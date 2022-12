Columna 7 Por Dr. Carlos Enrique Pacheco Coello: Pierden el piso por el poder

En el año 2022, por no hablar de lo mismo que ha sucedido en años anteriores, se están incrementando las ansias del poder en todo el planeta tierra el cual es mal interpretado como dinero. La ceguera es no querer ver que ese verbo “poder” es para servir y no para servirse a costa de la gente pobre, quienes no tienen vida digna.

A la mayoría de las empresas solo les interesa la utilidad en sus resultados y ¿cómo lo hacen? pagando menos, con el pretexto de la inflación y del Covid-19. Los terratenientes y gobiernos han metido mano oscura en su “dios” dinero.

Volviendo a los empresarios confunden la eficiencia con la eficacia recortando empleos, aumentan los precios y lo sustituyen con tecnología, lo cual se les puede voltear. La tecnología no es mala, pero debe de servir al humano y no al revés.

En las universidades también están ciegos creando carreras que no funcionan y buscando ser directores sin tener liderazgo. Un líder no tiene que saber de todo, solo saber delegar. Se están ahogando porque les han recortado recursos (hay soluciones nada es imposible) y eso les impide crear ciencia a través de las investigaciones, y las que he visto, carecen de valor real para la sociedad.

Estoy seguro de que pronto saldrán de sus problemas económicos a los cuales las metieron las instancias mundiales al cambiar lo económico por la educación.

Como ejemplo: “Al tener muchos hijos, se controlaron los nacimientos a dos hijos y la población es más adulta y ahora dicen que ya no rinden como los jóvenes. Se confunde producción con productividad. ¿Por qué señalo que pronto vamos a salir? Simple, porque ahora los docentes antiguos se jubilan y lo más lógico es que pronto fallezcan y a los nuevos les podrán cobrar o eliminar las prestaciones.

En el sector gubernamental cada día veo una tremenda lucha por el poder y dicen que hay democracia. ¿En dónde? que me lo digan, ya estoy ciego.

Marchas, ismos, debates en donde se pelean unos con otros. En mi opinión no debe de actuarse de esta forma, mejor que pisen el lodo y den soluciones. Se está perdiendo el piso y nos estamos hundiendo hasta el sumidero con tal de tener poder (Pero el bueno el que sirve a la sociedad). Como decía mi maestro Francisco Álvarez Vales, el que no sirve a la sociedad no sirve para tener “poder” (Nos ponía la marca del zorro en nuestros exámenes). Del poder Judicial mejor no hablo.

Finalizo dando gracias a Diario de Yucatán por creer en Columna 7. Gracias Pablo, Franklin. Gracias Luis, excelente gerente de producción de nuestro querido Diario y a todos festejemos el cumpleaños del nacimiento de Jesús y que 2023 nos quite la ceguera como hizo con el ciego de su tiempo.— Mérida

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad Anáhuac campus Mayab