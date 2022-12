Plaza Grande: buscan la amistad de Liborio Vidal Aguilar, el ''espléndido'' amigo

Va por lo seguro

El expriista Walter Salazar Cano ya comienza a ser presa del nerviosismo y, al parecer, esto lo condujo a un acercamiento con su excompañero de partido Liborio Vidal Aguilar, hoy secretario de Educación del gobierno del Estado.

De acuerdo con nuestras fuentes, ambos se reunieron recientemente en oficinas de la empresa del vallisoletano, a quien Salazar Cano le ofreció sumarse a sus actividades políticas porque Luis Correa Mena y Jorge Puga Rubio, operadores del alcalde Renán Barrera Concha, ya no le prestan atención y no ve nada claro con ellos.

Posteriormente, nos aseguran, el exsecretario de Desarrollo Social en el gobierno de Rolando Zapata Bello sostuvo una reunión con sus allegados, a quienes dijo que trabajarían políticamente con Liborio Vidal con una meta a futuro: cuando éste, en un supuesto gesto de buena voluntad, “decline” de sus aspiraciones a la candidatura a gobernador y “acepte” la postulación a una senaduría, pedirá a cambio a Renán Barrera que le cedan la Secretaría General de Gobierno o la Secretaría de Educación, ni más ni menos.

Y es allí, según Walter Salazar, donde les darán cabida. O sea, ve más fácil un eventual ingreso al gabinete —en caso de un triunfo panista— por medio de Liborio Vidal que por Luis Correa y Jorge Puga.

Mejor sin ilusiones

Con mucha anticipación, los diputados locales del PAN han recibido el aviso de que ninguno podrá aspirar a la reelección en 2024. Según nos dicen, quienes toman las decisiones en ese partido —que no son las directivas de los comités estatal y municipal de Mérida— solo tienen por ahora planes para Víctor Hugo Lozano Poveda, hoy presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, y Jesús Efrén Pérez Ballote o Manuela Cocom Bolio, en este último caso dependiendo del reparto de las posiciones de género.

Según los informes proporcionados a esta columna, Lozano Poveda y alguno de los dos restantes serían postulados a una diputación federal. Pérez Ballote o Manuela Cocom, ambos allegados de Roger Torres Peniche, irían a competir por el Distrito 6, que es de nueva creación y abarcará parte del oriente de Mérida y todo el municipio de Kanasín.

Otro que, según nuestros informantes, ya está prácticamente “amarrado” después de varios supuestos intentos de cambiar de camiseta es Rommel Pacheco Marrufo, a quien se le daría la oportunidad de repetir como legislador federal por el PAN.

Al margen de esas negociaciones, Roger Torres también sigue activo en sus propias maniobras, pues ya está “abanicando” como precandidatos a diputados locales a tres de sus fichas más conocidas: Marco Pasos Tec, director general del Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay); Ricardo Alcocer Zapata, subsecretario de Gobierno, y David Valdez Jiménez, director general del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm) del gobierno del Estado.

Un ''amigo'' espléndido

A una semana de que se efectuó la posada navideña del Comité Municipal del PAN en Mérida, todavía se oyen ecos de ese festejo. Entre lo más comentado estuvieron los regalos a los militantes, que se reunieron con donaciones de funcionarios.

Lo mismo se habla de algunos que fueron espléndidos, como Mauricio Díaz Montalvo —director general de Cultur—, quien entregó una pantalla de televisión de 60 pulgadas y un equipo de “playstation”, que otros que se mostraron “duros”, como las diputadas Karla Salazar González y Karem Achach Ramírez, quienes aportaron pequeños hornos.

El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, donó un televisor de gran tamaño, pero no permaneció en la celebración. Quizás el que más se lució con los obsequios, aunque no asistió, fue el secretario de Educación, Liborio Vidal Aguilar. Envió numerosos regalos, una parte en forma personal y otros reunidos por su equipo de trabajo en la dependencia.

Y, según nos dicen, no fueron cualquier cosa los donativos del secretario, pues había aparatos electrodomésticos de gran tamaño. Tal vez porque no estuvo presente, no se mencionó el nombre de Vidal Aguilar a la hora de la rifa de los artículos.

En otros festejos prenavideños sí se ha visto al titular de la Segey. Uno de ellos fue una posada —se le llamó “Posada #entreAmigos”— anteanoche en el local del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) en el Anillo Periférico. A ésta, por cierto, asistió la diputada local panista Ingrid del Pilar Santos Díaz, entre otros.