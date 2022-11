Olegario M. Moguel Bernal: Informar y formar opinión y ciudadanía

La semana que recién termina se celebró en esta ciudad el Congreso Digital Media Latam 2022, una reunión donde periodistas exponen a periodistas casos de éxito en la industria de la información digital en América Latina.

Los expositores no vinieron solo de la región. Estuvo aquí gente de varios continentes.

Estos eventos son vigorizantes, no únicamente para la industria, sino en general para la economía local y para los propios profesionales que después de dos años de encierro empiezan a asomar la cabeza, y en qué forma.

Debe añadirse que estos eventos igualmente arrojan un saldo agridulce. Al tiempo que confirmamos que el periodismo es un oficio pujante y vigoroso, que no cesa en su tarea de informar y formar contra viento, marea y regímenes, corroboramos que los ataques desde el poder no cesan contra aquellos que ejercen la profesión en cualquier punto de la macrorregión a la que pertenecemos. Las presiones, agresiones y amenazas llegan lo mismo en Honduras que en El Salvador, México y otras latitudes.

En la jornada inaugural, Fernando de Yarza, presidente de la World Association of Newspapers, agrupación que organizó el encuentro, recriminó al presidente Andrés Manuel López Obrador no apoyar a los periodistas en México y minimizar las agresiones y muertes de quienes ejercen el oficio. Dijo también que, cuando en julio se lanzó una condena similar, el mandatario lo calificó de campaña de desprestigio a su gobierno.

¿Cómo responder a esta actitud oficial?

La respuesta es haciendo más y mejor periodismo, con información de hechos que desvelen aquello que los ocupantes de posiciones de poder, oficiales y no, quieren ocultar, y buscando apoyo en los organismos no gubernamentales de protección a periodistas, porque está visto que desde el poder esa ayuda no llegará, ni en México ni en el resto de la región.

El periodismo debe insistir en su tarea de exhibir torceduras, pero también en la de trabajar en pro del despertar ciudadano, con la difusión de actos de la ciudadanía y con la explicación del porqué de los hechos, considerando en todo momento al lector como un ser con elevada inteligencia que destina tiempo a la reflexión.

No el que escucha, ve o lee y pasa de largo, que es al que históricamente le han apostado los medios electrónicos y que ahora las redes sociales hacen suyos.

Por fortuna, las mismas redes son una herramienta valiosa para el despertar y la reflexión de aquellos otros, los contestatarios, los inconformes, los que no se quedan con el discurso oficial, no importa quien sea el ocupante del poder.

¿Cómo responder a un agresor contumaz, a aquel que busca se le responda a la agresión?

Sirva el siguiente ejemplo. Circula en redes un vídeo donde la diputada María Clemente persigue a un joven que sostiene una bandera de México, en Paseo de la Reforma, durante la marcha en defensa del INE el domingo pasado. El susodicho huye abiertamente de la diputada, que le grita “maricón” por escapar. El vídeo continúa con la legisladora tildando a los marchistas de “nacos”, entre otros dichos.

Con ustedes la diputada Trans de morena @MARIACLEMENTEMX intentando reventar la marcha pacífica y cuidada en la capital del país. pic.twitter.com/WxtTCtfBwy — Carlos Torres ? (@CarlosTorresF_) November 14, 2022

En primera instancia, al ver el vídeo del joven perseguido uno pensaría que, en efecto, es un cobarde. Pero, pensándolo mejor, se cae en la cuenta de que en realidad es un sujeto con una valentía extraordinaria. Se necesita ser verdaderamente valiente para no responder a la agresión con otra agresión.

Son muchas agallas las que se requieren para no caer en una provocación. Al no hacerlo, evitó dar razones para que los marchistas fueran calificados de agresivos, intolerantes, monstruos y trogloditas. Evitó, con su valiente actitud, que la sangre llegara al río y con esa actitud construyó kilos de ciudadanía, que tanta falta hacen.

La civilidad, la manifestación pacífica, la fiesta de alegría cívica hizo más contundente la fuerza de los ciudadanos. Sí, ciudadanos de a pie que fueron por iniciativa propia. No por jugos y tortas, no por amenazas de perder beneficios o privilegios, no porque les pusieron camiones a su servicio, no porque quieren hacer fuercitas a ver quién lleva más gente a las calles.

Entonces, ¿cómo responder a agresores pertinaces? La respuesta es, pues, con buen periodismo y participación cívica.

Grupo Megamedia así lo subrayó en la velada que ofreció la noche del jueves a los asistentes al congreso de la WAN, al subrayar el papel informativo de su buque insignia: “Diario de Yucatán ha entendido que la diversificación y adaptación son piezas clave para permanecer como líder en el tiempo y continuar su misión de informar y formar opinión y ciudadanía”.— Mérida, Yucatán.

Correo: olegario.moguel@megamedia.com.mx

Twitter: @olegariomoguel

*) Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia