José Santiago Healy: Son tiempos de reconciliación

Se acerca la Navidad y con ella renace una vez más la esperanza de las mujeres y hombres de este país por reencontrar la paz, la armonía y el amor que tanta falta hace a nuestro México.

En cuestión de dos a tres décadas la tranquilidad y concordia que reinaba entre los mexicanos nos fue arrebatada abruptamente para dar paso a manifestaciones constantes de violencia, odio y rencor que no se vivían desde los tiempos de la revolución, hace más de un siglo.

Pero no todo está perdido como tampoco la descomposición social atañe a toda la población, en realidad es una pequeña minoría la que se ha dedicado a promover la discordia y el terror con el único objetivo de acumular poder, riqueza e impunidad.

Por todo lo anterior la llegada una vez más del Niño Jesús a los hogares mexicanos en los próximos días, hará revivir los sentimientos de amor y de unidad, pero muy poco durarán si en otras esferas de la vida nacional persiste el encono, la división y la actividad abusiva de la delincuencia.

A nivel mundial el panorama no pinta nada boyante, iniciamos este 2022 con una aberrante invasión del ejército ruso a la república de Ucrania sin que hasta el momento existan visos de alcanzar un cese al fuego que conduzca a una paz justa y duradera.

Han muerto más de 250 mil personas, la mayoría ucranianos, y todo por el despotismo y arrogancia del líder soviético Vladimir Putin, quien a toda costa pretende anexar a Rusia un país que ha destacado por su independencia y ahora por su feroz lucha por la libertad y la democracia.

Además la guerra en Ucrania interrumpió el suministro de innumerables productos que se exportaban al mundo entero, en especial energéticos, granos y ganado, lo que agudizó el incremento de precios afectando severamente el crecimiento económico de muchos países.

Ha sido indudablemente la inflación otro de los grandes males del 2022, al ceder la pandemia en 2021 las economías mundiales recuperaron su crecimiento, no obstante el fantasma de la inflación cobró fuerza este año para golpear de nueva cuenta los bolsillos de los mexicanos, tal como ocurrió en muchos otros países.

México se ha defendido gracias a sectores que han mantenido su dinamismo como son los exportadores —maquiladoras, industria automotriz, productos agropecuarios y petróleo— sin olvidar que las remesas y el turismo son hoy en día los pilares del ingreso de divisas y de la estabilidad del peso.

Pero fuera de las actividades tradicionales y de las obras emblemáticas del gobierno en el poder, el crecimiento de empleos se ha estancado y con ello la economía tiende a mantener avances lentos e incluso retrocesos en algunos sectores.

El éxodo de mexicanos al exterior no se detiene al tiempo que la economía informal y también las actividades delictivas crecen sin parar en buena parte del país.

Paralelamente cunde la división entre los mexicanos que inexplicablemente es azuzada todos los días desde la más alta tribuna de la nación y secundada por diversos sectores de nuestra comunidad.

No recordamos ocasión similar en nuestra vida periodística, quizás en los años 70 y parte de los 80 se vivieron tiempos de encono, pero no al grado actual cuando se intenta fragmentar al país entre buenos y malos, como si no todos fuéramos mexicanos.

De vuelta al tema inicial deseamos que el nacimiento del Niño Jesús en un pesebre y en condiciones por demás humildes y austeras, nos recuerde el origen y el fin de nuestras vidas: venimos a amar y a buscar el bien de todos nuestros semejantes y no de unos cuantos.

De todo corazón les deseo que pasen una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos en estos tiempos de esperanza y de reconciliación.

Noticias, noticias…

Mientras algunos gobernadores andan ocupados en el proceso electoral de 2024, Samuel García de Nuevo León, viajó en días pasados a Italia a promover inversiones de firmas automotrices en su entidad, por lo pronto atrajo el interés de una proveedora de Tesla, empresa que anunciará la construcción de una “gigafábrica” con un costo inicial de mil millones de dólares, cerca de Monterrey. Elon Musk, CEO de Tesla, visitó la zona en octubre y todo indica que la decisión ya fue tomada.— Hermosillo, Sonora.

jhealy1957@gmail.com

Periodista