de crecimiento más atractivas para la empresa mexicana.

Por el momento, Femsa no ha aclarado si mantendrá los nombres de marca y conceptos de negocio adquiridos durante la compra de Valora, pero al considerar el rápido crecimiento de su tienda de conveniencia más famosa es posible que Oxxo logre entrar pronto al mercado europeo.

"Hay más Oxxos en México que Starbucks en EU […] un Oxxo justo al lado de la Torre Eiffel se convirtió en una posibilidad no tan alocada.", explicó Latinometrics.

